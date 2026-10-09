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Két férfi egy parkolóhelyen veszett össze, egy 12 éves kislány az életével fizetett érte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors parkolóhely
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 08:00
gyereklövöldözéshalott
Egy jelentéktelennek tűnő vita végződött felfoghatatlan tragédiával: a rendőrség szerint két férfi egy parkolóhely miatt kapott össze, majd mindketten fegyvert rántottak és tüzet nyitottak egymásra. A lövöldözés kereszttüzébe egy 12 éves kislány került, aki feltehetően csak az ott zajló amerikaifutball-meccset nézte. A gyermeket kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.
N.T.
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Életét vesztette egy 12 éves kislány Baltimore-ban a hétvégén, miután a rendőrség szerint lövöldözés tört ki egy parkolóhely miatt kialakult vita során. A gyermek két férfi tűzpárbajának kereszttüzébe került. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi feltehetően egy parkolóhelyen veszett össze egy olyan park közelében, ahol éppen gyerekek amerikaifutballoztak.

Parkolóhely miatti vita végződött tragédiával: meghalt egy 12 éves kislány
Parkolóhely miatti vita végződött tragédiával: meghalt egy 12 éves kislány Fotó: unsplash.com

Parkolóhely miatti vita végződött tragédiával: meghalt egy 12 éves kislány

A kislány mellett egy lőtt sérüléseket szenvedett nőt is találtak a helyszínre érkező rendőrök. Két férfi pedig olyan sérülésekkel jelentkezett a környékbeli kórházakban, amelyek a hatóságok feltételezése szerint ugyancsak összefüggésben állhatnak a lövöldözéssel.

A rendőrség jelenleg legalább két gyanúsítottat keres – közölte Richard Worley, Baltimore rendőrfőnöke egy sajtótájékoztatón. Egyelőre senkit sem tartóztattak le.

Annyit tudunk, hogy valamilyen vita alakult ki két gyáva alak között. Mindketten tüzet nyitottak egymásra. A kereszttűzben pedig meglőttek és megöltek egy 12 éves kislányt, aki valószínűleg csak azért volt ott, hogy nézze az amerikaifutball-meccset

– fogalmazott Worley.

Worley hangsúlyozta, hogy a rendőrség által egyelőre meg nem nevezett kislány nem célpontja volt a lövöldözésnek.

A 12 éves gyermeket kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. A lövöldözésben megsérült másik három ember sérülései nem életveszélyesek – közölte a rendőrfőnök. Az incidens szombaton, helyi idő szerint este hat óra után történt.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a lövöldözés körülményeit, és arra kérnek mindenkit, aki szemtanúja volt a történteknek vagy információval rendelkezik az ügyről, hogy jelentkezzen a rendőrségen.

Két felnőtt férfi összeveszett, és emiatt most nincs többé egy 12 éves kislány

– fogalmazott Brandon Scott, Baltimore polgármestere a sajtótájékoztatón a BBC szerint. 

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