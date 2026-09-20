Alig érkeztek meg, máris dráma van Harry herceg és Meghan Markle körül: két nap után kivették a gyerekeket az iskolából

Harry herceg és Meghan Markle kivette gyermekeit új brit iskolájukból. Sussex hercege és hercegnéje mindössze két nap után döntött úgy, hogy Archie herceg és Lilibet hercegnő nem folytatja tanulmányait az intézményben.

Harry herceg és Meghan Markle két nap után kivette gyermekeit az iskolából Fotó: PA

Harry herceg és Meghan Markle két nap után kivette gyermekeit az iskolából

A HELLO! magazin értesülései szerint a házaspár biztonsági megfontolások miatt határozott úgy, hogy kiveszi gyermekeit az előkészítő iskolából.

Sussexék szóvivője közleményében elmondta:

A gyermekek iskolaváltásáról azt követően született döntés, hogy a család biztonsági csapatával egyeztettek a jelenlegi körülmények gyakorlati vonatkozásairól. A szülők továbbra is rendkívül hálásak valamennyi tanárnak és munkatársnak azért a szeretetért, gondoskodásért és odaadásért, amellyel a család felé fordultak. A döntést semmiképpen sem szabad úgy értelmezni, hogy az bármiféle kritikát jelentene az iskolával vagy azzal a kivételes gondoskodással szemben, amelyben a gyermekek ott részesültek.

A HELLO! ezt követően a házaspár egyik barátját idézte, aki így nyilatkozott:

Nagyon sajnálatos, hogy így alakult, mert teljesen odavoltak az iskoláért, a gyerekekért és a szülőkért is. Minden szempontból tökéletes választás volt számukra, és a gyerekek is nagyon szerették az ott töltött időt. Nagyon szerették volna, hogy működjön a dolog, végül azonban nehéz döntést kellett meghozniuk, miután a biztonsági csapat arra jutott, hogy az iskolába járást és az azzal járó napi utazást nem tudják megfelelően biztonságossá tenni.

A váratlan fordulatra éppen akkor került sor, amikor kiderült: Harry herceg visszatérését követően ismét „felülvizsgálják” azt a kérdést, hogy jogosult lehet-e közpénzből finanszírozott rendőri védelemre Nagy-Britanniában.

A hírek szerint Sussex hercegét és hercegnéjét arról tájékoztatták, hogy egy nemrég tartott egyeztetésen döntés született a mindkettőjüket érintő biztonsági fenyegetések újbóli vizsgálatáról.

A herceg évek óta vitában áll a brit belügyminisztériummal, amiért az megvonta tőle az automatikusan járó rendőri védelmet. Harry régóta azzal érvel, hogy születésétől fogva herceg, ezért amikor az Egyesült Királyságban tartózkodik, szüksége van rendőri védelemre.