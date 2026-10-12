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Felfoghatatlan baleset: saját pólója fojtotta meg a kisfiút

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 08:00
játszótértragikus balesetkisfiúfulladás
Minden szülő legrosszabb rémálmával találta magát szembe egy édesanya Miamiban. A nő elmondása szerint a 13 éves fia egy nap a szokásos módon iskolába indult, majd nem sokkal később borzasztó baleset érte egy játszótéren, melynek során a pólója beakadt egy csavarba egy játszótéri csúszdán. A fiút kórházba szállították, hat nappal később azonban agyhalottnak nyilvánították. Az anya most igyekszik figyelmeztetni a többi szülőt, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák.
H. A.
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Szörnyű balesetben vesztette életét egy mindössze 13 éves kisfiú Miamiban: az édesanyja elmondása szerint a fiú, Olvin Cabrera Valladares pólója beakadt egy csavarba egy játszótéri csúszdán, ami ezután megfojtotta. A nő, Estefanía Valladares hozzátette, a fia szeptember 25-én, péntek reggel a szokásos módon indult iskolába, ahova azonban végül sosem érkezett meg. 

Tragikus baleset: a pólója fojtotta meg a kisfiút / Fotó: GoFundMe; WPLG Local 10/Youtube

Tragikus baleset: a pólója fojtotta meg a kisfiút

Olvin ugyanis az iskola helyett inkább a Shenandoah Parkba ment, ahol később egy férfi - aki a gyerekeivel érkezett a parkba -, vette észre, hogy a fiú beszorult a csúszdába.

Azt mondta, hogy próbálta kihúzni, de Olvin beakadt egy csavarba. Újra meghúzta, és akkor a fiam kizuhant. A karja a pólójában volt, a gallérja pedig szorosan a nyaka körül 

- mondta el az anya.

A férfi elmondása szerint Olvin a csúszda csövének közepén lógott a pólója gallérjánál fogva, ami beakadt egy csavarba, és megfojtotta. Az illető ekkor azonnal elsősegélynyújtásba kezdett, amit a kiérkező mentők vettek át, mielőtt kórházba szállították a fiút.

Az orvosok és az egészségügyi csapat mindent megtett Olvin megmentése érdekében. A családunk reménykedett és csodáért imádkozott

 – írta meg Olvin nővére, Stephany egy, a temetési költségek fedezésére létrehozott GoFundMe-oldalon, majd hozzátette, minden erőfeszítés dacára a tinédzsert október 1-jén, csütörtökön agyhalottnak nyilvánították, hat nappal a baleset után.

Ő volt az én kicsikém, a legkisebb gyerekem, mindössze 13 éves. Még előtte állt az egész élet. Csak játszani akart, de sajnos ez a játék az életébe került... Anyaként nagyon nehéz elveszíteni egy gyermeket

- nyilatkozta a gyászoló édesanya.

Szeptember 26-án, szombaton, az incidens másnapján Miami városa „nem bűnügyi nyomozás” miatt bezárta a parkot, mialatt sárga szalag vette körül a játszóteret. Másnap azonban a park már a szokásos módon nyitva állt, és a csúszda is használatban volt. A CBS News értesülései szerint Rolando Escalona, ​​Miami 3. kerületének biztosa október 6-án, kedden azt nyilatkozta, hogy vizsgálatot és Miami város parkjainak felszerelésének felülvizsgálatát szorgalmazta.

Valladares a történtek után arra kérte a többi szülőt, hogy legyenek óvatosak, amikor játszótérre viszik gyermekeiket. 

Csak nézzétek meg, mi történt az én fiammal!

- tette hozzá, a People beszámolója szerint.

 

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