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Mennydörgés, jégeső és viharos szél tarolja le az országot kedden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viharos szél
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 07:00
zivatarjégeső
Az ország keleti felére riasztást adtak ki a jégeső és zivatarok miatt keddre.

Kedden szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.

Mennydörgés, jégeső és viharos szél tarolja le az országot kedden
Mennydörgés, jégeső és viharos szél tarolja le az országot kedden
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kedden hat vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást a zivatarok miatt. Ahogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. írja, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

 

Szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomolyfelhővel, amiből elvétve keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu