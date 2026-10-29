Meleg terek, alacsonyabb számlák: A vizuális melegség

Még ha városunk éghajlata viszonylag enyhe is, a téli hónapokban az idősebb épületek és a rosszul szigetelt lakások komoly kihívást jelentenek. A jó hír az, hogy néhány praktikus lépéssel sokat lehet javítani anélkül, hogy teljes felújításba kellene kezdeni.

Az otthon komfortja apró lépések összességén múlik

Fotó: otpip.hu

Ha a költözés is szóba kerül

Sokan csak akkor kezdenek el komolyan gondolkodni a hőszigetelésen és a belső tér hangulatán, amikor már egy új otthon lehetősége is felmerül. Aki például az eladó lakás Pécs kínálatában keresgél, az előbb-utóbb szembesül azzal, hogy a fűtési rendszer és a belső kialakítás milyen nagy szerepet játszik egy ingatlan értékében. Egy jól szigetelt, meleg hangulatú lakás nemcsak kellemesebb, de hosszú távon olcsóbb is fenntartani.

Hőveszteség ott, ahol nem is gondolnád

A meleg jelentős része nem a zárt ablaküvegeken, hanem a szinte láthatatlan apró réseken keresztül szökik el. Érdemes ezeket a kritikus pontokat alaposan átvizsgálni:

Ablakkeretek és párkányok: Ha a keret és a fal találkozásánál rés van, onnan folyamatosan áramlik ki a meleg levegő. Egy egyszerű hőkamera-applikáció vagy akár egy gyertya segítségével is megtalálhatók ezek a pontok.

Ha a keret és a fal találkozásánál rés van, onnan folyamatosan áramlik ki a meleg levegő. Egy egyszerű hőkamera-applikáció vagy akár egy gyertya segítségével is megtalálhatók ezek a pontok. Padló és lábazat: A hideg padló nemcsak kellemetlenül érinti a talpat, de a hőérzetet is rontja. Egy vastag szőnyeg vagy padlófűtés-kiegészítő panel sokat segíthet, különösen a nappali és hálószoba területén.

A hideg padló nemcsak kellemetlenül érinti a talpat, de a hőérzetet is rontja. Egy vastag szőnyeg vagy padlófűtés-kiegészítő panel sokat segíthet, különösen a nappali és hálószoba területén. Ajtók tömítése: A bejárati ajtó és a belső ajtók közötti rések szintén hőveszteséget okozhatnak. Az öntapadós tömítőszalag olcsó és gyors megoldás, ami azonnal érezhető különbséget hozhat.

Ha ezek a pontok rendben vannak, a fűtési igény érezhetően csökkenhet, és a számlák is követhetik ezt a változást.

A vizuális melegség komfort

A szoba hőmérséklete és a hőérzet két különböző dolog. Egy fehér falú, csupasz padlójú szoba 22 fokos hőmérsékleten is hidegnek tűnhet. A vizuális melegség elérése nem igényel nagy beruházást.

Meleg tónusú izzók, terrakotta vagy okker árnyalatú kiegészítők, textilborítású bútorok és vastag függönyök mind hozzájárulnak ahhoz, hogy agyunk is melegnek érzékelje a teret. A függöny ráadásul hőszigetelő szerepet is betölt, ha elég vastag és jól illeszkedik az ablakhoz.