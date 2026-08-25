Sokkot kapott a gazda, amikor meglátta, milyen mutáns borjú született

Kétfejű és nyolclábú mutáns borjú született Indiában, a helyi állatorvosok és a lakosság teljesen megdöbbent az eset hallatán.

Ritka rendellenesség és drámai ellés

Dél-Indiában, Andhra Prades állam Guntur kerületében, egy Erukalapudi nevű településen található ájurvédikus kórházban és ásramban látta meg a napot a különös lény. A bivalyellés rendkívül nehéz volt, a szakemberek négy-öt órán keresztül küzdöttek az állat világrahozataláért. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a borjú két összenőtt fejjel és nyolc lábbal jött a világra.

Bizarre mutant cow is born with two heads and eight legs as vets left stunnedhttps://t.co/YoVSuTGSCP pic.twitter.com/oi87AnwDia — Daily Star (@dailystar) August 17, 2026

Gyors végkifejlet

A ritka mutációval született utód sajnálatos módon a születése után szinte azonnal elpusztult. Az anyaállat szerencsére jól van és egészséges maradt a komplikált beavatkozás után. A különös hír gyorsan elterjedt a környéken, emiatt rengeteg kíváncsi helyi lakos sereglett össze a helyszínen, hogy saját szemével lássa a tetemet.

Mi okozza ezt a jelenséget?

Az állatorvosi szakvélemények szerint az ilyen jellegű torzszülések hátterében a policetália (többfejűség) nevű ritka állapot áll. Ez akkor fordul elő, amikor a méhben fejlődő embrió a korai szakaszban nem válik ketté teljesen. Ez sziámi ikrek kialakulásához és szerveik vagy végtagjaik megkettőződéséhez vezet.

Az ilyen fejlődési rendellenességgel születő állatok szinte soha nem maradnak életben hosszú ideig.