Felfoghatatlan tragédia: eltűnt egy 11 éves kislány, órákkal később holtan találták egy parkban

Eltűnt egy 11 éves kislány Angliában, majd nem sokkal később holtan találtak rá egy parkban. A West Mercia rendőrség vizsgálatot indított a tragikus eset körülményeinek tisztázására. A hatóságok közlése szerint a gyermek halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok.
A kislány eltűnését október 4-én, vasárnap este 11 óra 20 perc körül jelentették be. Holttestét később a Worcestershire megyében található Elmley Castle krikettpályájának közelében találták meg.
A rendőrség közölte, hogy a gyermek családját értesítették a tragédiáról, és speciálisan képzett rendőrök nyújtanak támogatást a hozzátartozóknak. Elmley Castle lakóit arra figyelmeztették, hogy a következő időszakban a megszokottnál jóval több rendőrrel találkozhatnak a településen, miközben a hatóságok folytatják a tragikus eset körülményeinek kivizsgálását.
A West Mercia rendőrség szóvivője közleményében így fogalmazott:
Vizsgálat indult, miután egy 11 éves kislány holttestét találták meg a Worcestershire megyében található Elmley Castle-ben. A gyermek eltűnését október 4-én, vasárnap 23 óra 20 perc körül jelentették be, később pedig holtan találtak rá a krikettpálya közelében lévő parkban. Családját értesítettük, a hozzátartozókat pedig speciálisan képzett rendőrök segítik. A vizsgálat továbbra is folyamatban van annak megállapítására, hogy milyen körülmények között halt meg a kislány. Halálát jelenleg tisztázatlan esetként kezeljük. Elmley Castle lakói a vizsgálat ideje alatt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a környéken.
Elmley Castle egy mindössze mintegy 500 lakosú kis falu a helyi önkormányzat adatai szerint. A település Pershore-tól mintegy 6,5 kilométerre, Worcester városától pedig körülbelül 19 kilométerre délkeletre fekszik – számolt be róla a Mirror.
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