Vérfagyasztó tragédia: gyerekek szeme láttára végeztek a 32 éves bokszedzővel

Egy közösségi ház parkolójában lőttek agyon egy 32 éves bokszedzőt – erősítette meg a rendőrség. Louis Meehant szeptember 9-én érte a halálos támadás az ausztráliai Sydney külvárosában.
A beszámolók szerint a brutális gyilkosság idején gyerekek is tartózkodtak a közvetlenül a parkoló mellett álló közösségi házban. A közösségi médiában terjedő felvételeken az látható, amint a férfit megpróbálják újraéleszteni, miközben fiatalok döbbenten figyelik a történteket.
A rendőrség úgy véli, Meehan támadói egy ezüstszínű Lexus szedánnal menekültek el a helyszínről. A mentők mindent megtettek a férfi életének megmentéséért, ám már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen meghalt. Az új-dél-walesi rendőrség közleménye szerint szeptember 9-én délután 17:50 körül riasztották a hatóságokat, miután bejelentés érkezett arról, hogy meglőttek egy férfit a Punchbowl városrészben található Rossmore Avenue egyik közösségi házának parkolójában.
Az új-dél-walesi mentőszolgálat munkatársai megpróbálták ellátni a férfit, ám az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. A Campsie rendőrkapitányság munkatársai lezárták a területet, és megkezdték a helyszínelést
– közölte a rendőrség.
A hatóságok információi szerint közvetlenül a lövöldözés után egy autót láttak elhajtani a helyszínről.
Sydney-t az elmúlt hetekben több, bandákhoz köthető fegyveres leszámolás is megrázta. Dean Johnstone megbízott rendőrfelügyelő ugyanakkor egyelőre nem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy Meehan meggyilkolása kapcsolatba hozható-e a szervezett bűnözéssel. Annyit azonban elárult, hogy a 32 éves férfit korábbról már ismerte a rendőrség – számolt be róla a 9News.
Úgy véljük, célzott támadás történt, és jelenlegi információink szerint mások nem voltak közvetlen veszélyben. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy valaki egy ilyen nyilvános helyen kövessen el fegyveres támadást, hiszen ezzel ártatlan emberek életét is veszélybe sodorhatta
– idézi a szavait a Daily Star.
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