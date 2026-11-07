Millie Bobby Brown terápiás kutyájáról: „Igazi lelki társak vagyunk”

Imádott törpe uszkárja, Winnie kiemelkedő szerepet tölt be Millie Bobby Brown életében. A négylábú nemcsak hűséges társa a színésznőnek, hanem terápiás kutyaként a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében is segíti.

Millie Bobby Brown és Winnie elválaszthatatlanok

(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)

Millie Bobby Brown a 16. születésnapjára kapta törpe uszkárját, Winnie-t

a 16. születésnapjára kapta törpe uszkárját, Winnie-t A kutya terápiás kutyaként segít neki a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében

Winnie a forgatásokra és az interjúkra is elkíséri a színésznőt

Még Jimmy Fallon esti show-jának kanapéjára is beült vele

Millie Bobby Brown kutyája a forgatásokra is elkíséri

A négylábú nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is elválaszthatatlan társa a Stranger Things sztárjának. Winnie ott van a filmforgatásokon, elkíséri Millie Bobby Brownt az interjúkra, sőt még Jimmy Fallon esti show-jának kanapéjára is beült vele – írja a hot! magazin.

A kis törpe uszkár hamar megmutatta különleges képességeit: rendkívül érzékenyen reagál a gazdája érzelmi állapotára. Millie szerint Winnie igazi zseni, aki azonnal megérzi, ha bajban van, szorong vagy ideges, és a jelenlétével képes megnyugtatni őt.

Millie Bobby Brown: „Igazi lelki társak vagyunk”

A színésznő szerint kettejük kapcsolata különleges, még a félelmeik is közösek.

Igazi lelki társak vagyunk. Még a fóbiáink is közösek. Például egyikünk sem hajlandó az utcai csatornarácsra lépni.

– viccelődött a színésznő a The Drew Barrymore Show-ban.

Miley Cyrus Bright Minded című műsorában arról is mesélt, hogy a kedvencét a repülőútjaira is magával viszi:

Bárhová megyek, ő velem jön. Velem száll fel a repülőre, ott ül az ölemben vagy a lábamnál, és hihetetlenül jó útitárs.

Egy akciófilm forgatásán Winnie annyira aggódott a gazdájáért egy veszélyesnek tűnő kaszkadőrmutatvány láttán, hogy a háttérből vonyítani kezdett, így Millie-nek külön meg kellett nyugtatnia két felvétel között.

Millie Bobby Brown a 16. születésnapjára kérte a terápiás kutyát

Winnie 2020-ban érkezett a színésznő életébe. Millie mindig is vágyott egy olyan kiskutyára, akit bármikor az ölébe vehet, ölelgethet és magával vihet a forgatásokra.