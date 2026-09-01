Harry herceg hazaköltözésére nyilvánosan reagált a családtag: senki nem számított erre a fordulatra

Meglepő reakciót váltott ki a brit királyi család tagjaiból Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözése. Lady Eliza Spencer, Diana hercegné unokahúga nyilvánosan is kifejtette a véleményét.
Harry herceg hazaköltözése hatalmas port kavart a brit királyi családban. A sussexi herceg és felesége, Meghan Markle augusztus 26-án érkeztek meg Nagy-Britanniába, és úgy tervezik, hogy hosszabb ideig ott is maradnak. A visszatérés azonban vegyes reakciókat váltott ki a családtagok között, sajtóértesülések szerint Vilmos herceget például teljesen lesokkolta a hír, hiszen mélyen haragszik a mai napig az öccsére, azonban hivatalos nyilatkozatot nem adott ki a fordulattal kapcsolatban. Károly király állítólag örült neki, hogy Harryék visszatérnek, mert reménykedik abban, hogy végre rendezhetik a kapcsolatukat, emellett unokáival is sokkal több időt tölthet, a trónörököshöz hasonlóan tőle se érkezett hivatalos nyilatkozat, csak a palotai források kotyogtak ki róla információkat. Elsőként Lady Eliza Spencer, Diana hercegné unokahúga szólalt meg nyilvánosan a témában, amikor a Mirror a Lala V nevű rozébor márkája bemutatóján Harry hazaköltözésről kérdezte, így fogalmazott:
Ez nagyon izgalmas! Nagyon szeretnénk majd időt szakítani arra, hogy meglátogassuk őket.
Harry herceg és Meghan Markle augusztusban jelentették be, hogy hat év után ismét az Egyesült Királyságban telepednek le gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A hír világszerte nagy feltűnést keltett, hiszen 2020-ban éppen azért léptek vissza a brit királyi család hivatalos feladataitól, hogy új életet kezdjenek Amerikában. Most azonban hat év után mégis visszatértek, és úgy tűnik hosszabb távra próbálnak berendezkedni.
A sussexiek továbbra sem szeretnének királyi feladatokat ellátni. Nem vesznek majd részt a monarchia hivatalos munkájában, csak a saját üzleti projektjeiket folytatják. A gyerekek életében azonban óriási változást jelenthet a költözés. Archie herceg és Lilibet hercegnő brit iskolába járnak majd, és mindemellett sokkal szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki édesapjuk rokonaival. És bár Lady Eliza Spencer különösen lelkesnek tűnik Harry herceg visszatérése miatt, az továbbra is kérdéses, hogy Vilmos herceg hogyan fogja kezelni hosszú távon majd ezt az új helyzetet.
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