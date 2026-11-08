Derűre ború: a napsütés után ismét felhők lepik el az eget

Újabb fagyos hajnal köszönt ránk vasárnap. Az időjárás-előrejelzés azt jósolja, bár több órán át süthet a nap a reggeli pára és köd feloszlása után, ezt követően egyre több felhő érkezik. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás-előrejelzés: a napsütés után beborul az ég / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időjárás-előrejelzés: a napsütés után beborul az ég

Vasárnap a reggeli pára és köd megszűnése után több órán át napos időre számíthatunk, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet. Csapadék egyelőre nem valószínű, a délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban -9 és +1 fok közötti hőmérsékletre ébredhetünk, míg délután 8–12 fokig melegszik a levegő. - írja a Köpönyeg.