Parkolni próbált a sofőr, halálra gázolta az apja karjában tartott kisfiút

Tragikus baleset történt egy georgiai szupermarket parkolójában: egy autós a járdaszegélyre hajtott, és elütött egy kisfiút, valamint az őt karjában tartó édesapját. A 22 hónapos Knox Skelton életét már nem tudták megmenteni. Apja, a szolgálaton kívüli tűzoltó könnyebb sérülésekkel megúszta a gázolást – írja a New York Post.

Véletlenül a gázpedálra lépett egy 68 éves autós, miközben egy georgiai bevásárlóközpont parkolójában próbált beállni egy helyre.

Fotó: Illusztráció/AFP

Parkolás közben gázolt a sofőr

A baleset október 7-én, szerdán történt a georgiai Gainesville-ben, a Limestone Marketplace bevásárlóközpontnál. A rendőrség közlése szerint a 68 éves Teresa Parker egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyre próbált beállni Ford Edge típusú autójával, amikor véletlenül a gázpedálra lépett. A jármű felhajtott a járdaszegélyre, és elütötte Samuel Skeltont, aki a karjában tartotta kisfiát.

Háttal állt a történteknek, fogalma sem volt arról, mi következik, és nem látta, mi közeledik felé

– mondta Kevin Holbrook, a Gainesville-i rendőrség századosa.

💔 HEARTBREAKING TRAGEDY IN GEORGIA Little Knox Skelton, just 22 months old, tragically lost his life after a vehicle struck him and his father while they were window shopping in a shopping center parking lot. His father, Samuel Skelton, is a firefighter. Their family is now facing an unimaginable loss. The crash remains under investigation. 💔 No parent should ever have to say goodbye to their child so soon. 🙏 Please keep Knox’s parents, Samuel and Kiana, and their entire family in your thoughts and prayers during this devastating time. May they find strength, comfort, and support in the days ahead. 🕊️🕯️🛐 — Thoughts of Zoe ✝️💜🛐 (@bheavs17) October 12, 2026

A kisfiút mentőhelikopterrel egy atlantai gyermekkórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.

Édesapja könnyebb sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásra nem szorult.

Második születésnapja előtt halt meg a gyermek

A kisfiú alig néhány nappal a második születésnapja előtt vesztette életét. A gyászoló család támogatására adománygyűjtés indult.

A Gainesville-i tűzoltóság egy közleményben fejezte ki részvétét, és arra kérte a közösséget, hogy szeretettel és támogatással álljon a gyászoló szülők mellett.

Egyetlen szülőnek sem lenne szabad ilyen tragédiát átélnie

– írták, hozzátéve: bár a tűzoltókat a legmegrázóbb esetekre is felkészítik, egészen más, amikor a tragédia egyik társukat és annak családját sújtja.