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Záporok kíséretében térnek vissza a hajnali mínuszok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zápor
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 07:00
időjárásfagy
Úgy tűnik még csak most kezdődik el igazán a borongós ősz. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

Igazi őszi idővel zárul a hosszú hétvége: köd, hajnali mínuszok és még csapadék is lesz. Innentől már nem a szabadtéri, túrázós időjárás lesz, hanem a bekuckózós, filmezős.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

Vasárnap (10.25.) hajnalra országszerte felszakadozik a felhőzet, bár a párás, ködös foltok néhol még tovább makacskodhatnak. Napközben mindenütt kisüt a nap, de a derült idő nem tart sokáig: nyugat felől fokozatosan ismét beborul az ég. Az Alpokalján már a déli óráktól, a Tiszántúlon viszont csak napnyugta után növekedhet meg a felhőzet - írja a HungaroMet. Estétől egyre több helyen ered el az eső, zápor, az Alföldre azonban csak éjfél körül érkezik meg a csapadék. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalban -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk, délutánra pedig 13-18 fokig melegszik a levegő.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu