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Derűre ború: a napsütés után ismét felhők lepik el az eget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors napsütés
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjárásfagy
Több óra napsütés után egyre több felhő érkezhet vasárnap. Az időjárás-előrejelzés szerint a csapadék egyelőre nem valószínű, mialatt a délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz
H. A.
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Újabb fagyos hajnal köszönt ránk vasárnap. Az időjárás-előrejelzés azt jósolja, bár több órán át süthet a nap a reggeli pára és köd feloszlása után, ezt követően egyre több felhő érkezik. Mutatjuk a részleteket!

időjárás
Időjárás-előrejelzés: a napsütés után beborul az ég / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás-előrejelzés: a napsütés után beborul az ég

Vasárnap a reggeli pára és köd megszűnése után több órán át napos időre számíthatunk, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet. Csapadék egyelőre nem valószínű, a délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban -9 és +1 fok közötti hőmérsékletre ébredhetünk, míg délután 8–12 fokig melegszik a levegő. - írja a Köpönyeg.

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