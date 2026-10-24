Frissen tart egy fiatalabb pasi? Íme Madonna párkapcsolati tanácsai

A legendás énekesnő sosem tartozott azok közé, akik mások elvárásai szerint élték az életüket. Az ellentmondásos díva a szerelemben sem hajlandó kompromisszumot kötni pusztán azért, mert a társadalom szerint egy nőnek bizonyos kor felett máshogy kellene viselkednie. Madonna szerelmei rendre nála fiatalabbak, ez pedig évek óta beszédtéma, ő azonban nem kér bocsánatot a választásaiért. Vajon mit tanulhatunk a pop királynőjétől a szerelemről, az önbizalomról és arról, hogyan ne mások véleménye határozza meg a boldogságunkat?
Madonna szerelmi élete évtizedek óta foglalkoztatja a közönséget. Korábbi párjai között volt Brahim Zaibat francia táncos, akivel körülbelül 29 év, valamint Ahlamalik Williams koreográfus, akivel mintegy 36 év volt közöttük a korkülönbség. A popikon 2024 nyarán került közelebb Akeem Morrishoz, a jamaicai származású egykori futballistához, aki hozzávetőleg 38 évvel fiatalabb nála.
Az énekesnő a Nightline című műsorban arról beszélt, hogy nem tudatosan kereste a fiatalabb férfiak társaságát. „Nem én választottam úgy, hogy mostantól fiatalabb férfival leszek. Ez csak így alakult. Látod, ez a romantikus benne” – fogalmazott az énekesnő, aki szerint egy kapcsolat értékét nem a felek életkora, hanem az egymás iránti tisztelet, az összeillő igények és a közös élmények adják.
Egy új szerelem bármely életkorban izgalmat hozhat a hétköznapokba. A közös felfedezések, a spontán programok segíthetnek abban, hogy újra megéljük a kapcsolat kezdetének könnyedségét. Kim Haneul párkapcsolati szakértő szerint a fiatalabb férfiak egyik vonzereje éppen a lelkesedésükben rejlik.
Mondhatni, ők még nem fáradtak bele a kapcsolatokba
- idézte a szakember szavait a Life.hu, akinek gondolatai összecsengenek Madonna választásaival.
Egy korábbi interjúban Madonna humorosan úgy fogalmazott, hogy a fiatalabb férfiakat gyakran nyitottabbnak és kalandvágyóbbnak találja, mint a vele egykorúakat. A terapeuta szerint is egy ilyen kapcsolatban vonzó lehet, ha a partner kíváncsi a világra, örömmel próbál ki új dolgokat, és nem tekinti magától értetődőnek a másik jelenlétét. Viszont figyelmeztet, hogy a figyelmesség azonban nem korfüggő tulajdonság. Egy idősebb férfi is lehet romantikus és spontán, ahogy a fiatalabbak között is akad, aki nehezen köteleződik el. A lényeg az, hogy a felek ne csupán vonzódjanak egymáshoz, hanem jól is működjenek együtt. A születési évnél többet árul el a kapcsolatról, hogyan kezelik a konfliktusokat, mennyire számíthatnak egymásra, és hasonló jövőt képzelnek-e el.
Madonna egész pályafutása során szembement a hagyományos elvárásokkal. A korával kapcsolatos előítéletek ellen is többször felszólalt, és következetesen képviselte, hogy az életkor nem szabhat határt annak, mit érezhetünk vagy milyen életet szeretnénk élni. Persze egy nagy korkülönbséggel járó kapcsolatnak is megvannak a maga kihívásai. Eltérhetnek a felek élethelyzetei, jövőbeli tervei vagy az elköteleződésről alkotott elképzelései. Ezeket nem lehet pusztán vonzalommal áthidalni, de önmagában az sem indok a szakításra, ha két ember között sok év van. Hiszen nem attól maradunk fiatalosak, hogy hány éves a társunk, hanem attól, hogy képesek vagyunk-e nyitottan, kíváncsian és örömmel megélni az életünket.
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