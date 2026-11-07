Millie Bobby Brown terápiás kutyájáról: „Igazi lelki társak vagyunk”

Imádott törpe uszkárja, Winnie kiemelkedő szerepet tölt be Millie Bobby Brown életében. A négylábú nemcsak hűséges társa a színésznőnek, hanem terápiás kutyaként a pánikrohamok és a szorongás leküzdésében is segíti.
A négylábú nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is elválaszthatatlan társa a Stranger Things sztárjának. Winnie ott van a filmforgatásokon, elkíséri Millie Bobby Brownt az interjúkra, sőt még Jimmy Fallon esti show-jának kanapéjára is beült vele – írja a hot! magazin.
A kis törpe uszkár hamar megmutatta különleges képességeit: rendkívül érzékenyen reagál a gazdája érzelmi állapotára. Millie szerint Winnie igazi zseni, aki azonnal megérzi, ha bajban van, szorong vagy ideges, és a jelenlétével képes megnyugtatni őt.
A színésznő szerint kettejük kapcsolata különleges, még a félelmeik is közösek.
Igazi lelki társak vagyunk. Még a fóbiáink is közösek. Például egyikünk sem hajlandó az utcai csatornarácsra lépni.
– viccelődött a színésznő a The Drew Barrymore Show-ban.
Miley Cyrus Bright Minded című műsorában arról is mesélt, hogy a kedvencét a repülőútjaira is magával viszi:
Bárhová megyek, ő velem jön. Velem száll fel a repülőre, ott ül az ölemben vagy a lábamnál, és hihetetlenül jó útitárs.
Egy akciófilm forgatásán Winnie annyira aggódott a gazdájáért egy veszélyesnek tűnő kaszkadőrmutatvány láttán, hogy a háttérből vonyítani kezdett, így Millie-nek külön meg kellett nyugtatnia két felvétel között.
Winnie 2020-ban érkezett a színésznő életébe. Millie mindig is vágyott egy olyan kiskutyára, akit bármikor az ölébe vehet, ölelgethet és magával vihet a forgatásokra.
„Azt kértem a szüleimtől a tizenhatodik születésnapomra, hogy lehessen egy terápiás kutyám, aki segít feldolgozni a mindennapi nyomást és a szorongást” – árulta el korábban a színésznő, aki nemrég második gyermekét is örökbe fogadta.
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