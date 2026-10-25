Záporok kíséretében térnek vissza a hajnali mínuszok

Igazi őszi idővel zárul a hosszú hétvége: köd, hajnali mínuszok és még csapadék is lesz. Innentől már nem a szabadtéri, túrázós időjárás lesz, hanem a bekuckózós, filmezős.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

Vasárnap (10.25.) hajnalra országszerte felszakadozik a felhőzet, bár a párás, ködös foltok néhol még tovább makacskodhatnak. Napközben mindenütt kisüt a nap, de a derült idő nem tart sokáig: nyugat felől fokozatosan ismét beborul az ég. Az Alpokalján már a déli óráktól, a Tiszántúlon viszont csak napnyugta után növekedhet meg a felhőzet - írja a HungaroMet. Estétől egyre több helyen ered el az eső, zápor, az Alföldre azonban csak éjfél körül érkezik meg a csapadék. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalban -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk, délutánra pedig 13-18 fokig melegszik a levegő.