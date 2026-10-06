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Csak migrénnek hitték a fejfájását, meghalt az anyuka

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 17:00
gyászagyvérzés
Mindössze 38 éves volt. A halála előtti napokban három alkalommal is orvosi segítséget kért, de hiába.
Bors
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A 38 éves, „Tav” becenéven ismert Octavia Hughes agyvérzés következtében halt meg, miután nyaki verőere megsérült, és ez sztrókhoz vezetett. Egy nyolcéves kislányt hagyott hátra, valamint gyászoló családtagokat és barátokat.

Agyvérzés vette el az édesanyát családjától
Agyvérzés vette el az édesanyát családjától
Fotó: GoFundMe 

Migrénnek hitték az agyvérzést

A kórház vezetése részvétét fejezte ki a családnak, és közölte, „mindent megtesznek”, hogy választ adjanak a hozzátartozók kérdéseire.

Octavia divattervezőként dolgozott, és egy népszerű használtruha-üzletet vezetett Angliában, Whitstable-ben. Szeptember elején, a Manchester Fashion Week idején kezdett fejfájást tapasztalni. Először szeptember 14-én fordult orvoshoz. A háziorvosnál járt, ahol állítólag azt mondták neki, hogy migrénje van, majd hazaküldték.

Az édesanya ezután a 111-es egészségügyi segélyvonalat is felhívta, majd másnap elment a margate-i QEQM Kórház sürgősségi osztályára. Barátnője, Paula Chappell szerint ott is ugyanezt mondták neki: migrénről van szó. Mivel az állapota nem javult, szeptember 17-én ismét elment a sürgősségire, ahol a beszámolók szerint újra hazaküldték.

A család elmondása szerint másnap reggel Octavia sztrókra utaló tünetekkel ébredt. Ezután a Kent and Canterbury Kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Úgy tudni, hogy a sztrókot egy nyaki artéria sérülése, vagyis az ér falának szakadása okozta. Octavia később agyvérzést szenvedett, ezért a londoni King's College Hospitalba szállították. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a családot arról tájékoztatták, hogy már nem tudnak rajta segíteni. Octavia életfenntartó kezelésen maradt, miközben szerveit felajánlották transzplantációra. Szeptember 23-án meghalt.

„Soha nem kellett volna idáig eljutnunk”

Barátnője, Paula Chappell szerint éppen az teszi különösen megrázóvá a történteket, hogy szerinte nem lett volna szabad eljutniuk idáig.

Azt hiszem, éppen ez az egész legborzalmasabb része: soha nem kellett volna eljutnunk arra a pontra, ahol pénteken tartottunk. Mire eljutottunk odáig, már csak lefelé vezetett az út.

Octavia hirtelen halála után barátai és családtagjai most a kislányáról, Dollyról gondoskodnak. Paula adománygyűjtést is indított a gyermek számára.

Octavia a Southampton Solent Egyetemen tanult divatpromóciót. Az egyetem elvégzése után első munkahelyén a The Voice UK egyik stylistjának asszisztense volt. Később több éven keresztül szabadúszó televíziós stylistként dolgozott. Tíz évvel ezelőtt Whitstable-be költözött, ahol megszületett a lánya. Családtagjai szerint mindenki szerette őt, távozásával hatalmas űrt hagyott a szívekben - írja a Mirror.

 

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