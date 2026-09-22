Kedden szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűl le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.

Mennydörgés, jégeső és viharos szél tarolja le az országot kedden

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kedden hat vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást a zivatarok miatt. Ahogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. írja, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomolyfelhővel, amiből elvétve keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk.