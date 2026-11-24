Betörés és jogtalan behatolás gyanújával két férfit letartóztattak, miután a hírek szerint betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné György korabeli vidéki rezidenciájára, az angliai Norfolk megyében.

Betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné otthonába

Fotó: PA / Northfoto

Betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné otthonába

Úgy tudni, hogy a sandringhami birtokon található, tíz hálószobás Anmer Hall hétfő este vált a betörők célpontjává. A norfolki rendőrség megerősítette, hogy incidens történt a sandringhami birtok egyik ingatlanában, azt azonban nem közölték, pontosan melyik épületről van szó.

A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn, nem sokkal este hat óra előtt kaptak bejelentést arról, hogy gyanús tevékenységet észleltek az ingatlannál.

A rendőrség közleményében a következőket írta:

Betörés gyanújával két férfit tartóztattak le, miután tegnap este incidens történt a sandringhami birtok egyik ingatlanában. A rendőrség nem sokkal este hat óra előtt kapott bejelentést arról, hogy gyanús tevékenységet észleltek az ingatlannál. A rendőrök a helyszínre vonultak, a környék átvizsgálásához pedig rendőrkutyákat, drónokat és az országos rendőrségi légi szolgálat helikopterét is bevetették. A birtok területén két férfit tartóztattak le betörés és jogtalan behatolás gyanújával. Mindketten továbbra is rendőrségi őrizetben vannak. Az incidens idején senki sem tartózkodott az ingatlanban. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Úgy tudni, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel az incidens idején a Windsor Great Park területén található Forest Lodge-ban tartózkodtak. A walesi hercegi család tavaly novemberben költözött a nyolc hálószobás, II. fokozatú műemléki védelem alatt álló épületbe, miután elhagyták korábbi otthonukat, a Windsor Home Parkban található Adelaide Cottage-ot.

Az 1802-ben épült Anmer Hallt még a néhai II. Erzsébet királynő adta nászajándékként Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének. Úgy tudni, hogy a család rendszerint hétvégenként és az iskolai szünetek idején látogat el a birtokra – emlékeztet a Mirror.