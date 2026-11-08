Megfagysz az irodában? Így kérhetsz melegebb munkahelyet

A megfelelő munkahelyi hőmérséklet biztosítása nem szívesség, hanem munkáltatói kötelezettség. A munkavédelmi előírások szerint olyan körülményeket kell teremteni, amelyek nem veszélyeztetik a dolgozók egészségét és biztonságát.
A jogszabály pontosan meghatározza az elvárt hőmérsékletet. Szellemi munkánál, például irodában, a hideg évszakban 20–22 Celsius-fokot kell biztosítani. Könnyű fizikai munkánál 18–20, közepesen nehéz fizikai munkánál 14–18, nehéz fizikai munkánál pedig 12–14 fok az előírás.
Természetesen jelezhetjük a főnökünknek, ha fázunk, és kérhetjük a fűtés feljebb állítását. Ha azonban a hőmérséklet megfelel a jogszabályoknak, a munkáltató nem köteles pusztán a személyes hőérzetünk miatt változtatni rajta.
Gyakori konfliktus, hogy míg mi pulóverben vacogunk, a mellettünk ülő kolléga pólóban is izzad. Ilyenkor érdemes közös megoldást keresni, például átrendezni az ülésrendet, megszüntetni a huzatot vagy módosítani a légkondicionáló beállításait.
Ha a zárt munkahelyen a hőmérséklet a munkaidő több mint felében nem éri el a 10 fokot, a munkahely hidegnek minősül. Ilyenkor a munkáltatónak 50 fokos teát és óránként 5–10 perc, munkaidőnek számító pihenőt is biztosítania kell.
Amennyiben tartósan hűvösebb van az előírtnál, először jelezzük írásban a problémát a vezetőnknek vagy a munkavédelmi képviselőnek. Ha nem történik változás, az illetékes munkavédelmi hatósághoz is fordulhatunk.
Bármennyire fázunk, saját hősugárzót vagy elektromos fűtőtestet ne használjunk a munkáltató engedélye nélkül! Ezek tűzvédelmi és elektromos biztonsági kockázatot jelenthetnek. Inkább kérjünk hivatalos megoldást a problémára.
Abban az esetben, ha a radiátor alig langyos a saját ingatlanunkban vagy albérletünkben, illetve ha a lakás a fűtési szezonban sem melegszik fel megfelelően, jogunk van jelezni a problémát a távhőszolgáltatónak vagy a közös képviselőnek. A panaszt érdemes írásban benyújtani, pontosan leírva a tapasztalt hibát. Így később igazolni tudjuk, mikor és milyen problémával fordultunk az illetékesekhez.
A lakás megfelelő hőmérsékletét a szolgáltatási szerződés és a helyi előírások is meghatározhatják. Általában a 20–22 fok körüli szobahőmérséklet számít komfortosnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy törvényileg minden lakásban pontosan ennyit kell biztosítani. Érdemes utánanézni, milyen feltételek vonatkoznak az épületünkre.
Ha úgy érezzük, nem kapjuk meg a megfelelő szolgáltatást, kérhetjük a lakás hőmérsékletének ellenőrzését. Emellett saját méréseinket is dokumentáljuk, lehetőleg több napon keresztül, mindig azonos helyen és időpontban. Jegyezzük fel a mért értékeket, és készítsünk fényképeket is! Ezek később hasznos bizonyítékul szolgálhatnak egy esetleges vitában.
Előfordulhat, hogy a probléma nem a távhőszolgáltatónál, hanem az épület belső fűtési rendszerében keresendő. Ilyen lehet például a levegős radiátor, a meghibásodott szelep vagy a rendszer nem megfelelő beszabályozása. Társasházban ezek elhárításához gyakran a közös képviselő közreműködése szükséges.
Ha a szolgáltató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, bizonyos esetekben díjvisszatérítésre vagy kötbérre is jogosultak lehetünk. Ez azonban nem jár automatikusan: vizsgálni kell a meghibásodás okát, időtartamát és a szerződésben foglalt feltételeket, éppen ezért fontos, hogy minden problémát időben bejelentsünk, és a bejelentésről írásos nyomunk is maradjon.
Nemcsak a hideg, hanem a túlfűtött lakás is kellemetlenséget okozhat, különösen akkor, ha nem tudjuk egyénileg szabályozni a hőmérsékletet. Társasházakban a fűtés beállítása sokszor központilag történik, ezért elsőként a közös képviselőnél érdeklődjünk, van-e lehetőség a rendszer szabályozására.
Ha indokolatlanul magasnak találjuk a fűtésszámlát, jogunk van kérni az elszámolás felülvizsgálatát. Ellenőrizzük a feltüntetett fogyasztási adatokat, az alkalmazott díjakat és a társasházi költségmegosztás módját is! Ha eltérést tapasztalunk, kérjünk részletes tájékoztatást. Fontos azonban tudni, hogy a számlapanasz önmagában nem jogosít fel bennünket a fizetés megtagadására.
Ha a szolgáltatóval nem sikerül rendezni a vitát, nem kell beletörődnünk a helyzetbe! A probléma jellegétől függően a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez is fordulhatunk. Ehhez őrizzük meg a korábbi levelezéseket, számlákat, panaszbejelentéseket és mérési eredményeket!
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