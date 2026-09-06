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Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése kiakasztotta a helyieket: „Nem akarunk cirkuszt”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors brit királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 06. 17:30
III. Károly királySussexNagy-BritanniaMeghan MarkleHarry herceg
A sussexi hercegi pár visszatérése nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében. Cotswolds lakói kiakadtak Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése miatt.
Fekete Ágnes
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Harry herceg és Meghan Markle hat év után visszatér Nagy-Britanniába, ám a fogadtatás korántsem olyan lelkes, mint amire számítottak. A Cotswolds környékén élők attól tartanak, hogy a pár érkezésével a korábban nyugodt vidéki életet felbolygatja a média figyelme.

Harry herceg és Meghan Markle Amerikában éltek hat évig.
Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése kiakasztotta a helyieket (Fotó: PA/Northfoto)
  • A sussexi hercegi pár hat év után visszatér az Egyesült Királyságba
  • Harry herceg hazaköltözése azonban nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében
  • „Ne hozzák ide a cirkuszt” – a királyi szakértő szerint ez Cotswolds lakóinak a legfontosabb elvárása.

Harry herceg hazaköltözése kiakasztotta a helyieket

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése már most komoly beszédtémát jelent az Egyesült Királyságban. A visszatérés azonban nemcsak a brit királyi családnál, hanem a helyiek körében sem aratott osztatlan sikert. A Page Six beszámolója alapján a sussexi hercegi pár elsősorban a Cotswolds északi részén keresnek otthont, ahol a helyiek ugyan hozzászoktak ahhoz, hogy hírességek költöznek a környékre, Harry herceg és Meghan Markle érkezése azonban mégis más megítélés alá esik. A lapnak nyilatkozó királyi kommentátor, Kinsey Schofield szerint a környék lakói inkább óvatosak, mint lelkesek. Cotswolds ugyanis nem egyszerűen egy hírességek által kedvelt vidéki környék. A helyiek számára fontos a nyugalom, és az, hogy a környéken élő ismert emberek ne változtassák meg a közösség mindennapjait.

Harry herceg új életet kezd Angliában családjával.
Cotswolds lakói aggódnak, hogy Harry herceg és Meghan Markle felfordulást okoznak majd a jelenlétükkel (Fotó: PA/Northfoto)

Nem akarnak a helyiek cirkuszt

A Page Six szerint a Cotswoldsban élők egyik legfontosabb elvárása az, hogy Harry herceg és Meghan Markle a lehető legkevésbé legyenek feltűnőek. A környék lakói már megszokták, hogy világsztárok élnek közöttük, ezért önmagában egy híres szomszéd érkezése nem jelent problémát. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a hercegi pár körül szinte minden nyilvános lépést komoly médiafigyelem kísér. Kinsey Schofield pedig úgy véli, a helyiek éppen ettől tartanak. A királyi kommentátor szerint Cotswolds lakóinál az az íratlan szabály működik, hogy a hírességek nem csinálnak látványosságot a magánéletükből, cserébe ők sem foglalkoznak velük különösebben.

Harry herceg szeretne több időt tölteni az apjával.
Harry herceg hazaköltözésének egyik legfőbb oka apja, III. Károly király egészségi állapota (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg hazaköltözésének oka

Harryék hat év után döntöttek úgy, hogy hosszabb időre Nagy-Britanniába költöznek, miután 2020-ban feladták a dolgozó királyi szerepüket, és Kaliforniában, Montecitóban telepedtek le. Ennek pedig az egyik legfontosabb oka Harry herceg édesapja, III. Károly király egészségi állapota. Szeretnének közelebb lenni az uralkodóhoz, miközben gyermekeik számára is fontosnak tartják, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a brit királyi családdal.

 

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