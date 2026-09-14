Áll a bál! Harry herceg és Meghan Markle kiakadtak Károly király levelén

Áll a bál a brit királyi családban! Harry herceg és Meghan Markle egyáltalán nem örül annak, hogy Károly király egy levél formájában nyilvánosságra hozta álláspontját az Egyesült Királyságban betöltött státuszukkal kapcsolatban. A Sussex-i hercegi pár közszereplőként szeretett volna megjelenni, ám ezt az uralkodó nem hagyta jóvá. És bár próbálták megakadályozni, hogy a levél a sajtó kezébe kerüljön, a dokumentum így is napvilágot látott.
Károly király levele óriási felháborodást keltett a Sussex-i hercegi párnál. A Page Six értesülései szerint Harry herceg és Meghan Markle – egyáltalán nem ért egyet az uralkodó döntésével. A lapnak nyilatkozó, a párhoz közel álló forrás szerint inkább közszereplőként szerettek volna megjelenni az Egyesült királyságban, nem egyszerű magánszemélyként. Úgy vélik, ez a státusz, amit az uralkodó szánt nekik, nem tükrözi azt a helyzetet, amelyben jelenleg vannak.
Az egészet pedig még kellemetlenebbé teszi az, hogy a Sussex-i hercegi pár beleegyezése nélkül került nyilvánosságra a dokumentum. Harry herceg és Meghan Markle csapatát váratlanul érte Károly király levele, hiszen csak röviddel a közzététel előtt kaptak tájékoztatást róla. És bár mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy a levél ne jelenjen meg addig, amíg nem tudnak kicsit finomítani rajta, végül nem tudták megakadályozni ezt.
Károly király levelét Lord Chamberlain, a királyi háztartás egyik legmagasabb rangú tisztviselője küldte ki vezető kormányzati és katonai tisztviselőknek, valamint a király területi képviselőinek. A dokumentum célja pedig az volt, hogy ne legyen félreértés Harry herceg és Meghan Markle jelenlegi státuszával kapcsolatban: a Sussex-i hercegi pár továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem térnek vissza a korábbi hivatalos szerepükhöz, és nem képviselik a monarchiát hivatalos eseményeken. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban pedig arra a döntésre jutott az uralkodó, hogy Harry herceg hazaköltözése után sem részesül automatikusan állami finanszírozású királyi védelemben. A Sussex-i hercegi pár rendőri védelméről az illetékes hatóságok, vagyis a RAVEC dönt majd.
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