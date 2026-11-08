Ezt mondta a sorselemző Agárdi Szilvia gyógyulásáról

Rémálomként indult az év a látássérült énekesnő számára: január 16-án éjszaka tűz ütött ki az otthonában, amely ezáltal lakhatatlanná vált. A lángok a szoba alatt égtek, és csak Agárdi Szilvia édesapjának éberségének és lélekjelenlétének köszönhetően sikerült időben kimenekülniük. Alighogy elkezdték feldolgozni a lakástűz okozta traumát, a művésznő kórházba került, és a kivizsgálások megdöbbentő diagnózissal zárultak: Lyell-szindrómája van.
Az énekesnő a közösségi oldalain videóban osztotta meg a követőivel, hogy a világ egyik legritkább és legfájdalmasabb betegségét, a toxikus epidermális nekrolízist diagnosztizálták nála. Agárdi Szilvia bízik benne, hogy hamarosan teljesen meggyógyul, mert most rettenetes fájdalmai vannak.
„Ez a bőrbetegség valójában egy gyógyszerallergia, ami nem azonnal alakul ki, hanem hosszabb távon, hetekkel később, és nálam is ez történt. Egy betegséget megállapítottak, elkezdték a gyógyszeres kezelését, és aközben alakult ki ez a nagyon különleges betegség” – idézte a hot! magazin az énekesnőt, akinek 2023-ban volt az esküvője Czerédi Gergővel.
A lényege az, hogy olyan fekélyes hólyagok jelennek meg a testen, amik égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, csípnek, és le fognak hámlani. A beszédem egyáltalán nem olyan, mint szokott. Ez azért van, mert a betegség másik része megtámadja az összes nyálkahártyát a testen. A szájban, a nyelven, a torkon, a nyelőcsövön, az intim területeken, mindenhol hólyagok jelennek meg, fekélyes kis apróságok, és ezáltal nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet!
Agárdi Szilvia leégett házuk és betegsége ellenére is humoránál maradt.
„A harmadik része ennek a különleges betegségnek, hogy szemgyulladást is okoz, hiszen a szem is egy nyálkahártyarész. Esetemben ez megtörtént, de azt is mondják, hogy vigyázni kell, mert vakságot is okozhat. Azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk rég” – viccelődött.
A lap megkérdezett egy sorselemzőt, hogy Agárdi Szilvi sorsának mi a misztikus üzenete a számmisztika tükrében, és vajon mit mutatnak ezek a számok az énekesnő sorsában, ami miatt ennyi sorscsapás érte idén.
„A sorsszáma az 5-ös: ők a végletek emberei. Egyszer a mennyországba szállnak, máskor valósággal a poklot élik meg” – kezdte Szlovák Eszter a hot! magazinnak. – „Ám különleges ajándékuk, hogy a legnagyobb veszteségből is képesek pozitívat kovácsolni. Akár a főnixmadár, újra és újra feltámadnak hamvaikból. Agárdi Szilvi az idei születésnapján belépett a 9-es személyes évébe, amely a következő születésnapjáig tart. Ezt a numerológiában cikluszáró, korszakzáró évnek nevezik, amely rendkívül mély spirituális üzenettel bírhat számára: a tűz nem mindig csak pusztít, akad olyan láng is, ami új életet kovácsol”– magyarázta.
Kérésünkre a sorselemző bővebben is kitért Szilvi személyes évére.
A 9-es személyes év a karmikus lezárások, az elengedés és a gyökeres átalakulás szimbóluma. Hihetetlen és misztikus párhuzam, hogy előbb a „külső” otthona vált a lángok martalékává, majd a teste, vagyis a lelke „otthona” került veszélybe, ráadásul a betegségét égési sérülésekhez hasonló elváltozások kísérik. A tűz meghatározó szimbólummá vált az életében, ami spirituálisan a „tisztítótüzet”, a régi minták elégetését, a megtisztulást és az újjászületést jelképezi. Ha Szilvi életének jelenlegi szakaszát a tűz uralja, talán éppen annak spirituális ellenpólusa, a víz (vagyis a szeretet, az érzelmek és a lelki béke) hozhatja el számára a gyógyulást. Hiszen a tűzben edzett penge is a vízbe mártva nyeri el végső formáját és erejét.
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