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Túl mély volt a dekoltázs, mindenki a szexi műsorvezetőnőt nézte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors emma louise jones
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 21:00
médiaszexi
Mélyen dekoltált, fekete-arany estélyiben hódít a népszerű sportriporter, aki azt is elárulta, miért lett az új kedvence a különleges darab. Emma Louise Jones ismét nagy figyelmet keltett.
HWK
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Ismét "felrobbantotta" a közösségi médiát Emma Louise Jones! A BBC csinos műsorvezetője ezúttal egy merész, csillogó ruhával hívta fel magára a figyelmet, a rajongók pedig nem győzték dicsérni a megjelenését. A sportriporter az Instagram-oldalán mutatta meg legújabb szerzeményét: a fekete, arany flitterekkel díszített estélyi mély dekoltázsával és fűzős kialakításával azonnal magára vonta a tekinteteket. A ruhát egy magasan felsliccelt szoknyarész teszi még feltűnőbbé.

Emma Louise Jones (jobbra)
Emma Louise Jones (jobbra) rendszeresen sporteseményeken tűnik fel Fotó: NurPhoto via AFP

Emma Louise Jones nem titkolta, mennyire odavan az új darabért. Most viselte először, és annyira megtetszett neki, hogy legszívesebben az év hátralévő részében is ebben járna. Aztán gyorsan hozzátette: persze ez csak vicc, a hétköznapokon ő is inkább a kényelmes melegítőre szavaz - idézte őt a The Sun.

Emma Louise Jones egymilliós látványt nyújt

A szexi műsorvezető arra külön kitért, hogy a ruhát saját maga vásárolta, nem kapta ajándékba. Egyszerűen annyira megtetszett neki a csillogó összeállítás, hogy szerette volna megmutatni a követőinek. A visszajelzések alapján a rajongók egyáltalán nem bánták a divatbemutatót. Volt, aki szerint Emma egymillió dollárt érő látványt nyújtott, mások pedig egyszerűen gyönyörűnek nevezték.

A Leeds United televíziójánál ismertté vált újságíró azóta az ITV-nél, a BBC-nél és a Premier Sportsnál is dolgozott. Népszerűségét a közösségi médiában is jól mutatja, hogy Instagram-oldalát több mint 400 ezren, TikTok-fiókját pedig további 320 ezren követik.

 

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