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Így viselkednek a macskák röviddel a haláluk előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állatok viselkedése
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 14:30
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A kedvenceinkkel töltött évek tele vannak boldogsággal, de sajnos egyszer eljön a pillanat, amikor búcsúznunk kell tőlük. Amikor a macskák életük végéhez közelednek, viselkedésük látványosan megváltozik. Gazdiként ilyenkor a legfőbb feladatunk, hogy ezt felismerjük, majd békés, szeretetteljes környezetet biztosítsunk számukra az utolsó napokban. Honnan ismerheted fel, hogy a kedvenced az örök vadászmezőkre készül? Mutatjuk a jeleket.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A viselkedés megváltozása fontos jelzés lehet a macskáknál.
  • Röviddel a haláluk előtt a cicák ösztönösen elbújnak.
  • Bizonyos testi tünetek arra utalhatnak, hogy kedvencünknek állatorvosi segítségre van szüksége.

Az egyik legnehezebb pillanat, amikor gazdiként tudatosul benned, hogy szeretett kedvenced, akivel éveken át játszottál, akit simogattál, aki reggelente dorombolt neked és minden egyes napodba örömöt csempészett, élete utolsó szakaszába érkezett. Vannak bizonyos jelek a macskáknál, amelyekből ez már sejthető − eláruljuk, melyek ezek, hogy lelkileg és az állatorvossal együtt is felkészülhess. 

Macska fekszik az ágyon, gazdája simogatja - macskák utolsó útja
A támogató jelenlét azért kulcsfontosságú, mert csökkenti a macskák magányát és félelmét anélkül, hogy rájuk telepednénk.
Fotó: Jaromir Chalabala

A macskák még a gazdi előtt sem mutatják ki a fájdalmukat

Az életük végén járó cicák teljesen visszahúzódóvá válnak, és mivel önérzetük nem engedi, hogy láttassák, hogy szenvednek, többnyire csendes helyeken húzzák meg magukat a lakásban vagy a kertben.

Így viselkednek a cicák a haláluk előtti napokban

Ilyenkor drasztikusan csökken vagy megszűnik az étvágyuk és a szomjúságérzetük, ami súlyvesztéshez és legyengüléshez vezet. Már nem ápolják a bundájukat, így a szőrük mattá válik. Testhőmérsékletük és pulzusuk lecsökken, mancsaik és fülük hideggé válik, az érintést pedig a fájdalmuk miatt elutasítják, vagy épp ellenkezőleg, rendkívül ragaszkodóvá válnak, és nem szakadnak el a gazdájuktól. A végső fázisban légzésük felszínessé, zihálóvá válik. 

Ha a cicának nagy fájdalmai vannak, az érintés fájdalmat válthat ki belőle. Ilyenkor ösztönösen, védekezésből odakaphat vagy moroghat. Ne erőltessük a fizikai kontaktust, csak legyünk mellette.

Gazdiként tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket

Ha észleled, hogy kedvenced életminősége jelentősen romlik, érdemes végiggondolnod néhány fontos kérdést: eszik és iszik még önállóan? Képes mozogni és elvégezni a dolgát? Szorong? Tud kényelmesen pihenni? Vannak még olyan pillanatok, amikor élvezi a társaságod? És ami talán a legfontosabb: több jó napja van még, mint rossz? Ha a válaszok többsége nem, akkor beszélj őszintén az állatorvossal a lehetőségekről. 

Ne a saját fájdalmadra gondolj

Ne feledd, hogy a haldoklás, akárcsak az embereknél, a macskáknál sem feltétlenül békés folyamat. Az állatorvos által végzett eutanázia lehetővé teszi, hogy kedvenced fájdalom és elhúzódó szenvedés nélkül távozzon. Egy ilyen döntés soha nem könnyű, de fontos, hogy megértsd: ne azt nézd, mennyire nehéz számodra az elengedés, hanem azt, mi szolgálja leginkább szeretett társad érdekeit.

kisállat temető, macskának állított sírkővel.
Magyarországon több lehetőség is van arra, hogy békés, rendezett keretek között helyezzük örök nyugalomra kedvencünket.
Fotó: Gagarin Iurii

A hospice ellátás segíthet a fájdalom és a kellemetlenségek enyhítésében, bizonyos esetekben pedig a kíméletes eutanázia jelentheti a szenvedés megszüntetésének legemberségesebb módját.

Ez a cica 16 éves, és bár ereje megfogyatkozott, a tavasznak még tud örülni:

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