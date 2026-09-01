Harry herceg hazaköltözésére nyilvánosan reagált a családtag: senki nem számított erre a fordulatra

Meglepő reakciót váltott ki a brit királyi család tagjaiból Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése. Lady Eliza Spencer, Diana hercegné unokahúga nyilvánosan is kifejtette a véleményét.

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése meglepő reakciót váltott ki a brit királyi család tagjaiból (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle hazaköltöztek az Egyesült Királyságba

hazaköltöztek az Egyesült Királyságba Lady Eliza Spencer az első a brit királyi családból, aki nyilvánosan is megszólalt a sussexi hercegi pár visszatéréséről

az első a brit királyi családból, aki nyilvánosan is megszólalt a sussexi hercegi pár visszatéréséről Diana hercegné unokahúga reméli, hogy minél több időt tölthet majd a rég nem látott rokonaival.

Harry herceg hazaköltözésére reagált a családtag

Harry herceg hazaköltözése hatalmas port kavart a brit királyi családban. A sussexi herceg és felesége, Meghan Markle augusztus 26-án érkeztek meg Nagy-Britanniába, és úgy tervezik, hogy hosszabb ideig ott is maradnak. A visszatérés azonban vegyes reakciókat váltott ki a családtagok között, sajtóértesülések szerint Vilmos herceget például teljesen lesokkolta a hír, hiszen mélyen haragszik a mai napig az öccsére, azonban hivatalos nyilatkozatot nem adott ki a fordulattal kapcsolatban. Károly király állítólag örült neki, hogy Harryék visszatérnek, mert reménykedik abban, hogy végre rendezhetik a kapcsolatukat, emellett unokáival is sokkal több időt tölthet, a trónörököshöz hasonlóan tőle se érkezett hivatalos nyilatkozat, csak a palotai források kotyogtak ki róla információkat. Elsőként Lady Eliza Spencer, Diana hercegné unokahúga szólalt meg nyilvánosan a témában, amikor a Mirror a Lala V nevű rozébor márkája bemutatóján Harry hazaköltözésről kérdezte, így fogalmazott:

Ez nagyon izgalmas! Nagyon szeretnénk majd időt szakítani arra, hogy meglátogassuk őket.

Diana hercegné unokahúga, Lady Eliza Spencer elsőként szólalt meg nyilvánosan Harry herceg hazaköltözéséről (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle visszatérése

Harry herceg és Meghan Markle augusztusban jelentették be, hogy hat év után ismét az Egyesült Királyságban telepednek le gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A hír világszerte nagy feltűnést keltett, hiszen 2020-ban éppen azért léptek vissza a brit királyi család hivatalos feladataitól, hogy új életet kezdjenek Amerikában. Most azonban hat év után mégis visszatértek, és úgy tűnik hosszabb távra próbálnak berendezkedni.