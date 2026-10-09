Az edzője osztotta meg a sokkoló hírt: sürgős szívátültetésre van szüksége a sztárjátékosnak

A Missouri Tigers nevű amerikaifutball-csapat edzője jelentette be, hogy az egyik játékosuk szívproblémákkal küzd és mielőbbi szívátültetésre van szüksége. Az edző, Eli Drinkwitz egy sajtótájékoztatón osztotta meg a hírt október 6-án, kedden, hozzátéve, a gólya, Johnnie „DJ” Jones jelenleg kórházban fekszik a floridai Jacksonville-ben.
A 18 éves fiatal szívproblémájára először a nyáron, az elsőéves egyetemisták vizsgálatai során figyeltek fel, aminek hatására a személyzet néhány hétig szoros megfigyelés alatt tartotta, majd további vizsgálatokra a floridai Jacksonville-i Mayo Klinikára küldték. Az orvosok ezt követően közölték, hogy a fiúnak - aki a floridai Mexikói-öböl partján fekvő Venice High Schoolban végzett, és aki decemberben csatlakozott Missourihoz, miután úgy döntött, hogy a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemre fog járni -, szívátültetésre van szüksége, a pontos diagnózist azonban nem hozták nyilvánosságra.
Szeretném üdvözletemet küldeni Johnnie Jonesnak. DJ, szeretünk, haver. Imádkozunk érted. Még találkozunk. Nagyon nehéz most. Gondolataink és imáink vele és a családjával vannak, mialatt keresztülmennek ezen az egészen
- mondta el Eli Drinkwitz, majd arra kérte a szurkolókat is, hogy imádkozzanak a játékosért.
DJ-nek szüksége van az imáitokra és a támogatásotokra!
- emelte ki a Venice High School futballcsapata egy Facebook- bejegyzésben, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan jókívánság érkezett - írja a People.
Hónapokon át azért imádkozott a szolnoki Illés család, hogy találjanak megfelelő donort a kislányuknak. A 4 éves Lilla súlyos szívbetegséggel küzdött, a szívének jobb és bal kamrája is megvastagodott, a pumpafunkciója pedig annyira legyengült, hogy műszívet ültettek be neki, de csak egy szívátültetés segíthetett igazán. Végül megtörtént a csoda: Lilla új szívet kapott. A megható részleteket ITT lehet elolvasni!
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