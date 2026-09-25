Bagi Iván: „Már nem vagyok kapcsolatfüggő”

Bagi Iván humorista nem vágyott nagy ünneplésre az ötvenedik születésnapján. A számára fontos mérföldkőnek számító napot inkább meghitt környezetben, az új párjával töltötte.

Bagi Iván ötven éves lett (Fotó: Huszar Mark / hot! magazin/ Szabolcs László)

A humorista idén töltötte be az ötvenedik életévét

Elárulta, nem szereti a nagy felhajtásokat, újdonsült barátnőjével ünnepelt

Elmesélte azt is, hogy miben fejlődött a személyisége az évek alatt

Bagi Iván barátnőjével töltötte a születésnapját

„Nem vagyok az a típus, aki szereti a felhajtást maga körül. A barátnőmmel elmentünk vidékre, Győrben voltunk, és ott ünnepeltünk kettesben. Nagyon jól sikerült. Az ilyen meghitt pillanatokat sokkal jobban szeretem, mint a hatalmas ünnepléseket" – kezdte a Iván a hot!-nak.

Bagi Iván koráról is vallott:elárulta, hogyan érintette, hogy „fél évszázados” lett.

A negyven nagyon megütött. Azt gondoltam, hogy ez már „középkorú” meg „öreg”. A harmincéves szerintem még egy fiatal titán, a húszas éveiben pedig az ember szinte szuperhős, de a negyven megijesztett. Az ötven viszont azért nem ütött meg, mert már úgy érzem, minden nap ajándék.

Iván már nem kapcsolatfüggő (Fotó: Huszar Mark / hot! magazin/ Szabolcs László)

Bagi Iván párjával való kapcsolatáról is mesélt

A kerek évforduló alkalmából ismét felelevenítette a párkapcsolatokhoz való viszonyát és a családjával való kapcsolatát is.

„Ma már több szabadságot hagyok a partneremnek. Régebben sokkal ragaszkodóbb voltam. Már nem vagyok kapcsolatfüggő. Korábban mindig vágytam a kapcsolódásra, sokkal mélyebben, mint általában az emberek. De ezt levetkőztem. Úgy érzem, hogy már jól el tudok lenni egyedül is. Most például nem lakom együtt a párommal, de amikor találkozunk, sokkal minőségibb, értékesebb időt töltünk együtt. Harmonikusabb és nyugodtabb az életem, mint régen" – mondta a parodista, akivel az egyik testvére is felvette a kapcsolatot a kerek születésnap alkalmából.