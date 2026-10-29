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Meleg terek, alacsonyabb számlák: A vizuális melegség

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 14:47
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A fűtésszámlánk az egekben, a hőmérséklet látszólag megfelelő, mégis valahogy hűvösnek érezzük a levegőt, hiába működnek folyamatosan a radiátorok? Ennek oka lehet fizikai hőveszteség vagy vizuálisan hűvös tér. Mindkettő javítható, ha tudatosan közelítünk hozzá.
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Még ha városunk éghajlata viszonylag enyhe is, a téli hónapokban az idősebb épületek és a rosszul szigetelt lakások komoly kihívást jelentenek. A jó hír az, hogy néhány praktikus lépéssel sokat lehet javítani anélkül, hogy teljes felújításba kellene kezdeni.

Eladó lakás Pécs
Az otthon komfortja apró lépések összességén múlik
Fotó:  otpip.hu 

Ha a költözés is szóba kerül

Sokan csak akkor kezdenek el komolyan gondolkodni a hőszigetelésen és a belső tér hangulatán, amikor már egy új otthon lehetősége is felmerül. Aki például az eladó lakás Pécs kínálatában keresgél, az előbb-utóbb szembesül azzal, hogy a fűtési rendszer és a belső kialakítás milyen nagy szerepet játszik egy ingatlan értékében. Egy jól szigetelt, meleg hangulatú lakás nemcsak kellemesebb, de hosszú távon olcsóbb is fenntartani.

Hőveszteség ott, ahol nem is gondolnád

A meleg jelentős része nem a zárt ablaküvegeken, hanem a szinte láthatatlan apró réseken keresztül szökik el. Érdemes ezeket a kritikus pontokat alaposan átvizsgálni:

  • Ablakkeretek és párkányok: Ha a keret és a fal találkozásánál rés van, onnan folyamatosan áramlik ki a meleg levegő. Egy egyszerű hőkamera-applikáció vagy akár egy gyertya segítségével is megtalálhatók ezek a pontok.
  • Padló és lábazat: A hideg padló nemcsak kellemetlenül érinti a talpat, de a hőérzetet is rontja. Egy vastag szőnyeg vagy padlófűtés-kiegészítő panel sokat segíthet, különösen a nappali és hálószoba területén.
  • Ajtók tömítése: A bejárati ajtó és a belső ajtók közötti rések szintén hőveszteséget okozhatnak. Az öntapadós tömítőszalag olcsó és gyors megoldás, ami azonnal érezhető különbséget hozhat.

Ha ezek a pontok rendben vannak, a fűtési igény érezhetően csökkenhet, és a számlák is követhetik ezt a változást.

A vizuális melegség komfort

A szoba hőmérséklete és a hőérzet két különböző dolog. Egy fehér falú, csupasz padlójú szoba 22 fokos hőmérsékleten is hidegnek tűnhet. A vizuális melegség elérése nem igényel nagy beruházást.

Meleg tónusú izzók, terrakotta vagy okker árnyalatú kiegészítők, textilborítású bútorok és vastag függönyök mind hozzájárulnak ahhoz, hogy agyunk is melegnek érzékelje a teret. A függöny ráadásul hőszigetelő szerepet is betölt, ha elég vastag és jól illeszkedik az ablakhoz.

Praktikus lépések, amelyek azonnal használnak

Néhány apró változtatás nem igényel sem nagy pénzt, sem hosszú tervezést.

  • Radiátorfólia felszerelése: A radiátor mögé helyezett fólia visszaveri a falba sugárzó hőt, és a szoba felé irányítja. Ez egyszerűen felragasztható, és akár 10-15 százalékos megtakarítást is hozhat.
  • Termosztát programozása: Ha éjszaka és napközben, amikor senki nincs otthon, alacsonyabbra állítjuk a hőmérsékletet, a fogyasztás jelentősen csökkenhet. Egy okos termosztát ezt automatikusan el is végzi.
  • Szőnyeg elhelyezése a hideg padlóra: Különösen kőburkolat vagy csempe esetén érdemes szőnyeggel lefedni a forgalmas területeket. A padló hőérzete azonnal javul, és a fűtési igény is mérséklődik.

Ezek a megoldások nem igényelnek szakembert, és a legtöbbjük egy délután alatt elvégezhető.

Az otthon komfortja apró lépések összességén múlik, ami végül meleg, kellemes és fenntartható teret teremt. Ahol az épületállomány vegyes, és a lehetőségek is szélesek, érdemes ezeket a szempontokat már az otthonkeresés vagy a felújítás tervezése során figyelembe venni.

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