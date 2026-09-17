Így viselkednek a macskák röviddel a haláluk előtt

A viselkedés megváltozása fontos jelzés lehet a macskáknál.

Röviddel a haláluk előtt a cicák ösztönösen elbújnak.

Bizonyos testi tünetek arra utalhatnak, hogy kedvencünknek állatorvosi segítségre van szüksége.

Az egyik legnehezebb pillanat, amikor gazdiként tudatosul benned, hogy szeretett kedvenced, akivel éveken át játszottál, akit simogattál, aki reggelente dorombolt neked és minden egyes napodba örömöt csempészett, élete utolsó szakaszába érkezett. Vannak bizonyos jelek a macskáknál, amelyekből ez már sejthető − eláruljuk, melyek ezek, hogy lelkileg és az állatorvossal együtt is felkészülhess.

A támogató jelenlét azért kulcsfontosságú, mert csökkenti a macskák magányát és félelmét anélkül, hogy rájuk telepednénk.

Fotó: Jaromir Chalabala

A macskák még a gazdi előtt sem mutatják ki a fájdalmukat

Az életük végén járó cicák teljesen visszahúzódóvá válnak, és mivel önérzetük nem engedi, hogy láttassák, hogy szenvednek, többnyire csendes helyeken húzzák meg magukat a lakásban vagy a kertben.

Így viselkednek a cicák a haláluk előtti napokban

Ilyenkor drasztikusan csökken vagy megszűnik az étvágyuk és a szomjúságérzetük, ami súlyvesztéshez és legyengüléshez vezet. Már nem ápolják a bundájukat, így a szőrük mattá válik. Testhőmérsékletük és pulzusuk lecsökken, mancsaik és fülük hideggé válik, az érintést pedig a fájdalmuk miatt elutasítják, vagy épp ellenkezőleg, rendkívül ragaszkodóvá válnak, és nem szakadnak el a gazdájuktól. A végső fázisban légzésük felszínessé, zihálóvá válik.

Ha a cicának nagy fájdalmai vannak, az érintés fájdalmat válthat ki belőle. Ilyenkor ösztönösen, védekezésből odakaphat vagy moroghat. Ne erőltessük a fizikai kontaktust, csak legyünk mellette.

Gazdiként tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket

Ha észleled, hogy kedvenced életminősége jelentősen romlik, érdemes végiggondolnod néhány fontos kérdést: eszik és iszik még önállóan? Képes mozogni és elvégezni a dolgát? Szorong? Tud kényelmesen pihenni? Vannak még olyan pillanatok, amikor élvezi a társaságod? És ami talán a legfontosabb: több jó napja van még, mint rossz? Ha a válaszok többsége nem, akkor beszélj őszintén az állatorvossal a lehetőségekről.