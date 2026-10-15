"Azt hittem, csak új szemüveg kell - az igazság teljesen lesokkolt!"

Teljesen lesokkolta a diagnózis azt a fiatal nőt, aki tavaly nyáron figyelt fel arra, hogy nehezen tudja elolvasni a tévéműsort. A 34 éves Lisa Gill 12 éves kora óta rövidlátó, így kapásból arra gondolt, új szemüvegre lehet szüksége, ezért júliusban el is ment az optikushoz. Nem sokkal később viszont az egygyermekes édesanya olyan erős fejfájástól kezdett el szenvedni, ami miatt időnként már fel sem bírt kelni az ágyból, ezért - miután ismételten felkereste az optikust -, beutalták a kórház szemészeti klinikájára, és azt tanácsolták neki, forduljon a sürgősségire, amennyiben a tünetei rosszabbodnak. Lisa végül 2025. szeptember 12-én, egy CT-vizsgálatot követően kapta meg a sokkoló diagnózist, miszerint egy ritka agydaganatban, az úgynevezett pituicytomában szenved.

Lesújtó diagnózist kapott a fiatal nő / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Lesújtó diagnózist kapott a fiatal nő

A pituicytoma tünetei közé tartozik a fejfájás, a látásproblémák és az arc zsibbadása vagy fájdalma. A leggyakoribb kezelési módok a műtét és a sugárterápia.

Lisa idén márciusban esett át egy műtéten, melynek során megkísérelték eltávolítani a daganatot, ami a szeme mögött helyezkedik el, a beavatkozás azonban nem volt sikeres, így a jövő hónapban egy újabb operációra kerül sor.

Az orvosoknak sikerült egy kis biopsziát venniük, de annyira vérzett, hogy félbe kellett hagyniuk a műtétet, és meg kellett próbálniuk elállítani a vérzést. A négyórás műtét végül tíz órát vett igénybe. A beavatkozás elsősorban a biopszia miatt zajlott le, de közben megpróbáltak minél többet eltávolítani a daganatból, a vérzés miatt viszont nem tudták, túl veszélyes lett volna

- magyarázta el Lisa az angliai Canvey Islandből, aki a daganat elhelyezkedése miatt elvesztette a perifériás látását a jobb szemében, az orvosok szerint pedig fennáll a veszélye annak, hogy teljesen elveszíti a látását, amennyiben nem operálják meg. Egyelőre abban sem biztosak, javulni fog-e valaha a periférikus látása.

Lisa a történtek után arra buzdítja a hasonló tüneteket észlelőket, hogy hallgassanak a testük jelzéseire.

Mindig figyelj oda a testedre, és soha ne érezd úgy, hogy pazarolod az orvosok idejét. Ha kiderül, hogy nincs semmi baj, az fantasztikus, és legalább bizonyosságot szereztél

- emelte ki az édesanya, a The Sun beszámolója szerint.

I've got rare tumour after spotting key sign - I thought I needed new glasses https://t.co/X0zuCELXwi — SunHealth (@TheSunHealth) October 9, 2026