Peller Anna elárulta, milyen szabályok szerint élnek: „Csodálatos a kapcsolatom a lányommal..nem vonunk meg tőle semmit”

Peller Anna színésznő-műsorvezetővel a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt lehetőségünk interjút készíteni, ahol többek között az is szóba került, milyen a kapcsolata lányával, Annabellával. A beszélgetés során Anna kitért arra is, engedné-e gyermekét nyomdokaiba lépni, örülne-e, ha most még tinédzser lányából színésznő válna.

Peller Anna RTL Reggeli műsorvezetőként is sikeres volt, de 2026 májusától már nem a csapat tagja (Fotó: Szabolcs László)

Peller Anna őszinte vallomása lányával való kapcsolatáról

Peller Anna elmondása szerint csodálatos kapcsolatot ápol a lányával. Nem tartja magát túl szigorú szülőnek, azonban van valami, amit az egész család miatta kezdett el betartani.

Nagyon figyelek arra, hogy a családom és én is jól étkezzünk. Igyekszem a WHO ajánlása szerint, a mediterrán diéta szerint étkezni: rengeteg zöldség, gyümölcsök és húsok. Nem vagyok szigorú a gyermekemmel imádja ő is ezt az étkezést, amit vegyítek a magyar konyhával is. Természetesen, mivel gyerek, hagyom, hogy egyen édességet is, odafigyelve persze, de nem vonunk meg tőle semmit, ami jól esik neki

– mondta a színésznő, aki ezt követően boldogan mesélt a szeptemberi időszakról is, ami neki munkával, Annabellának pedig az iskolakezdéssel robbant be.

Peller Anna a Játékszín társulat tagja (Fotó: Szabolcs László)

Elindult az iskola, újabb izgalmak várnak, most már hetedik osztályos. Szerettem, hogy nyáron többet együtt lehettünk. És, ha tehetem, most én hozom, én viszem az iskolából, de ha ezt a munka miatt nem tehetem, akkor segít a család. Úgyhogy csodálatos a kapcsolatom a lányommal.

Peller Anna végezetül pedig arra is kitért, hogyan viselné, ha Annabell úgy döntene, ő is a színészi szakmában szeretne elhelyezkedni.