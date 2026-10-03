43 diák tűnt el egyetlen éjszaka – emberi maradványokra bukkantak egy temetkezési vállalkozásnál

Emberi csontmaradványokat és fogakat találtak egy temetkezési vállalkozásnál Mexikóban, ahol tizenkét éve keresik 43 fiatal nyomát. Az eltűnt mexikói diákok ügyében telefonhívások új elemzése vezetett 17 újabb gyanúsított elfogásához, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy a maradványok a fiataloktól származnak-e .

Az eltűnt mexikói diákok ügyében telefonhívások új elemzése vezetett 17 újabb gyanúsított elfogásához

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Az ayotzinapai tanítóképző hallgatói 2014. szeptember 26-án Guerrero államból tartottak egy mexikóvárosi tüntetésre, amikor Iguala városában rendőrök állították meg őket. A nyomozás szerint a fiatalokat átadták a helyi Guerreros Unidos drogkartellnek.

Azóta számos embert elfogtak, 2024-ben a kartell egyik feltételezett vezetőjét is őrizetbe vették az üggyel összefüggésben. A 43 diák közül mindössze háromnak találták meg a holttestét, és eddig senkit sem ítéltek el.

Kik használták az eltűnt mexikói diákok telefonjait?

Mauricio Pazaran, a nyomozást vezető különleges ügyész hétfőn közölte: az eltűnés éjszakáján folytatott telefonbeszélgetések új elemzése tisztviselők, rendőrök, szervezett bűnözői csoportokhoz köthető személyek és magánemberek közötti kapcsolatokat tárt fel.

Kiderült az is, hogy két diák mobiltelefonját napokkal az eltűnésük után egy közalkalmazott és egy önkormányzati rendőr használta. A temetkezési vállalkozásnál a csontmaradványokon és fogakon kívül egy illegálisan szerzett fegyvert is találtak. Az ügyész szerint az egyik új tanú közvetlenül részt vett a történtekben, de akkor még kiskorú volt. A Guerreros Unidos tagjaként azonosított férfit áprilisban fogták el.

Az ügyben összesen 168 ember ellen folyik büntetőeljárás, közülük 130-an előzetes letartóztatásban vannak. Szombaton több ezren vonultak utcára Mexikóvárosban az évente megtartott megemlékezésen, igazságot követelve a 43 fiatalnak – számolt be az CBS News.