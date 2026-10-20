Parkolni próbált a sofőr, halálra gázolta az apja karjában tartott kisfiút

Tragikus baleset történt egy georgiai szupermarket parkolójában: egy autós a járdaszegélyre hajtott, és elütött egy kisfiút, valamint az őt karjában tartó édesapját. A 22 hónapos Knox Skelton életét már nem tudták megmenteni. Apja, a szolgálaton kívüli tűzoltó könnyebb sérülésekkel megúszta a gázolást – írja a New York Post.
A baleset október 7-én, szerdán történt a georgiai Gainesville-ben, a Limestone Marketplace bevásárlóközpontnál. A rendőrség közlése szerint a 68 éves Teresa Parker egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyre próbált beállni Ford Edge típusú autójával, amikor véletlenül a gázpedálra lépett. A jármű felhajtott a járdaszegélyre, és elütötte Samuel Skeltont, aki a karjában tartotta kisfiát.
Háttal állt a történteknek, fogalma sem volt arról, mi következik, és nem látta, mi közeledik felé
– mondta Kevin Holbrook, a Gainesville-i rendőrség századosa.
A kisfiút mentőhelikopterrel egy atlantai gyermekkórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.
Édesapja könnyebb sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásra nem szorult.
A kisfiú alig néhány nappal a második születésnapja előtt vesztette életét. A gyászoló család támogatására adománygyűjtés indult.
A Gainesville-i tűzoltóság egy közleményben fejezte ki részvétét, és arra kérte a közösséget, hogy szeretettel és támogatással álljon a gyászoló szülők mellett.
Egyetlen szülőnek sem lenne szabad ilyen tragédiát átélnie
– írták, hozzátéve: bár a tűzoltókat a legmegrázóbb esetekre is felkészítik, egészen más, amikor a tragédia egyik társukat és annak családját sújtja.
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