A legendás énekesnő sosem tartozott azok közé, akik mások elvárásai szerint élték az életüket. Az ellentmondásos díva a szerelemben sem hajlandó kompromisszumot kötni pusztán azért, mert a társadalom szerint egy nőnek bizonyos kor felett máshogy kellene viselkednie. Madonna szerelmei rendre nála fiatalabbak, ez pedig évek óta beszédtéma, ő azonban nem kér bocsánatot a választásaiért. Vajon mit tanulhatunk a pop királynőjétől a szerelemről, az önbizalomról és arról, hogyan ne mások véleménye határozza meg a boldogságunkat?

Frissen tart egy fiatalabb pasi? Íme Madonna párkapcsolati tanácsai. Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Mennyivel fiatalabbak Madonna párjai?

Madonna szerelmi élete évtizedek óta foglalkoztatja a közönséget. Korábbi párjai között volt Brahim Zaibat francia táncos, akivel körülbelül 29 év, valamint Ahlamalik Williams koreográfus, akivel mintegy 36 év volt közöttük a korkülönbség. A popikon 2024 nyarán került közelebb Akeem Morrishoz, a jamaicai származású egykori futballistához, aki hozzávetőleg 38 évvel fiatalabb nála.

Madonna és Akeem Morris. Fotó: TheImageDirect.com

Az énekesnő a Nightline című műsorban arról beszélt, hogy nem tudatosan kereste a fiatalabb férfiak társaságát. „Nem én választottam úgy, hogy mostantól fiatalabb férfival leszek. Ez csak így alakult. Látod, ez a romantikus benne” – fogalmazott az énekesnő, aki szerint egy kapcsolat értékét nem a felek életkora, hanem az egymás iránti tisztelet, az összeillő igények és a közös élmények adják.

Mi okozza a nagy korkülönbséget a párkapcsolatokban?

Egy új szerelem bármely életkorban izgalmat hozhat a hétköznapokba. A közös felfedezések, a spontán programok segíthetnek abban, hogy újra megéljük a kapcsolat kezdetének könnyedségét. Kim Haneul párkapcsolati szakértő szerint a fiatalabb férfiak egyik vonzereje éppen a lelkesedésükben rejlik.

Mondhatni, ők még nem fáradtak bele a kapcsolatokba

- idézte a szakember szavait a Life.hu, akinek gondolatai összecsengenek Madonna választásaival.

Egy korábbi interjúban Madonna humorosan úgy fogalmazott, hogy a fiatalabb férfiakat gyakran nyitottabbnak és kalandvágyóbbnak találja, mint a vele egykorúakat. A terapeuta szerint is egy ilyen kapcsolatban vonzó lehet, ha a partner kíváncsi a világra, örömmel próbál ki új dolgokat, és nem tekinti magától értetődőnek a másik jelenlétét. Viszont figyelmeztet, hogy a figyelmesség azonban nem korfüggő tulajdonság. Egy idősebb férfi is lehet romantikus és spontán, ahogy a fiatalabbak között is akad, aki nehezen köteleződik el. A lényeg az, hogy a felek ne csupán vonzódjanak egymáshoz, hanem jól is működjenek együtt. A születési évnél többet árul el a kapcsolatról, hogyan kezelik a konfliktusokat, mennyire számíthatnak egymásra, és hasonló jövőt képzelnek-e el.