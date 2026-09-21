Ismerd meg Lulut, Budapest első számú műkereskedő tacskóját!

A Falk Miksa utcába belépve az ember szinte észrevétlenül lassít a léptein. A régi franciaudvaros bérházak, az egymás mellett sorakozó galériák és a kirakatokban megbújó különleges tárgyak olyan hangulatot teremtenek, mintha egy pillanatra kiszakadnánk a mai modern Budapestből. Az ember itt könnyen elveszhet egy-egy ódon kép, porcelán, bútor vagy különleges műtárgy történetében.

Lulu, a műkereskedő tacskó

Fotó: MEDIAWORKS

Megáll miatta az utca

Az utcát őrző Columbo és hűséges kedvence, az úgynevezett Kutya szobra mellett elhaladva már sejthetjük, hogy ezen a környéken a négylábúaknak különleges helyük van. Itt "dolgozik" Lulu, a hatéves tacskó, aki egy apró fotelben üldögélve vált a Falk Miksa utca egyik legismertebb lakójává. Amikor megérkezünk, éppen a helyén pihen. Úgy helyezkedik el az ülőalkalmatosságban, mintha mindig is ott lett volna. Körülötte régiségek, a galéria előtt különböző négylábú szobrok, járókelők, a háttérben pedig Budapest megszokott zaja. Lulu azonban láthatóan nem zavartatja magát. Tudja, hogy hamarosan úgyis érkezik valaki, aki megsimogatja – szól a Fanny magazin beszámolója.

– A kutyusom minden nap itt van velem, én itt lakom a sarkon – kezdi Fábián Sándor, a Magyar Iparművészeti Galéria tulajdonosa és a tacskó gazdája. – Imád itt lenni! Három éve vettem neki ezt a széket körülbelül húszezer forintért. Annyira megszerette, hogy azóta gyakorlatilag ez lett az ő színtere.

És valóban, miközben beszélgetünk, szinte folyamatosan történik valami a környezetében. Egy járókelő megáll, aztán még egy. Van, aki csak mosolyogva nézi, más rögtön lehajol hozzá, és persze akad, aki már ismeri is. Nem véletlenül, hisz Lulu nemcsak a Falk Miksa utcában lett ismert, hanem az interneten is igazi sztár. Egy-egy róla készült fénykép több százezer kedvelést, a videói pedig milliós megtekintéseket is elértek.

Volt olyan, hogy valaki Debrecenből feljött Budapestre, és külön eljött hozzánk, hogy megnézze Lulut, mert annyiszor látta a TikTokon és az Instagramon

– meséli Sándor.

A négylábú közben mintha pontosan tudná, miről beszélünk. Egy újabb járókelő közeledik, ő pedig kihúzza magát a fotelben. Nem kell hívni, nem kell külön biztatni. Egyszerűen felveszi azt a pózt, amelyről valószínűleg már tudja, hogy ellenállhatatlan.