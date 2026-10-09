Két férfi egy parkolóhelyen veszett össze, egy 12 éves kislány az életével fizetett érte

Életét vesztette egy 12 éves kislány Baltimore-ban a hétvégén, miután a rendőrség szerint lövöldözés tört ki egy parkolóhely miatt kialakult vita során. A gyermek két férfi tűzpárbajának kereszttüzébe került. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi feltehetően egy parkolóhelyen veszett össze egy olyan park közelében, ahol éppen gyerekek amerikaifutballoztak.
A kislány mellett egy lőtt sérüléseket szenvedett nőt is találtak a helyszínre érkező rendőrök. Két férfi pedig olyan sérülésekkel jelentkezett a környékbeli kórházakban, amelyek a hatóságok feltételezése szerint ugyancsak összefüggésben állhatnak a lövöldözéssel.
A rendőrség jelenleg legalább két gyanúsítottat keres – közölte Richard Worley, Baltimore rendőrfőnöke egy sajtótájékoztatón. Egyelőre senkit sem tartóztattak le.
Annyit tudunk, hogy valamilyen vita alakult ki két gyáva alak között. Mindketten tüzet nyitottak egymásra. A kereszttűzben pedig meglőttek és megöltek egy 12 éves kislányt, aki valószínűleg csak azért volt ott, hogy nézze az amerikaifutball-meccset
– fogalmazott Worley.
Worley hangsúlyozta, hogy a rendőrség által egyelőre meg nem nevezett kislány nem célpontja volt a lövöldözésnek.
A 12 éves gyermeket kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. A lövöldözésben megsérült másik három ember sérülései nem életveszélyesek – közölte a rendőrfőnök. Az incidens szombaton, helyi idő szerint este hat óra után történt.
A hatóságok továbbra is vizsgálják a lövöldözés körülményeit, és arra kérnek mindenkit, aki szemtanúja volt a történteknek vagy információval rendelkezik az ügyről, hogy jelentkezzen a rendőrségen.
Két felnőtt férfi összeveszett, és emiatt most nincs többé egy 12 éves kislány
– fogalmazott Brandon Scott, Baltimore polgármestere a sajtótájékoztatón a BBC szerint.
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