Túl mély volt a dekoltázs, mindenki a szexi műsorvezetőnőt nézte

Ismét "felrobbantotta" a közösségi médiát Emma Louise Jones! A BBC csinos műsorvezetője ezúttal egy merész, csillogó ruhával hívta fel magára a figyelmet, a rajongók pedig nem győzték dicsérni a megjelenését. A sportriporter az Instagram-oldalán mutatta meg legújabb szerzeményét: a fekete, arany flitterekkel díszített estélyi mély dekoltázsával és fűzős kialakításával azonnal magára vonta a tekinteteket. A ruhát egy magasan felsliccelt szoknyarész teszi még feltűnőbbé.

Emma Louise Jones (jobbra) rendszeresen sporteseményeken tűnik fel Fotó: NurPhoto via AFP

Emma Louise Jones nem titkolta, mennyire odavan az új darabért. Most viselte először, és annyira megtetszett neki, hogy legszívesebben az év hátralévő részében is ebben járna. Aztán gyorsan hozzátette: persze ez csak vicc, a hétköznapokon ő is inkább a kényelmes melegítőre szavaz - idézte őt a The Sun.

Emma Louise Jones egymilliós látványt nyújt

A szexi műsorvezető arra külön kitért, hogy a ruhát saját maga vásárolta, nem kapta ajándékba. Egyszerűen annyira megtetszett neki a csillogó összeállítás, hogy szerette volna megmutatni a követőinek. A visszajelzések alapján a rajongók egyáltalán nem bánták a divatbemutatót. Volt, aki szerint Emma egymillió dollárt érő látványt nyújtott, mások pedig egyszerűen gyönyörűnek nevezték.

A Leeds United televíziójánál ismertté vált újságíró azóta az ITV-nél, a BBC-nél és a Premier Sportsnál is dolgozott. Népszerűségét a közösségi médiában is jól mutatja, hogy Instagram-oldalát több mint 400 ezren, TikTok-fiókját pedig további 320 ezren követik.