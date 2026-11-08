Ezt mondta a sorselemző Agárdi Szilvia gyógyulásáról

Rémálomként indult az év a látássérült énekesnő számára: január 16-án éjszaka tűz ütött ki az otthonában, amely ezáltal lakhatatlanná vált. A lángok a szoba alatt égtek, és csak Agárdi Szilvia édesapjának éberségének és lélekjelenlétének köszönhetően sikerült időben kimenekülniük. Alighogy elkezdték feldolgozni a lakástűz okozta traumát, a művésznő kórházba került, és a kivizsgálások megdöbbentő diagnózissal zárultak: Lyell-szindrómája van.

A látássérült Agárdi Szilvia férje így is a legszebbnek tartja feleségét

(Fotó: hot! magazin/ agárdi szilvia hivatatol oldala/ facebook)

Mennyit mér a sors Agárdi Szilviára?

Az énekesnőék családi háza szinte teljesen leégett január 16-án

Rengeteg segítséget kaptak, amiből újra tudták építeni otthonukat

Még fel sem ocsúdtak a sokkból, amikor hólyagos, furcsa sebekkel Szilvi kórházba került

A világ egyik legritkább, legfájdalmasabb bőrbetegségével diagnosztizálták

Agárdi Szilvia: Nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet!

Az énekesnő a közösségi oldalain videóban osztotta meg a követőivel, hogy a világ egyik legritkább és legfájdalmasabb betegségét, a toxikus epidermális nekrolízist diagnosztizálták nála. Agárdi Szilvia bízik benne, hogy hamarosan teljesen meggyógyul, mert most rettenetes fájdalmai vannak.

„Ez a bőrbetegség valójában egy gyógyszerallergia, ami nem azonnal alakul ki, hanem hosszabb távon, hetekkel később, és nálam is ez történt. Egy betegséget megállapítottak, elkezdték a gyógyszeres kezelését, és aközben alakult ki ez a nagyon különleges betegség” – idézte a hot! magazin az énekesnőt, akinek 2023-ban volt az esküvője Czerédi Gergővel.

A lényege az, hogy olyan fekélyes hólyagok jelennek meg a testen, amik égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, csípnek, és le fognak hámlani. A beszédem egyáltalán nem olyan, mint szokott. Ez azért van, mert a betegség másik része megtámadja az összes nyálkahártyát a testen. A szájban, a nyelven, a torkon, a nyelőcsövön, az intim területeken, mindenhol hólyagok jelennek meg, fekélyes kis apróságok, és ezáltal nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet!

Agárdi Szilvia leégett házuk és betegsége ellenére is humoránál maradt.