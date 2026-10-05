Hátborzongató sorokkal jelentkezett utoljára a 29 éves sportoló: nem sokkal később maga alá temette a lavina

Életét vesztette egy profi síelő, miután egy lavina mintegy 400 méteren keresztül sodorta lefelé a hegyoldalon, majd másfél méternyi hó temette maga alá.

Tragikus lavinabalesetben meghalt a 29 éves Juliette Willmann profi síelő

Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Tragikus lavinabalesetben meghalt a 29 éves Juliette Willmann profi síelő

A 29 éves francia síelő, Juliette Willmann férjével, Pierre-Idris Mehdivel sítúrázott az argentínai El Chaltén közelében fekvő Cerro Creston hegyen, amikor lezúdult a lavina. A házaspár mintegy 3100 méteres tengerszint feletti magasságban járt, amikor szeptember 29-én, helyi idő szerint 12:30 körül megindult alattuk a hatalmas hótömeg.

A lavina mindkettőjüket körülbelül 400 méteren át sodorta lefelé a hegyoldalon. Juliette végül mintegy másfél méter mélyen a hó alá került.

A 30 éves Pierre-Idris sérülésekkel ugyan, de túlélte a lavinát, és sikerült kimenteni. Körülbelül 15 perccel a lavina lezúdulása után vészjelzést adtak le, miközben a közelben tartózkodó többi síelő kétségbeesetten ásni kezdte a havat, hogy megtalálják a bajba jutottakat.

Juliette-et végül életjelek nélkül találták meg a hó alatt. A NeedToKnow beszámolója szerint az egészségügyi szakemberek rádión keresztül adtak instrukciókat az újraélesztéséhez, ám minden erőfeszítés ellenére nem sikerült megmenteni az életét.

Ezt követően nagyszabású mentőakció indult, hogy lehozzák a holttestét a nehezen megközelíthető hegyvidéki területről. Az akcióban a nemzeti park munkatársai, hegyimentők, rendőrök, polgári védelmi egységek és egészségügyi szakemberek is részt vettek.

Juliette profi freeride-síelő és síhegymászó volt, 2019 és 2022 között pedig a rangos Freeride World Tour versenysorozatban is indult. Marseille-ben született, de a francia Alpokban, az Ubaye-völgyben nőtt fel, és mindössze kétévesen állt először sílécre. Igazi síelőcsaládból származott: édesapja síedzőként, édesanyja síoktatóként dolgozott, nővére pedig a francia alpesisí-válogatott versenyzője volt. Juliette pályafutását alpesi síelőként kezdte, később azonban a freeride felé fordult, majd a magashegyi síelésben is komoly tapasztalatot szerzett.