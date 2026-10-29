Meleg terek, alacsonyabb számlák: A vizuális melegség

Még ha városunk éghajlata viszonylag enyhe is, a téli hónapokban az idősebb épületek és a rosszul szigetelt lakások komoly kihívást jelentenek. A jó hír az, hogy néhány praktikus lépéssel sokat lehet javítani anélkül, hogy teljes felújításba kellene kezdeni.
Sokan csak akkor kezdenek el komolyan gondolkodni a hőszigetelésen és a belső tér hangulatán, amikor már egy új otthon lehetősége is felmerül. Aki például az eladó lakás Pécs kínálatában keresgél, az előbb-utóbb szembesül azzal, hogy a fűtési rendszer és a belső kialakítás milyen nagy szerepet játszik egy ingatlan értékében. Egy jól szigetelt, meleg hangulatú lakás nemcsak kellemesebb, de hosszú távon olcsóbb is fenntartani.
A meleg jelentős része nem a zárt ablaküvegeken, hanem a szinte láthatatlan apró réseken keresztül szökik el. Érdemes ezeket a kritikus pontokat alaposan átvizsgálni:
Ha ezek a pontok rendben vannak, a fűtési igény érezhetően csökkenhet, és a számlák is követhetik ezt a változást.
A szoba hőmérséklete és a hőérzet két különböző dolog. Egy fehér falú, csupasz padlójú szoba 22 fokos hőmérsékleten is hidegnek tűnhet. A vizuális melegség elérése nem igényel nagy beruházást.
Meleg tónusú izzók, terrakotta vagy okker árnyalatú kiegészítők, textilborítású bútorok és vastag függönyök mind hozzájárulnak ahhoz, hogy agyunk is melegnek érzékelje a teret. A függöny ráadásul hőszigetelő szerepet is betölt, ha elég vastag és jól illeszkedik az ablakhoz.
Néhány apró változtatás nem igényel sem nagy pénzt, sem hosszú tervezést.
Ezek a megoldások nem igényelnek szakembert, és a legtöbbjük egy délután alatt elvégezhető.
Az otthon komfortja apró lépések összességén múlik, ami végül meleg, kellemes és fenntartható teret teremt. Ahol az épületállomány vegyes, és a lehetőségek is szélesek, érdemes ezeket a szempontokat már az otthonkeresés vagy a felújítás tervezése során figyelembe venni.
(x)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.