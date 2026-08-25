JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkot kapott a gazda, amikor meglátta, milyen mutáns borjú született

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állatorvos
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 25. 21:00
indiaborjúmutáns
Az állatorvos és a helyiek is csak elborzadva nézték, milyen borjú született.

Kétfejű és nyolclábú mutáns borjú született Indiában, a helyi állatorvosok és a lakosság teljesen megdöbbent az eset hallatán.

Ritka rendellenesség és drámai ellés

Dél-Indiában, Andhra Prades állam Guntur kerületében, egy Erukalapudi nevű településen található ájurvédikus kórházban és ásramban látta meg a napot a különös lény. A bivalyellés rendkívül nehéz volt, a szakemberek négy-öt órán keresztül küzdöttek az állat világrahozataláért. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a borjú két összenőtt fejjel és nyolc lábbal jött a világra.

Gyors végkifejlet

A ritka mutációval született utód sajnálatos módon a születése után szinte azonnal elpusztult. Az anyaállat szerencsére jól van és egészséges maradt a komplikált beavatkozás után. A különös hír gyorsan elterjedt a környéken, emiatt rengeteg kíváncsi helyi lakos sereglett össze a helyszínen, hogy saját szemével lássa a tetemet.

Mi okozza ezt a jelenséget?

Az állatorvosi szakvélemények szerint az ilyen jellegű torzszülések hátterében a policetália (többfejűség) nevű ritka állapot áll. Ez akkor fordul elő, amikor a méhben fejlődő embrió a korai szakaszban nem válik ketté teljesen. Ez sziámi ikrek kialakulásához és szerveik vagy végtagjaik megkettőződéséhez vezet.

Az ilyen fejlődési rendellenességgel születő állatok szinte soha nem maradnak életben hosszú ideig.

  • A belső szervek gyakran alulfejlettek az élet fenntartásához.
  • A megkettőzött testrészek akadályozzák a normális légzést és keringést.
  • A létfontosságú szerveken osztozniuk kell a torz testeknek.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu