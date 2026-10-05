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Hátborzongató sorokkal jelentkezett utoljára a 29 éves sportoló: nem sokkal később maga alá temette a lavina

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lavina
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 09:00
síelősportolótragédia
Tragédiába torkollott Juliette Willmann és férje patagóniai kalandja. A 29 éves francia profi síelőt egy lavina mintegy 400 méteren át sodorta a hegyoldalon, majd másfél méternyi hó alá temette. Férje túlélte a balesetet, Juliette életét azonban már nem tudták megmenteni. Különösen megrázó, hogy utolsó bejegyzésében még arról írt, milyen szerencsésnek érzik magukat, hogy Patagónia hegyeit járhatjá
N.T.
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Életét vesztette egy profi síelő, miután egy lavina mintegy 400 méteren keresztül sodorta lefelé a hegyoldalon, majd másfél méternyi hó temette maga alá.

Tragikus lavinabalesetben meghalt a 29 éves Juliette Willmann profi síelő
Tragikus lavinabalesetben meghalt a 29 éves Juliette Willmann profi síelő
Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Tragikus lavinabalesetben meghalt a 29 éves Juliette Willmann profi síelő

A 29 éves francia síelő, Juliette Willmann férjével, Pierre-Idris Mehdivel sítúrázott az argentínai El Chaltén közelében fekvő Cerro Creston hegyen, amikor lezúdult a lavina. A házaspár mintegy 3100 méteres tengerszint feletti magasságban járt, amikor szeptember 29-én, helyi idő szerint 12:30 körül megindult alattuk a hatalmas hótömeg.

A lavina mindkettőjüket körülbelül 400 méteren át sodorta lefelé a hegyoldalon. Juliette végül mintegy másfél méter mélyen a hó alá került.

A 30 éves Pierre-Idris sérülésekkel ugyan, de túlélte a lavinát, és sikerült kimenteni. Körülbelül 15 perccel a lavina lezúdulása után vészjelzést adtak le, miközben a közelben tartózkodó többi síelő kétségbeesetten ásni kezdte a havat, hogy megtalálják a bajba jutottakat.

Juliette-et végül életjelek nélkül találták meg a hó alatt. A NeedToKnow beszámolója szerint az egészségügyi szakemberek rádión keresztül adtak instrukciókat az újraélesztéséhez, ám minden erőfeszítés ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

Ezt követően nagyszabású mentőakció indult, hogy lehozzák a holttestét a nehezen megközelíthető hegyvidéki területről. Az akcióban a nemzeti park munkatársai, hegyimentők, rendőrök, polgári védelmi egységek és egészségügyi szakemberek is részt vettek.

Juliette profi freeride-síelő és síhegymászó volt, 2019 és 2022 között pedig a rangos Freeride World Tour versenysorozatban is indult. Marseille-ben született, de a francia Alpokban, az Ubaye-völgyben nőtt fel, és mindössze kétévesen állt először sílécre. Igazi síelőcsaládból származott: édesapja síedzőként, édesanyja síoktatóként dolgozott, nővére pedig a francia alpesisí-válogatott versenyzője volt. Juliette pályafutását alpesi síelőként kezdte, később azonban a freeride felé fordult, majd a magashegyi síelésben is komoly tapasztalatot szerzett.

Miután Chamonix-ba költözött, Juliette hamar nevet szerzett magának a nemzetközi freeride-síelők világában, később pedig egyre inkább a magashegyi síelés és a filmezés felé fordult. A síelés mellett dzsúdózott, futott, hegyikerékpározott és rögbizett is. Egy 2024-es dokumentumfilmben hátborzongató módon éppen a hegyek veszélyeiről beszélt.

A hegyekben az ember sebezhető. A hegy dönt, neked pedig hallgatnod kell rá, és tisztelned kell. A tapasztalat fontos szerepet játszik, de én még mindig csak az út elején járok

– fogalmazott Juliette. 

Juliette a világ legszélsőségesebb hegyvidéki területei közül is többet bejárt. 2024-ben például Nepál Dhaulagiri régiójában mintegy 6000 méteres magasságban síelt. A tragédiát megelőző napokban férjével Patagóniában utaztak, kalandjaikról pedig rendszeresen osztottak meg fényképeket és videókat.

Juliette az El Chaltén közelében fekvő Cerro Madsenről közzétett utolsó Instagram-bejegyzésében még arról írt, mennyire szerencsésnek érzik magukat, hogy ott lehetnek.

Hihetetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, hogy itt lehetünk, Patagónia hegyei között, és felfedezhetjük ezt a csodálatos vidéket. Ez a dél-amerikai utazás újra és újra ámulatba ejt minket

– írta a Daily Star szerint. 

 

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