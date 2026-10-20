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Parkolni próbált a sofőr, halálra gázolta az apja karjában tartott kisfiút

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 14:00
sofőrbevásárlóközpont
Véletlenül a gázpedálra lépett egy 68 éves autós, miközben egy georgiai bevásárlóközpont parkolójában próbált beállni egy helyre. A kocsi elütött egy kisfiút és az édesapját, a 22 hónapos gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni.
Fehér Tamás
újságíró
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Tragikus baleset történt egy georgiai szupermarket parkolójában: egy autós a járdaszegélyre hajtott, és elütött egy kisfiút, valamint az őt karjában tartó édesapját. A 22 hónapos Knox Skelton életét már nem tudták megmenteni. Apja, a szolgálaton kívüli tűzoltó könnyebb sérülésekkel megúszta a gázolást – írja a New York Post

parkol
Véletlenül a gázpedálra lépett egy 68 éves autós, miközben egy georgiai bevásárlóközpont parkolójában próbált beállni egy helyre.
Fotó: Illusztráció/AFP

Parkolás közben gázolt a sofőr

A baleset október 7-én, szerdán történt a georgiai Gainesville-ben, a Limestone Marketplace bevásárlóközpontnál. A rendőrség közlése szerint a 68 éves Teresa Parker egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyre próbált beállni Ford Edge típusú autójával, amikor véletlenül a gázpedálra lépett. A jármű felhajtott a járdaszegélyre, és elütötte Samuel Skeltont, aki a karjában tartotta kisfiát.

Háttal állt a történteknek, fogalma sem volt arról, mi következik, és nem látta, mi közeledik felé

 – mondta Kevin Holbrook, a Gainesville-i rendőrség századosa.

A kisfiút mentőhelikopterrel egy atlantai gyermekkórházba szállították, de belehalt sérüléseibe. 

Édesapja könnyebb sérüléseket szenvedett, orvosi ellátásra nem szorult.

Második születésnapja előtt halt meg a gyermek

A kisfiú alig néhány nappal a második születésnapja előtt vesztette életét. A gyászoló család támogatására adománygyűjtés indult.

A Gainesville-i tűzoltóság egy közleményben fejezte ki részvétét, és arra kérte a közösséget, hogy szeretettel és támogatással álljon a gyászoló szülők mellett.

Egyetlen szülőnek sem lenne szabad ilyen tragédiát átélnie

 – írták, hozzátéve: bár a tűzoltókat a legmegrázóbb esetekre is felkészítik, egészen más, amikor a tragédia egyik társukat és annak családját sújtja.

 

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