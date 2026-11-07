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Lewis Hamilton Kim Kardashiannal versenyez: esélye sincs a Forma-1-es sztárnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 16:00
ékszerkaróraKim Kardashian
A Ferrari pilótájának sztárja olyan órát villantott, amely többet ér, mint a legtöbb ember háza. Lewis Hamilton karórája nem akármilyen luxusdarab, de még ez is eltörpül barátnője, Kim Kardashian elképesztő ékszergyűjteménye mellett.
Bors
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A Ferrari hétszeres világbajnok pilótája, Lewis Hamilton a Forma-1-es Brazil Nagydíj előtt egy Richard Mille karórával jelent meg, amelynek értékét a beszámolók szerint 500-600 ezer fontra (nagyjából 230-280 millió forintra) becsülik.

Lewis Hamilton jelenleg a Forma-1-es Brazil Nagydíjra készül
Lewis Hamilton a Forma-1-es Brazil Nagydíjra készül
Fotó: NurPhoto via AFP

Lewis Hamiltont bőven megelőzi Kim Kardashian

A 41 éves brit versenyző vagyonát körülbelül 435 millió fontra (mintegy 200 milliárd forintra) becsülik. Hamilton, aki két évvel ezelőtt igazolt a Ferrarihoz, továbbra is szezononként nagyjából 45 millió fontos alapfizetést kap. Mindez azonban eltörpül barátnője, Kim Kardashian vagyona mellett, amely a hírek szerint eléri a kétmilliárd dollárt.

Lewis Hamilton méregdrága karórát villantott
Fotó: Formula 1 via Getty Images

A Kardashian család valóságshow-jának sztárja korábban rengeteget költött ékszerekre, ám 2016-ban egy párizsi fegyveres rablás során elveszítette legértékesebb darabjainak egy részét: állítólag tízmillió dollár értékű ékszert vittek el tőle, amikor még Kanye West felesége volt. Kardashian ezt követően egy időre felhagyott a költséges hobbival, ám 2023-ban visszatért szenvedélyéhez.

A londoni Sotheby's aukcióján ekkor vásárolta meg Diana hercegné ikonikus Attallah-kereszt medálját, amely egykor a néhai hercegné tulajdonában volt. Ez azonban csupán egyetlen darab a rendkívül drága gyűjteményéből. 

Kanye Westtől kapott eljegyzési gyűrűjének értékét 4,5 millió dollárra becsülik, míg a Lorraine Schwartz által készített gyémánt nyaklánca egymillió dollárt ér. 

Utóbbi tehát nagyjából kétszer annyit ér, mint Hamilton méregdrága karórája.

Hamilton és Kardashian 2026 elején kezdett randevúzni, kapcsolatuk pedig hamar a címlapokra került, miután több alkalommal is együtt mutatkoztak nyilvánosan, többek között a Super Bowlon.

A 46 éves Kardashian idén Monacóban és Szingapúrban is a helyszínen szurkolt a hétszeres világbajnoknak.

 

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