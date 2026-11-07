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Millie Bobby Brown terápiás kutyájáról: „Igazi lelki társak vagyunk”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Millie Bobby Brown
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 18:00
Stranger Thingsháziállatkutyaszorongás
A Stranger Things sztárja a 16. születésnapjára kapta Winnie-t, a törpe uszkárt, aki azóta a forgatásokra és az interjúkra is elkíséri. Millie Bobby Brown terápiás kutyája a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében is segít a színésznőnek.
Bors
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Imádott törpe uszkárja, Winnie kiemelkedő szerepet tölt be Millie Bobby Brown életében. A négylábú nemcsak hűséges társa a színésznőnek, hanem terápiás kutyaként a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében is segíti.

Millie Bobby Brown és kutyája, Winnie
Millie Bobby Brown és Winnie elválaszthatatlanok
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images)
  • Millie Bobby Brown a 16. születésnapjára kapta törpe uszkárját, Winnie-t
  • A kutya terápiás kutyaként segít neki a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében
  • Winnie a forgatásokra és az interjúkra is elkíséri a színésznőt
  • Még Jimmy Fallon esti show-jának kanapéjára is beült vele

Millie Bobby Brown kutyája a forgatásokra is elkíséri

A négylábú nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is elválaszthatatlan társa a Stranger Things sztárjának. Winnie ott van a filmforgatásokon, elkíséri Millie Bobby Brownt az interjúkra, sőt még Jimmy Fallon esti show-jának kanapéjára is beült vele – írja a hot! magazin.

A kis törpe uszkár hamar megmutatta különleges képességeit: rendkívül érzékenyen reagál a gazdája érzelmi állapotára. Millie szerint Winnie igazi zseni, aki azonnal megérzi, ha bajban van, szorong vagy ideges, és a jelenlétével képes megnyugtatni őt.

Millie Bobby Brown: „Igazi lelki társak vagyunk”

A színésznő szerint kettejük kapcsolata különleges, még a félelmeik is közösek.

Igazi lelki társak vagyunk. Még a fóbiáink is közösek. Például egyikünk sem hajlandó az utcai csatornarácsra lépni.

– viccelődött a színésznő a The Drew Barrymore Show-ban.

Miley Cyrus Bright Minded című műsorában arról is mesélt, hogy a kedvencét a repülőútjaira is magával viszi:

Bárhová megyek, ő velem jön. Velem száll fel a repülőre, ott ül az ölemben vagy a lábamnál, és hihetetlenül jó útitárs.

Egy akciófilm forgatásán Winnie annyira aggódott a gazdájáért egy veszélyesnek tűnő kaszkadőrmutatvány láttán, hogy a háttérből vonyítani kezdett, így Millie-nek külön meg kellett nyugtatnia két felvétel között.

Millie Bobby Brown a 16. születésnapjára kérte a terápiás kutyát

Winnie 2020-ban érkezett a színésznő életébe. Millie mindig is vágyott egy olyan kiskutyára, akit bármikor az ölébe vehet, ölelgethet és magával vihet a forgatásokra.

„Azt kértem a szüleimtől a tizenhatodik születésnapomra, hogy lehessen egy terápiás kutyám, aki segít feldolgozni a mindennapi nyomást és a szorongást” – árulta el korábban a színésznő, aki nemrég második gyermekét is örökbe fogadta.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu