Katalin hercegné fizetheti meg Harry herceg és Meghan Markle visszatérésének legnagyobb árát – erre senki sem számított

Harry herceg és Meghan Markle visszatérése Nagy-Britanniába váratlan fejfájást okozhat a walesi hercegnének. Daniela Elser királyi szakértő szerint ugyanis Katalin hercegné lehet a királyi család azon tagja, akit a leginkább kellemetlenül érinthet, hogy Sussexék ismét a figyelem középpontjába kerülnek.
Harry herceg és Meghan Markle két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel augusztus végén tértek vissza Kaliforniából az Egyesült Királyságba, hat évvel azután, hogy a házaspár felhagyott a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataival, és új életet kezdett az Egyesült Államokban.
A hírek szerint a család Londontól távolabb rendezkedik be, és igyekszik a nyilvánosságtól elzárva élni, miközben gyermekeik már Nagy-Britanniában járnak iskolába.
Visszatérésük ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ismét a brit monarchia dolgozó tagjaivá válnának. Károly király hivatalosan is megerősítette, hogy Harry és Meghan továbbra sem lát el királyi feladatokat, magánemberként élnek, és nincs tervben, hogy a jövőben ismét hivatalos szerepet vállaljanak a királyi családban.
Harryék nagy-britanniai jelenléte ennek ellenére szinte azonnal ismét felszínre hozta a Sussexék és a királyi család többi tagja között régóta húzódó feszültségeket.
Különösen Harry és bátyja, Vilmos herceg megromlott kapcsolata, valamint a herceg Katalinnal szemben korábban megfogalmazott kritikái kerülhetnek újra reflektorfénybe. Daniela Elser úgy véli, Vilmos herceg és Katalin hercegné számára nem feltétlenül egy Harryvel és Meghannel kialakuló közvetlen konfliktus jelentheti a legnagyobb problémát. Sokkal inkább az, hogy Sussexék visszatérésükkel óriási médiafigyelmet irányíthatnak magukra.
A Sussexék 2.0 problémája nem csupán arról szól, hogy mennyire könnyen változik, kire irányul a figyelmünk, hanem arról is, milyen történet és kép alakul ki róluk a nyilvánosság előtt
– fogalmazott Elser.
Elser szerint Harry és Meghan nagy nyilvánosság előtt zajló élete éles ellentétben áll azzal a gondosan felépített kommunikációval, amelyet Vilmos és Katalin követ. A walesi hercegi pár az elmúlt időszakban egyre tudatosabban igyekezett egy modern, határozott küldetéssel rendelkező leendő király és királyné képét közvetíteni magáról.
Vilmosnak és Katalinnak egyetlen története van, amelyet el akarnak mesélni és meg akarnak mutatni a világnak: nézzetek ránk, azon dolgozunk, hogy jobbá tegyük a világot!
– fogalmazott Elser.
A királyi szakértő ezzel többek között a házaspár olyan ügyekben végzett munkájára utalt, mint a klímavédelem, a mentális egészség és a gyermekek fejlődésének támogatása.
Elser szerint azonban fennáll a veszélye annak, hogy mindez háttérbe szorul a Harryt és Meghant övező drámák miatt. Úgy véli, Sussexék visszatérésének van egyfajta „Kardashian-jellege”, amely könnyedén magára vonhatja és uralhatja a közvélemény figyelmét.
Kit érdekel néhány új, szuperokos napelem vagy egy szorongással kapcsolatos kezdeményezés, amikor helyette a tékozló, a hírek szerint továbbra sem bűnbánó fiú és a megosztó, közösségimédia-posztokért rajongó felesége körüli szaftos, emberi drámával foglalkozhatunk?
– írta Elser.
Katalin számára mindez különösen személyes problémát jelenthet, Sussexék visszatérése ugyanis olyan régi történeteket és konfliktusokat is újra felszínre hozhat, amelyek az ő és Meghan kapcsolatáról szóltak. Elser felidézte a Katalin és Meghan közötti állítólagos feszültségekről szóló, évek óta keringő történeteket is. Ezek közül az egyik legismertebb a Harry és Meghan 2018-as esküvője előtt kirobbant koszorúslányruha-vita volt.
A szakértő szerint Harry és Meghan visszatérésével ismét előkerülhetnek a Katalin és Meghan viszonyáról kialakult, egymással versengő történetek, a walesi hercegné pedig újra abba a kellemetlen helyzetbe kerülhet, hogy közvetlenül Meghannel hasonlítják össze.
Azzal, hogy Sussexék ismét az Egyesült Királyságban vannak Walesékkel együtt, ezek a történetek is újjáélednek, velük együtt pedig ismét előkerül a „jók kontra rosszak” leegyszerűsítő szembeállítása
– idézi a Daily Star Elser szavait.
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