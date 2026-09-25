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Egy partra sodródott csont oldotta meg a 26 éves rejtélyt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 11:00
emberi csontcenterville beach
Egy kaliforniai strandon talált emberi csont segítségével azonosították a 26 éve eltűnt Jonathan Raxát. A háromgyermekes halászt 1999-ben sodorta a tengerbe egy hatalmas hullám.
Bors
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Az emberi keresztcsontot márciusban találták meg az észak-kaliforniai Centerville Beachen. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a maradvány Jonathan Raxához tartozik, aki 37 évesen tűnt el.

maradvány
Emberi maradványt találtak a tengerparton.
Fotó: Pexels / Pexels

Emberi maradvány került elő

A férfi 1999. december 14-én három társával halászott a Silver Spray nevű hajón, amikor egy körülbelül 5,5 méteres hullám leszakította a kormányállást. A legénység három tagját később kimentették, Raxát azonban többé nem látták.

A csont nagyjából 24 kilométerre attól a helytől sodródott partra, ahol a hajó elsüllyedt. A hatóságok szerint az eset megmutatja, mennyire fontos megőrizni az eltűnt emberek hozzátartozóitól származó DNS-mintákat, amelyek akár évtizedekkel később is segíthetnek az azonosításban.

 

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