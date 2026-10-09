Két férfi egy parkolóhelyen veszett össze, egy 12 éves kislány az életével fizetett érte

Életét vesztette egy 12 éves kislány Baltimore-ban a hétvégén, miután a rendőrség szerint lövöldözés tört ki egy parkolóhely miatt kialakult vita során. A gyermek két férfi tűzpárbajának kereszttüzébe került. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi feltehetően egy parkolóhelyen veszett össze egy olyan park közelében, ahol éppen gyerekek amerikaifutballoztak.

Parkolóhely miatti vita végződött tragédiával: meghalt egy 12 éves kislány Fotó: unsplash.com

Parkolóhely miatti vita végződött tragédiával: meghalt egy 12 éves kislány

A kislány mellett egy lőtt sérüléseket szenvedett nőt is találtak a helyszínre érkező rendőrök. Két férfi pedig olyan sérülésekkel jelentkezett a környékbeli kórházakban, amelyek a hatóságok feltételezése szerint ugyancsak összefüggésben állhatnak a lövöldözéssel.

A rendőrség jelenleg legalább két gyanúsítottat keres – közölte Richard Worley, Baltimore rendőrfőnöke egy sajtótájékoztatón. Egyelőre senkit sem tartóztattak le.

Annyit tudunk, hogy valamilyen vita alakult ki két gyáva alak között. Mindketten tüzet nyitottak egymásra. A kereszttűzben pedig meglőttek és megöltek egy 12 éves kislányt, aki valószínűleg csak azért volt ott, hogy nézze az amerikaifutball-meccset

– fogalmazott Worley.

Worley hangsúlyozta, hogy a rendőrség által egyelőre meg nem nevezett kislány nem célpontja volt a lövöldözésnek.

A 12 éves gyermeket kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. A lövöldözésben megsérült másik három ember sérülései nem életveszélyesek – közölte a rendőrfőnök. Az incidens szombaton, helyi idő szerint este hat óra után történt.