Bagi Iván: „Már nem vagyok kapcsolatfüggő”

Bagi Iván humorista nem vágyott nagy ünneplésre az ötvenedik születésnapján. A számára fontos mérföldkőnek számító napot inkább meghitt környezetben, az új párjával töltötte.
„Nem vagyok az a típus, aki szereti a felhajtást maga körül. A barátnőmmel elmentünk vidékre, Győrben voltunk, és ott ünnepeltünk kettesben. Nagyon jól sikerült. Az ilyen meghitt pillanatokat sokkal jobban szeretem, mint a hatalmas ünnepléseket" – kezdte a Iván a hot!-nak.
Bagi Iván koráról is vallott:elárulta, hogyan érintette, hogy „fél évszázados” lett.
A negyven nagyon megütött. Azt gondoltam, hogy ez már „középkorú” meg „öreg”. A harmincéves szerintem még egy fiatal titán, a húszas éveiben pedig az ember szinte szuperhős, de a negyven megijesztett. Az ötven viszont azért nem ütött meg, mert már úgy érzem, minden nap ajándék.
A kerek évforduló alkalmából ismét felelevenítette a párkapcsolatokhoz való viszonyát és a családjával való kapcsolatát is.
„Ma már több szabadságot hagyok a partneremnek. Régebben sokkal ragaszkodóbb voltam. Már nem vagyok kapcsolatfüggő. Korábban mindig vágytam a kapcsolódásra, sokkal mélyebben, mint általában az emberek. De ezt levetkőztem. Úgy érzem, hogy már jól el tudok lenni egyedül is. Most például nem lakom együtt a párommal, de amikor találkozunk, sokkal minőségibb, értékesebb időt töltünk együtt. Harmonikusabb és nyugodtabb az életem, mint régen" – mondta a parodista, akivel az egyik testvére is felvette a kapcsolatot a kerek születésnap alkalmából.
Nem titok, hogy a gyerekkorom miatt van bennem egy kis neheztelés a testvéreim felé. A szüleinkre nem számíthattunk, ezért a két idősebb testvéremnek kellett volna valamit kezdenie a fiatalabbakkal, az öcsémmel és velem. Az öcsémet szerintem szépen kikupálták, segítették, jó értelemben terelgették. Nálam viszont ez elmaradt. Most a bátyám feljött a születésnapomra, és megünnepeltük. Ez jólesik, mert mindennek ellenére fontos számomra a család. Jó lenne egyszer megbeszélni mindent. Sajnos négyen egyszerre már több mint harminc éve nem találkoztunk a testvéreimmel.
Iván a magánéletében sok mindent átértékelt, szakmailag egyáltalán nem akar lassítani. Egyik nagy álma, hogy az egyik korábbi regényéből színházi darab vagy film készüljön.
Van egy regényem, amiből szeretnénk egy színházi darabot vagy egy jó filmet készíteni. A könyv főszereplője nagyon hasonló szorongással küzd, mint amivel én is harcoltam, amikor megírtam. Közben dolgozunk az önéletrajzi könyvemen is, ami nem egy klasszikus értelemben vett kötet lesz. A podcastok világába is belekóstoltam már az utóbbi időben. Többek között Duhonyi József barátommal, menedzseremmel készítettük a Találd ki című műsort, a legújabb projektünk pedig a Premier után című filmes véleményműsorunk. Ezenfelül készül a Szembesítés új változata. Parodistaként rengeteg nagy sztárt szembesítettem saját magával. A mostani ötlet az, hogy elmegyek a sztárokhoz, akik azóta húsz évvel idősebbek lettek. Megnézzük, hogyan alakult az életük, beszélgetünk, és előkerülhet rengeteg kulisszatitok is: mi történt akkor, hogyan éltük meg, miért úgy sikerült
– árulta el a terveiről Iván, hozzátéve, hogy kollégájával és barátjával, Nacsa Olivérrel is mindenképpen szeretné folytatni a közös munkát.
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