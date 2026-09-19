Katalin hercegné fizetheti meg Harry herceg és Meghan Markle visszatérésének legnagyobb árát – erre senki sem számított

Harry herceg és Meghan Markle visszatérése Nagy-Britanniába váratlan fejfájást okozhat a walesi hercegnének. Daniela Elser királyi szakértő szerint ugyanis Katalin hercegné lehet a királyi család azon tagja, akit a leginkább kellemetlenül érinthet, hogy Sussexék ismét a figyelem középpontjába kerülnek.

Harry herceg és Meghan Markle visszatérése Katalin hercegnét hozhatja a legnehezebb helyzetbe Fotó: AFP

Harry herceg és Meghan Markle visszatérése Katalin hercegnét hozhatja a legnehezebb helyzetbe – újra fellángolhat a régi viszály

Harry herceg és Meghan Markle két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel augusztus végén tértek vissza Kaliforniából az Egyesült Királyságba, hat évvel azután, hogy a házaspár felhagyott a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataival, és új életet kezdett az Egyesült Államokban.

A hírek szerint a család Londontól távolabb rendezkedik be, és igyekszik a nyilvánosságtól elzárva élni, miközben gyermekeik már Nagy-Britanniában járnak iskolába.

Visszatérésük ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ismét a brit monarchia dolgozó tagjaivá válnának. Károly király hivatalosan is megerősítette, hogy Harry és Meghan továbbra sem lát el királyi feladatokat, magánemberként élnek, és nincs tervben, hogy a jövőben ismét hivatalos szerepet vállaljanak a királyi családban.

Harryék nagy-britanniai jelenléte ennek ellenére szinte azonnal ismét felszínre hozta a Sussexék és a királyi család többi tagja között régóta húzódó feszültségeket.

Különösen Harry és bátyja, Vilmos herceg megromlott kapcsolata, valamint a herceg Katalinnal szemben korábban megfogalmazott kritikái kerülhetnek újra reflektorfénybe. Daniela Elser úgy véli, Vilmos herceg és Katalin hercegné számára nem feltétlenül egy Harryvel és Meghannel kialakuló közvetlen konfliktus jelentheti a legnagyobb problémát. Sokkal inkább az, hogy Sussexék visszatérésükkel óriási médiafigyelmet irányíthatnak magukra.

A Sussexék 2.0 problémája nem csupán arról szól, hogy mennyire könnyen változik, kire irányul a figyelmünk, hanem arról is, milyen történet és kép alakul ki róluk a nyilvánosság előtt

– fogalmazott Elser.