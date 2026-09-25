Egy partra sodródott csont oldotta meg a 26 éves rejtélyt

Az emberi keresztcsontot márciusban találták meg az észak-kaliforniai Centerville Beachen. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a maradvány Jonathan Raxához tartozik, aki 37 évesen tűnt el.
A férfi 1999. december 14-én három társával halászott a Silver Spray nevű hajón, amikor egy körülbelül 5,5 méteres hullám leszakította a kormányállást. A legénység három tagját később kimentették, Raxát azonban többé nem látták.
A csont nagyjából 24 kilométerre attól a helytől sodródott partra, ahol a hajó elsüllyedt. A hatóságok szerint az eset megmutatja, mennyire fontos megőrizni az eltűnt emberek hozzátartozóitól származó DNS-mintákat, amelyek akár évtizedekkel később is segíthetnek az azonosításban.
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