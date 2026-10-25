Nehezen bírják a nyomást a Sztárban Sztár közönségkedvencei: „Évek kellenének, hogy hozzászokjak”

Elérkeztünk a Sztárban Sztár 2026-os évadának feléhez, hiszen most vasárnap az eredeti 12 versenyzőből már csak hatan állnak színpadra. Köztük van természetesen Brasch Bence és Dr. Mátyás is, akiket egyenesen imád a közönség és a zsűri. Ez persze a fantasztikus teljesítményüknek köszönhető, hiszen a Sztárban Sztár 5. adását újra maximum ponttal zárták, pedig most már két produkcióval kellett készülniük, ahogy ezen a héten is. És bár a fiúk nagyon élvezik ezt a sikert, el kellett ismerniük, hogy ez némi nyomással is jár, amit nem könnyű leküzdeni, különösen Matyinak.

Dr. Mátyás, Takács Nikolas és Brasch Bence a Baby Sisterst alakították múlt héten, amivel megszerezték az abszolút maximum pontot a Sztárban Sztár zsűrijétől (Fotó: Ladóczki Balázs)

Dani Mátyás, vagy ahogy a TikTokon, és a műsorban ismerik, Dr. Mátyás úgy vágott bele a Sztárban Sztár 12. évadába, hogy már 13 éve nem állt színpadon. Éppen ezért a szorgalmas énekes mindenkit meglepett azzal, hogy mennyire tökéletes teljesítményt nyújt csaknem minden héten. Ez azonban számára komoly stresszel jár, amiről lapunknak vallott.

Nekem nagyon nehéz az, hogy azt érzem, mindig hibátlanul kell teljesítenem. Ez felültet egyfajta hullámvasútra, amivel küzdök rendesen. Azt gondolom, hogy ehhez évek kellenének, hogy hozzászokjak, és jól tudjam kezelni az ilyen helyzeteket, de erre most nyilván nincs lehetőség, úgyhogy nem egyszerű

– árulta el Matyi őszintén, aki a héten ismét egy ikonikus énekesnő, Lady Gaga bőrébe bújik.

„Szerintem ez nem számít, mindenképp nehéz ez. Maximum megszokni lehet picit jobban, azt az idegrendszeri állapotot, de egyébként” – reagált barátja kijelentésére Brasch Bence, akivel a Baby Sister után újabb közös produkcióra készülnek.

Miután Shakiraként és Csepregi Évaként is hatalmasat alakított, Dr. Mátyás újabb női karakter, Lady Gaga bőrébe bújik (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár Brasch Bence számára is megterhelő

Bár Bence már régóta áll színpadon mind énekesként, mind pedig színészként, úgy érzi, nincs hatalmas előnye Matyival szemben, ugyanis a hibátlan teljesítmény miatti nyomás rá is hatással van.

„Annyira érdekes műfajú műsor ez, szerintem az egyik legérdekesebb és ezzel együtt az egyik legmegterhelőbb. Bárkit alakít az ember, az valakinek a kedvence, a legtöbben valamit gondolnak róla, ami óriási felelősség, főleg, ha kortárs, magyar előadóról van szó, akit esetleg még személyesen is ismernek. Ezt a hátizsákot valahogy úgy kell cipelni, hogy tudni kell róla, de nem szabad, hogy leszakítsa a hátadat, ami tud egy teher lenni, de tudni kell tisztelettel csinálni a dolgodat ez alatt” – magyarázta.

Viszont ez a szépsége is szerintem, hogy szorul a hurok, egyre nagyobb a tét, minden egyre izgalmasabb, és mindenki rákapott az ízére, szeretnénk itt lenni, szeretnénk minél több feladatot megcsinálni, szóval nem szabad hagyni magunkat

– zárta a gondolatmenetét.