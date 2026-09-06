Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése kiakasztotta a helyieket: „Nem akarunk cirkuszt”

Harry herceg és Meghan Markle hat év után visszatér Nagy-Britanniába, ám a fogadtatás korántsem olyan lelkes, mint amire számítottak. A Cotswolds környékén élők attól tartanak, hogy a pár érkezésével a korábban nyugodt vidéki életet felbolygatja a média figyelme.

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése kiakasztotta a helyieket (Fotó: PA/Northfoto)

A sussexi hercegi pár hat év után visszatér az Egyesült Királyságba

Harry herceg hazaköltözése azonban nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében

hazaköltözése azonban nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében „Ne hozzák ide a cirkuszt” – a királyi szakértő szerint ez Cotswolds lakóinak a legfontosabb elvárása.

Harry herceg hazaköltözése kiakasztotta a helyieket

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése már most komoly beszédtémát jelent az Egyesült Királyságban. A visszatérés azonban nemcsak a brit királyi családnál, hanem a helyiek körében sem aratott osztatlan sikert. A Page Six beszámolója alapján a sussexi hercegi pár elsősorban a Cotswolds északi részén keresnek otthont, ahol a helyiek ugyan hozzászoktak ahhoz, hogy hírességek költöznek a környékre, Harry herceg és Meghan Markle érkezése azonban mégis más megítélés alá esik. A lapnak nyilatkozó királyi kommentátor, Kinsey Schofield szerint a környék lakói inkább óvatosak, mint lelkesek. Cotswolds ugyanis nem egyszerűen egy hírességek által kedvelt vidéki környék. A helyiek számára fontos a nyugalom, és az, hogy a környéken élő ismert emberek ne változtassák meg a közösség mindennapjait.

Cotswolds lakói aggódnak, hogy Harry herceg és Meghan Markle felfordulást okoznak majd a jelenlétükkel (Fotó: PA/Northfoto)

Nem akarnak a helyiek cirkuszt

A Page Six szerint a Cotswoldsban élők egyik legfontosabb elvárása az, hogy Harry herceg és Meghan Markle a lehető legkevésbé legyenek feltűnőek. A környék lakói már megszokták, hogy világsztárok élnek közöttük, ezért önmagában egy híres szomszéd érkezése nem jelent problémát. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a hercegi pár körül szinte minden nyilvános lépést komoly médiafigyelem kísér. Kinsey Schofield pedig úgy véli, a helyiek éppen ettől tartanak. A királyi kommentátor szerint Cotswolds lakóinál az az íratlan szabály működik, hogy a hírességek nem csinálnak látványosságot a magánéletükből, cserébe ők sem foglalkoznak velük különösebben.