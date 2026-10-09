Felfoghatatlan tragédia: eltűnt egy 11 éves kislány, órákkal később holtan találták egy parkban

Eltűnt egy 11 éves kislány Angliában, majd nem sokkal később holtan találtak rá egy parkban. A West Mercia rendőrség vizsgálatot indított a tragikus eset körülményeinek tisztázására. A hatóságok közlése szerint a gyermek halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Holtan találták az eltűnt 11 éves kislányt, rejtély övezi a halálát

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Holtan találták az eltűnt 11 éves kislányt, rejtély övezi a halálát

A kislány eltűnését október 4-én, vasárnap este 11 óra 20 perc körül jelentették be. Holttestét később a Worcestershire megyében található Elmley Castle krikettpályájának közelében találták meg.

A rendőrség közölte, hogy a gyermek családját értesítették a tragédiáról, és speciálisan képzett rendőrök nyújtanak támogatást a hozzátartozóknak. Elmley Castle lakóit arra figyelmeztették, hogy a következő időszakban a megszokottnál jóval több rendőrrel találkozhatnak a településen, miközben a hatóságok folytatják a tragikus eset körülményeinek kivizsgálását.