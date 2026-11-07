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Brutális medvetámadás áldozata lett egy anya-lánya páros

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors medvetámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 19:00
tragédiamedve
Hatalmas tragédia ért egy családot, miután holtan találtak rá arra az anya-lánya párosra, akik egy teljesen hétköznapi túrázás közben tűntek el. A hatóságok szerint medvetámadás érhette a két nőt, a vadállatot jelenleg is keresik.

Egy anya és lánya életét vesztette egy szörnyű medvetámadás során, miközben egy szokásos sétára indultak otthonuk közelében.

Medvetámadás érhette az anya-lánya párost - csak napokkal később találták meg holttestüket
Medvetámadás érhette az anya-lánya párost - csak napokkal később találták meg holttestüket. (Képünk illusztráció) Fotó: Volodymyr Burdiak

Medvetámadás érhette az anya-lánya párost - csak napokkal később találták meg holttestüket

A 48 éves Jennifer Balcarrast és a 20 éves Selah Reedet a kanadai Bella Coolában található Snooka West Trail ösvényen érte a támadás túrázás közben. A tragédia egy olyan ösvényen bontakozott ki, amely mindössze ötperces autóútra van az otthonuktól, a gyászoló család kiemelte, hogy nem egy elhagyatott, távoli területről van szó.

Brit Kolumbiai Természetvédelmi Tisztviselői Szolgálat (BCCOS) dolgozói hétfőn találták meg Jennifert holtan: a sérülései alapján egy medve végzett vele. Lánya, Selah földi maradványait egy nappal később fedezték fel egy nagyszabású keresőakció után.

A anya-lánya páros hozzátartozói felidézték a tragédia előtti megrázó pillanatokat, és elmondták, hogy a támadás még most is hihetetlennek tűnik számukra.

Az egész úgy kezdődik, hogy néhány óráig nem hallasz felőlük. Ebből egy nap lesz, majd egy éjszaka, aztán eljön a második éjszaka is, és ekkor válik az egész szörnyű valósággá

- mondta Jennifer testvére, Josh Balcarras.

Az édesanya szombat este nem jelentkezett be a család online találkozójára, ami miatt az aggódó hozzátartozók vasárnap reggel értesítették a rendőrséget. Josh elmondta, hogy Jennifer és Selah jól ismerték a Snooka West ösvényt, és az csupán egy szokásos séta volt számukra.

Tragikus, de senki sem láthatta előre, hogy a családnak ilyen elképzelhetetlen veszteséggel kell majd szembenéznie

- írta a család GoFundMe oldalán, amelyet a temetési költségek fedezésére indítottak.

Jennifer művészetterapeutaként dolgozott, és négy gyermeket hagyott hátra. Öccse, Matthew elmesélte, hogy az édesanya falfestményeket készített a saját gyerekei otthonában. A gyűjtés leírása szerint nemrég költözött a környékre, és azon dolgozott, hogy felépítse a jövőjét.

Selah tanársegédként dolgozott, emellett online egyetemi tanulmányokat folytatott. Gyászoló családja szelíd, kedves, csendes lélekként emlékszik vissza rá, aki imádta a balettet, a művészetet és a túrázást. Josh elmondta, hogy a lány és az anyja olyanok voltak, mint két tojás, és hozzátette: "amikor Jenny túrázni ment, Selah mindig ott volt mellette".

A brit kolumbiai természetvédelmi tisztek vizsgálatot indítottak a támadás ügyében. Csapdákat állítottak fel a medvének, de az állat eddig elkerülte a befogást. Jeff Tyre felügyelő kijelentette: "Ha bebizonyosodik, hogy ez a medve felelős a támadásért, a lakosság biztonsága érdekében ki fogják lőni, a tartományi ember-vadvilág konfliktuskezelési irányelveknek megfelelően." Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak távol a Snooka ösvénytől, és hagyják, hogy a tisztek befejezzék a nyomozást - írta a The Sun.

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