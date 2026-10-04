Szörnyű tragédia: három tinédzser meghalt, miután Audijuk a folyóba zuhant – a 17 éves túlélőt őrizetbe vették

Tragikus baleset történt szerda délután Sunderlandben: két tizenéves fiú és egy lány életét vesztette, miután egy Audi a Wear folyóba zuhant – közölte a Northumbria rendőrség.

Szörnyű tragédia: három tinédzser meghalt, miután Audijuk a folyóba zuhant

Fotó: Pexels (illusztráció)

Szörnyű tragédia: három tinédzser meghalt, miután Audijuk a folyóba zuhant

A három tinédzser abban az autóban utazott, amely a folyóba csapódott. Úgy tudni, összesen négyen tartózkodtak a járműben, amikor az a vízbe zuhant, a sofőrnek azonban a beszámolók szerint sikerült kiugrania az autóból.

A Northumbria rendőrség helyi idő szerint délután fél kettő körül kapott bejelentést arról, hogy egy fekete Audi A3 letért az útról a Wearmouth híd közelében található Panns Banknél, majd a folyóba zuhant. Egy 17 éves fiúnak sikerült biztonságban kijutnia a vízből, a balesettel összefüggésben azonban őrizetbe vették.

A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg kórházban ápolják, sérülései nem súlyosak. Scott Cowie főfelügyelő, a sunderlandi rendőrség területi parancsnoka így nyilatkozott:

Ez egy valóban tragikus eset, amelyben három fiatal vesztette életét. Gondolataink az áldozatok családjaival, barátaival és mindazokkal vannak, akiket érintenek a történtek. Továbbra is minden lehetséges módon támogatjuk őket, és arra kérünk mindenkit, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi társszervünknek, amely részt vett a több szervezet összehangolt munkájával zajló kutatásban. A nyomozás még nagyon korai szakaszban jár, jelenleg is vizsgáljuk, pontosan milyen körülmények vezettek a történtekhez. Arra kérjük a nyilvánosságot, hogy sem a közösségi médiában, sem más fórumokon ne bocsátkozzanak találgatásokba az esettel kapcsolatban. Kérjük, vegyék figyelembe azt is, milyen hatással lehetnek az ilyen megjegyzések az érintettek családjaira.

A Northumbria rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a baleset helyszínét, valamint ne közvetítsenek élőben és ne osszanak meg felvételeket az ott történtekről.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik az esetről – különösen, ha térfigyelő kamera vagy fedélzeti kamera által rögzített felvétele van –, hogy közösségi médián keresztül küldjön közvetlen üzenetet a Northumbria rendőrségnek, vagy használja a rendőrség honlapján elérhető élő chatet, illetve online bejelentőfelületet – írja a Daily Star.