Vérfagyasztó tragédia: gyerekek szeme láttára végeztek a 32 éves bokszedzővel

Egy közösségi ház parkolójában lőttek agyon egy 32 éves bokszedzőt – erősítette meg a rendőrség. Louis Meehant szeptember 9-én érte a halálos támadás az ausztráliai Sydney külvárosában.

Gyilkosság: gyerekek szeme láttára végeztek a 32 éves bokszedzővel

Fotó: Pexels (illusztráció)

Gyilkosság: gyerekek szeme láttára végeztek a 32 éves bokszedzővel

A beszámolók szerint a brutális gyilkosság idején gyerekek is tartózkodtak a közvetlenül a parkoló mellett álló közösségi házban. A közösségi médiában terjedő felvételeken az látható, amint a férfit megpróbálják újraéleszteni, miközben fiatalok döbbenten figyelik a történteket.

A rendőrség úgy véli, Meehan támadói egy ezüstszínű Lexus szedánnal menekültek el a helyszínről. A mentők mindent megtettek a férfi életének megmentéséért, ám már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen meghalt. Az új-dél-walesi rendőrség közleménye szerint szeptember 9-én délután 17:50 körül riasztották a hatóságokat, miután bejelentés érkezett arról, hogy meglőttek egy férfit a Punchbowl városrészben található Rossmore Avenue egyik közösségi házának parkolójában.

Az új-dél-walesi mentőszolgálat munkatársai megpróbálták ellátni a férfit, ám az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. A Campsie rendőrkapitányság munkatársai lezárták a területet, és megkezdték a helyszínelést

– közölte a rendőrség.

A hatóságok információi szerint közvetlenül a lövöldözés után egy autót láttak elhajtani a helyszínről.