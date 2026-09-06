Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése kiakasztotta a helyieket: „Nem akarunk cirkuszt”

Harry herceg és Meghan Markle hat év után visszatér Nagy-Britanniába, ám a fogadtatás korántsem olyan lelkes, mint amire számítottak. A Cotswolds környékén élők attól tartanak, hogy a pár érkezésével a korábban nyugodt vidéki életet felbolygatja a média figyelme.
Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése már most komoly beszédtémát jelent az Egyesült Királyságban. A visszatérés azonban nemcsak a brit királyi családnál, hanem a helyiek körében sem aratott osztatlan sikert. A Page Six beszámolója alapján a sussexi hercegi pár elsősorban a Cotswolds északi részén keresnek otthont, ahol a helyiek ugyan hozzászoktak ahhoz, hogy hírességek költöznek a környékre, Harry herceg és Meghan Markle érkezése azonban mégis más megítélés alá esik. A lapnak nyilatkozó királyi kommentátor, Kinsey Schofield szerint a környék lakói inkább óvatosak, mint lelkesek. Cotswolds ugyanis nem egyszerűen egy hírességek által kedvelt vidéki környék. A helyiek számára fontos a nyugalom, és az, hogy a környéken élő ismert emberek ne változtassák meg a közösség mindennapjait.
A Page Six szerint a Cotswoldsban élők egyik legfontosabb elvárása az, hogy Harry herceg és Meghan Markle a lehető legkevésbé legyenek feltűnőek. A környék lakói már megszokták, hogy világsztárok élnek közöttük, ezért önmagában egy híres szomszéd érkezése nem jelent problémát. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a hercegi pár körül szinte minden nyilvános lépést komoly médiafigyelem kísér. Kinsey Schofield pedig úgy véli, a helyiek éppen ettől tartanak. A királyi kommentátor szerint Cotswolds lakóinál az az íratlan szabály működik, hogy a hírességek nem csinálnak látványosságot a magánéletükből, cserébe ők sem foglalkoznak velük különösebben.
Harryék hat év után döntöttek úgy, hogy hosszabb időre Nagy-Britanniába költöznek, miután 2020-ban feladták a dolgozó királyi szerepüket, és Kaliforniában, Montecitóban telepedtek le. Ennek pedig az egyik legfontosabb oka Harry herceg édesapja, III. Károly király egészségi állapota. Szeretnének közelebb lenni az uralkodóhoz, miközben gyermekeik számára is fontosnak tartják, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a brit királyi családdal.
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