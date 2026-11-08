A megfelelő munkahelyi hőmérséklet biztosítása nem szívesség, hanem munkáltatói kötelezettség. A munkavédelmi előírások szerint olyan körülményeket kell teremteni, amelyek nem veszélyeztetik a dolgozók egészségét és biztonságát.

Megfagysz az irodában? Így kérhetsz melegebb munkahelyet. Fotó: Erhan Inga



Ennyi fok jár az irodában

A jogszabály pontosan meghatározza az elvárt hőmérsékletet. Szellemi munkánál, például irodában, a hideg évszakban 20–22 Celsius-fokot kell biztosítani. Könnyű fizikai munkánál 18–20, közepesen nehéz fizikai munkánál 14–18, nehéz fizikai munkánál pedig 12–14 fok az előírás.

Kérhetünk rásegítést?

Természetesen jelezhetjük a főnökünknek, ha fázunk, és kérhetjük a fűtés feljebb állítását. Ha azonban a hőmérséklet megfelel a jogszabályoknak, a munkáltató nem köteles pusztán a személyes hőérzetünk miatt változtatni rajta.

Ha a kollégánk nem fázós

Gyakori konfliktus, hogy míg mi pulóverben vacogunk, a mellettünk ülő kolléga pólóban is izzad. Ilyenkor érdemes közös megoldást keresni, például átrendezni az ülésrendet, megszüntetni a huzatot vagy módosítani a légkondicionáló beállításait.

Járhat a forró tea is

Ha a zárt munkahelyen a hőmérséklet a munkaidő több mint felében nem éri el a 10 fokot, a munkahely hidegnek minősül. Ilyenkor a munkáltatónak 50 fokos teát és óránként 5–10 perc, munkaidőnek számító pihenőt is biztosítania kell.

Fogalmazzuk meg okosan

Amennyiben tartósan hűvösebb van az előírtnál, először jelezzük írásban a problémát a vezetőnknek vagy a munkavédelmi képviselőnek. Ha nem történik változás, az illetékes munkavédelmi hatósághoz is fordulhatunk.

Önkényesen ne tegyük

Bármennyire fázunk, saját hősugárzót vagy elektromos fűtőtestet ne használjunk a munkáltató engedélye nélkül! Ezek tűzvédelmi és elektromos biztonsági kockázatot jelenthetnek. Inkább kérjünk hivatalos megoldást a problémára.

Panaszt tehetünk a távfűtés miatt Abban az esetben, ha a radiátor alig langyos a saját ingatlanunkban vagy albérletünkben, illetve ha a lakás a fűtési szezonban sem melegszik fel megfelelően, jogunk van jelezni a problémát a távhőszolgáltatónak vagy a közös képviselőnek. A panaszt érdemes írásban benyújtani, pontosan leírva a tapasztalt hibát. Így később igazolni tudjuk, mikor és milyen problémával fordultunk az illetékesekhez.

Járjunk utána a feltételeknek

A lakás megfelelő hőmérsékletét a szolgáltatási szerződés és a helyi előírások is meghatározhatják. Általában a 20–22 fok körüli szobahőmérséklet számít komfortosnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy törvényileg minden lakásban pontosan ennyit kell biztosítani. Érdemes utánanézni, milyen feltételek vonatkoznak az épületünkre.