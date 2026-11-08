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Ezt mondta a sorselemző Agárdi Szilvia gyógyulásáról

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 06:00
Agárdi Szilviahalálos betegség
Az énekesnő számára a 2026-os év olyan megpróbáltatásokat tartogatott, amelyek bárkit megtörnének, ő mégis hihetetlen lelkierővel, kitartással és humorral néz szembe a sorscsapásokkal. Januárban leégett a Agárdi Szilvia és családja háza, majd nemrég a világ egyik legritkább bőrbetegségét diagnosztizálták nála, ami életveszélyes is lehet.
D.G.
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Rémálomként indult az év a látássérült énekesnő számára: január 16-án éjszaka tűz ütött ki az otthonában, amely ezáltal lakhatatlanná vált. A lángok a szoba alatt égtek, és csak Agárdi Szilvia édesapjának éberségének és lélekjelenlétének köszönhetően sikerült időben kimenekülniük. Alighogy elkezdték feldolgozni a lakástűz okozta traumát, a művésznő kórházba került, és a kivizsgálások megdöbbentő diagnózissal zárultak: Lyell-szindrómája van.

Agárdi Szilvia kórházba került betegsége miatt.
A látássérült Agárdi Szilvia férje így is a legszebbnek tartja feleségét
(Fotó:  hot! magazin/ agárdi szilvia hivatatol oldala/ facebook)

Mennyit mér a sors Agárdi Szilviára?

  • Az énekesnőék családi háza szinte teljesen leégett január 16-án 
  • Rengeteg segítséget kaptak, amiből újra tudták építeni otthonukat
  • Még fel sem ocsúdtak a sokkból, amikor hólyagos, furcsa sebekkel Szilvi kórházba került
  • A világ egyik legritkább, legfájdalmasabb bőrbetegségével diagnosztizálták

Agárdi Szilvia: Nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet!

Az énekesnő a közösségi oldalain videóban osztotta meg a követőivel, hogy a világ egyik legritkább és legfájdalmasabb betegségét, a toxikus epidermális nekrolízist diagnosztizálták nála. Agárdi Szilvia bízik benne, hogy hamarosan teljesen meggyógyul, mert most rettenetes fájdalmai vannak. 

„Ez a bőrbetegség valójában egy gyógyszerallergia, ami nem azonnal alakul ki, hanem hosszabb távon, hetekkel később, és nálam is ez történt. Egy betegséget megállapítottak, elkezdték a gyógyszeres kezelését, és aközben alakult ki ez a nagyon különleges betegség” – idézte a hot! magazin az énekesnőt, akinek 2023-ban volt az esküvője Czerédi Gergővel.

A lényege az, hogy olyan fekélyes hólyagok jelennek meg a testen, amik égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, csípnek, és le fognak hámlani. A beszédem egyáltalán nem olyan, mint szokott. Ez azért van, mert a betegség másik része megtámadja az összes nyálkahártyát a testen. A szájban, a nyelven, a torkon, a nyelőcsövön, az intim területeken, mindenhol hólyagok jelennek meg, fekélyes kis apróságok, és ezáltal nagyon fáj minden egyes beszéd, minden mosdóba menet!

Agárdi Szilvia leégett házuk és betegsége ellenére is humoránál maradt. 

„A harmadik része ennek a különleges betegségnek, hogy szemgyulladást is okoz, hiszen a szem is egy nyálkahártyarész. Esetemben ez megtörtént, de azt is mondják, hogy vigyázni kell, mert vakságot is okozhat. Azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk rég”  – viccelődött.

Agárdi Szilvia mndig nagyon csinosan öltözik a koncerteken.
Agárdi Szilvia betegsége ellenére is pozitív maradt
(Fotó: Karnok Csaba / hot! magazin/ archív)

„A tűz nem mindig csak pusztít”

A lap megkérdezett egy sorselemzőt, hogy Agárdi Szilvi sorsának mi a misztikus üzenete a számmisztika tükrében, és vajon mit mutatnak ezek a számok az énekesnő sorsában, ami miatt ennyi sorscsapás érte idén.

„A sorsszáma az 5-ös: ők a végletek emberei. Egyszer a mennyországba szállnak, máskor valósággal a poklot élik meg” – kezdte Szlovák Eszter a hot! magazinnak. – „Ám különleges ajándékuk, hogy a legnagyobb veszteségből is képesek pozitívat kovácsolni. Akár a főnixmadár, újra és újra feltámadnak hamvaikból. Agárdi Szilvi az idei születésnapján belépett a 9-es személyes évébe, amely a következő születésnapjáig tart. Ezt a nu­me­ro­ló­giá­ban cikluszáró, korszakzáró évnek nevezik, amely rendkívül mély spirituális üzenettel bírhat számára: a tűz nem mindig csak pusztít, akad olyan láng is, ami új életet kovácsol”– magyarázta.

„A megtisztulást és az újjászületést jelképezi”

Kérésünkre a sorselemző bővebben is kitért Szilvi személyes évére.

A 9-es személyes év a kar­mikus lezárások, az elengedés és a gyökeres átalakulás szimbóluma. Hihetetlen és misztikus párhuzam, hogy előbb a „külső” otthona vált a lángok martalékává, majd a teste, vagyis a lelke „otthona” került veszélybe, ráadásul a betegségét égési sérülésekhez hasonló elváltozások kísérik. A tűz meghatározó szimbólummá vált az életében, ami spi­ri­tuá­li­san a „tisztítótüzet”, a régi minták elégetését, a megtisztulást és az újjászületést jelképezi. Ha Szilvi életének jelenlegi szakaszát a tűz uralja, talán éppen annak spirituális ellenpólusa, a víz (vagyis a szeretet, az érzelmek és a lelki béke) hozhatja el számára a gyógyulást. Hiszen a tűzben edzett penge is a vízbe mártva nyeri el végső formáját és erejét.

 

Az e heti hot! magazinban még több érdekességet olvashat 
@szilviaagardi

Az életben maradásért és a megerősödésért ennem kell, de hatalmas fájdalommal jár. Küzdelem a Lyell-szindrómával. ❗️Figyelem a videó felkavaró képsorokat tartalmazhat❗️

♬ eredeti hang - Agárdi Szilvia

 

 

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