A Sztárban Sztár kedvence Tóth Gabi bőrébe szeretne bújni!

Nem is alakulhatott volna jobban Dr. Mátyás számára a Sztárban Sztár első élő adása. Az énekes Shakira bőrébe bújt, és olyan produkcióval állt színpadra, amelynek végén a zsűri tagjai állva ünnepelték. A maximális 40 pont után azonban újabb öröm érte: a közönség is imádta az előadását, így ő lett az este napi győztese, amivel automatikusan biztosította a helyét a következő adásban.

Dr. Mátyás 13 év kihagyás után a Sztárban Sztár színpadán lépett fel először (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár zsűrije maximum pontot adott Dr. Mátyásnak

A siker különösen sokat jelenthetett neki, hiszen hosszú kihagyás után tért vissza a színpadra. Bár a nézők és a zsűri számára lenyűgöző volt a produkció, Mátyás saját magával szemben továbbra is kritikus, és úgy érzi, akad még mit csiszolnia az előadásán.

„Hihetetlen, tényleg hihetetlen. Vissza kell néznem a produkciót, mert úgy éreztem, nem sikerült tökéletesen. Itt-ott a hangok sem voltak teljesen pontosak, de hát ez egy nagyon nehéz produkció volt, főleg azért, mert egyszerre kellett táncolnom és énekelnem” – mondta a műsor után.

13 éve nem álltam színpadon, ezért én is érzem és látom a hibákat. Remélem, hogy a második adásban még többet tudok majd bizonyítani

– árulta el.

Shakirát formálta meg az első élő adásban (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Mátyás elárulta, kit szeretne mindenképpen megformálni a Sztárban Sztár 2026-os évadában

A fellépést komoly felkészülés előzte meg. A produkció nemcsak éneklésből állt, hanem intenzív koreográfiát is tartalmazott, ami még nagyobb kihívást jelentett az énekes számára.

„Konkrétan nem aludtam, rengeteg táncpróba volt, hogy ez így működjön” – mesélte.

„Nagyon nehéz fiúként nőt alakítani, de megpróbáltam a lehető legjobban megoldani. Egészen szürreális érzés ebben a ruhában lenni, majd belenézni a tükörbe. Nem mondanám, hogy ez a világ legjobb érzése, de ez volt a feladat, és meg kellett oldanom.”

Dr. Mátyás a Borsnak azt is elárulta, hogy ha ő választhatna feladatot, azaz karaktert, kinek a bőrébe bújna a legszívesebben. Bár már tapasztalatból tudja, hogy mennyire nehéz férfiként női előadót alakítani a Sztárban Sztár színpadján, mégis szívesen megbirkózna újra egy ilyen feladattal.

Tóth Gabit egyszer nagyon szeretném megtestesíteni. Iszonyatosan melós feladat lenne, de miért ne? Shakira is nagy kihívás volt, úgyhogy szerintem Gabit is meg tudnám oldani

– jelentette ki.