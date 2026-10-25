Kamerák előtt vetkőzött a világ legszexibb futónője, még a riválisa is elnémult

Alica Schmidt ismét bebizonyította, hogy nem érdemtelenül viseli a „világ legszexibb sportolónője” címet. A 27 éves német futónő a közösségi oldalán búcsúztatta el a nyarat, és a dögös fotósorozat láttán még az olimpiai bajnok riválisának, Keely Hodgkinsonnak is elakadt a szava.

Alica Schmidt nagy figyelmet keltett Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alica Schmidt új fotója nagy figyelmet keltett

A 400 és 800 méteres futásban jeleskedő német atléta az 5,1 milliós Instagram-táborát kényeztette egy elképesztő képcsokorral. Alica Schmidt egy teljesen áttetsző, fehér felsőben indította a galériát, de megmutatta magát egy parányi bikinit takaró, hálós ruhában is, amely tökéletesen kihangsúlyozta a kőkeményre gyúrt kockahasát és hibátlan alakját.

A pikáns felvételek mellett a brit Team GB aranyérmes futósztárja, a 24 éves Keely Hodgkinson sem tudott szó nélkül elmenni: azonnal szerelmes, szívecskés-szemű hangulatjelekkel árasztotta el a kommentszekciót, amire Alica hasonlóan kedvesen válaszolt.

A német szépség korábban nyíltan beszélt arról, hogy a közösségi média kulcsfontosságú a karrierjében. Elárulta, Németországban rendkívül nehéz megélni csak az atlétikából, sok sportolónak másodállást kell vállalnia. Számára az Instagram egy remek hobbi, ami segít szponzorokat szerezni, így teljes mértékben a sportra tud koncentrálni. A rajongói mindenesetre imádják a mellékállását: a hozzászólásokban valóságos istennőként és a tökéletesség mintaképeként emlegetik a gyönyörű futónőt.