„Sikoltozást hallottam” – három kisgyermek és egy nő halt meg a lángok között, megrázó részletek derültek ki a tragédiáról

A feltételezések szerint egy nő és három gyermek vesztette életét abban a tragikus lakástűzben, amely egy családi házban pusztított. Az áldozatokat az emelet egyik hálószobájában találták meg.

Sikoltozást hallottak a szomszédok: három gyermek és egy nő halt meg a háztűzben Fotó: rawpixel.com / Oreo_Dark

Sikoltozást hallottak a szomszédok: három gyermek és egy nő halt meg a háztűzben

Egy másik sérültet égési sérülésekkel szállítottak kórházba, miután az ingatlan előtt találtak rá a Merseyside megyei Bootle városában, kedd hajnalban.

A riasztást követően a mentőegységek, köztük hat tűzoltóautó, hajnali 3:45 körül érkeztek az ikerházhoz. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, az épület már hatalmas lángokkal égett. A tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be a házba, hogy felkutassák a bent tartózkodókat. A tűzoltóság közlése szerint az emeleti hálószobában négy emberre találtak rá, akik már „nem mutattak életjeleket”.

A megrendült, könnyeikkel küszködő szomszédok elmondása szerint egy férfi kétségbeesetten próbálta kimenteni a házban rekedteket: betörte az ingatlan ablakait, hogy bejusson hozzájuk. A lángok azonban visszavonulásra kényszerítették, és a mentési kísérlet közben súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Az egyik szomszéd elmondta, hogy azóta is kísérti annak a nőnek a sikolya, akit hajnali fél négy körül hallott.

Felfordulásra lettem figyelmes, ezért kimentem az utcára. Sikoltozást hallottam, egy nő kiabált

– idézte fel a történteket.

Egy másik szomszéd arról beszélt, hogy létrával próbálta megközelíteni az ingatlant, ám elmondása szerint „már túl késő volt”, addigra ugyanis a lángok elhatalmasodtak az épületen.

A helyszínen Nick Searle, a Merseyside-i tűzoltóság vezetője is megszólalt.

Mindenekelőtt együttérzésünket fejezzük ki mindazoknak, akiket érintett a ma reggeli tragédia

– mondta.

Tájékoztatása szerint a tűzoltósághoz hajnali 3:38-kor érkezett a riasztás, ezt követően több környező állomás egységeit is a helyszínre vezényelték. Az első tűzoltóautó 3:45-kor érkezett meg.

Az elsőként kiérkező tűzoltók azt látták, hogy az ikerház már hatalmas lángokkal ég. A tűzoltók légzőkészüléket viselve behatoltak az épületbe, hogy felkutassák a bent tartózkodókat, miközben az igen heves és rendkívül gyorsan terjedő lángokkal is meg kellett küzdeniük

– idézi a Mirror a szavait.