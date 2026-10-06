Csak migrénnek hitték a fejfájását, meghalt az anyuka

A 38 éves, „Tav” becenéven ismert Octavia Hughes agyvérzés következtében halt meg, miután nyaki verőere megsérült, és ez sztrókhoz vezetett. Egy nyolcéves kislányt hagyott hátra, valamint gyászoló családtagokat és barátokat.
A kórház vezetése részvétét fejezte ki a családnak, és közölte, „mindent megtesznek”, hogy választ adjanak a hozzátartozók kérdéseire.
Octavia divattervezőként dolgozott, és egy népszerű használtruha-üzletet vezetett Angliában, Whitstable-ben. Szeptember elején, a Manchester Fashion Week idején kezdett fejfájást tapasztalni. Először szeptember 14-én fordult orvoshoz. A háziorvosnál járt, ahol állítólag azt mondták neki, hogy migrénje van, majd hazaküldték.
Az édesanya ezután a 111-es egészségügyi segélyvonalat is felhívta, majd másnap elment a margate-i QEQM Kórház sürgősségi osztályára. Barátnője, Paula Chappell szerint ott is ugyanezt mondták neki: migrénről van szó. Mivel az állapota nem javult, szeptember 17-én ismét elment a sürgősségire, ahol a beszámolók szerint újra hazaküldték.
A család elmondása szerint másnap reggel Octavia sztrókra utaló tünetekkel ébredt. Ezután a Kent and Canterbury Kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Úgy tudni, hogy a sztrókot egy nyaki artéria sérülése, vagyis az ér falának szakadása okozta. Octavia később agyvérzést szenvedett, ezért a londoni King's College Hospitalba szállították. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a családot arról tájékoztatták, hogy már nem tudnak rajta segíteni. Octavia életfenntartó kezelésen maradt, miközben szerveit felajánlották transzplantációra. Szeptember 23-án meghalt.
Barátnője, Paula Chappell szerint éppen az teszi különösen megrázóvá a történteket, hogy szerinte nem lett volna szabad eljutniuk idáig.
Azt hiszem, éppen ez az egész legborzalmasabb része: soha nem kellett volna eljutnunk arra a pontra, ahol pénteken tartottunk. Mire eljutottunk odáig, már csak lefelé vezetett az út.
Octavia hirtelen halála után barátai és családtagjai most a kislányáról, Dollyról gondoskodnak. Paula adománygyűjtést is indított a gyermek számára.
Octavia a Southampton Solent Egyetemen tanult divatpromóciót. Az egyetem elvégzése után első munkahelyén a The Voice UK egyik stylistjának asszisztense volt. Később több éven keresztül szabadúszó televíziós stylistként dolgozott. Tíz évvel ezelőtt Whitstable-be költözött, ahol megszületett a lánya. Családtagjai szerint mindenki szerette őt, távozásával hatalmas űrt hagyott a szívekben - írja a Mirror.
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