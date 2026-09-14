Áll a bál! Harry herceg és Meghan Markle kiakadtak Károly király levelén

Áll a bál a brit királyi családban! Harry herceg és Meghan Markle egyáltalán nem örül annak, hogy Károly király egy levél formájában nyilvánosságra hozta álláspontját az Egyesült Királyságban betöltött státuszukkal kapcsolatban. A Sussex-i hercegi pár közszereplőként szeretett volna megjelenni, ám ezt az uralkodó nem hagyta jóvá. És bár próbálták megakadályozni, hogy a levél a sajtó kezébe kerüljön, a dokumentum így is napvilágot látott.

Harry herceg és Meghan Markle egyáltalán nem ért egyet Károly király levelével, amelyben az uralkodó tisztázta a státuszukat

(Fotó: PA/Northfoto)

A Sussex-i hercegi pár kiborult Károly király levelén, amelyben az uralkodó nyilvánosságra hozta az álláspontját a státuszukkal kapcsolatban

levelén, amelyben az uralkodó nyilvánosságra hozta az álláspontját a státuszukkal kapcsolatban Hary herceg és Meghan Markle közszereplőként szerettek volna megjelenni az Egyesült Királyságban, nem magánszemélyként

közszereplőként szerettek volna megjelenni az Egyesült Királyságban, nem magánszemélyként És bár próbálták késleltetni a dokumentum nyilvánosságra hozatalát addig, amíg nem finomítanak rajta, végül nem jártak sikerrel.

Harry herceg és Meghan Markle terve balul sült el

Károly király levele óriási felháborodást keltett a Sussex-i hercegi párnál. A Page Six értesülései szerint Harry herceg és Meghan Markle – egyáltalán nem ért egyet az uralkodó döntésével. A lapnak nyilatkozó, a párhoz közel álló forrás szerint inkább közszereplőként szerettek volna megjelenni az Egyesült királyságban, nem egyszerű magánszemélyként. Úgy vélik, ez a státusz, amit az uralkodó szánt nekik, nem tükrözi azt a helyzetet, amelyben jelenleg vannak.

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözésük után közszereplőként szerettek volna megjelenni

(Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle nem is tudtak a levél nyilvánosságra hozataláról

Az egészet pedig még kellemetlenebbé teszi az, hogy a Sussex-i hercegi pár beleegyezése nélkül került nyilvánosságra a dokumentum. Harry herceg és Meghan Markle csapatát váratlanul érte Károly király levele, hiszen csak röviddel a közzététel előtt kaptak tájékoztatást róla. És bár mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy a levél ne jelenjen meg addig, amíg nem tudnak kicsit finomítani rajta, végül nem tudták megakadályozni ezt.

Károly király levelével tisztázni akarta Harry herceg és Meghan Markle Egyesült Királyságban betöltött szerepét

(Fotó: PA/Northfoto)

Károly király levele

Károly király levelét Lord Chamberlain, a királyi háztartás egyik legmagasabb rangú tisztviselője küldte ki vezető kormányzati és katonai tisztviselőknek, valamint a király területi képviselőinek. A dokumentum célja pedig az volt, hogy ne legyen félreértés Harry herceg és Meghan Markle jelenlegi státuszával kapcsolatban: a Sussex-i hercegi pár továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem térnek vissza a korábbi hivatalos szerepükhöz, és nem képviselik a monarchiát hivatalos eseményeken. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban pedig arra a döntésre jutott az uralkodó, hogy Harry herceg hazaköltözése után sem részesül automatikusan állami finanszírozású királyi védelemben. A Sussex-i hercegi pár rendőri védelméről az illetékes hatóságok, vagyis a RAVEC dönt majd.