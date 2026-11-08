Elképesztő vallomást tett az Ázsia Expresszről Vomberg Frigyes, ezért sírta el magát

Nem önszántából mondott igent a TV2 felkérésére a sztárséf, hanem azért, mert nem akarta magára hagyni Tischler Petrát. Vomberg Frigyes nem a kora vagy a kondíciója miatt aggódott, csak attól tartott, hogy nem lesznek adottak azok a higiéniai feltételek az Ázsia Expressz forgatás helyszínein, amikhez hozzászokott.

Az Ázsia Expressz 2026 szereplői közül Vomberg Frigyes és Tischler Petra a Séfek Séfe mesterei – Fotó: MW archív

Vomberg Frigyes: Gyönyörű tájakon jártunk, mégsem tudtam élvezni!

A sztárséf nem nézte az Ázsia Expressz korábbi évadait, csak jó barátja, Krausz Gábor elmondásából tudta nagyjából, hogy mire vállalkozott. De az, ami a valóságban várta, a legmerészebb rémálmaiban sem fordult elő.

„Tényleg csak azért mondtam igent a műsorra, mert Tischler Petrát nem akartam egyedül elengedni, Grál-lovagként kezet nyújtottam neki” – kezdte a hot!-nak Vomberg Frigyes.

61 évesen én voltam a legidősebb versenyző, de egyáltalán nem emiatt nem mondtam eddig igent. Hanem éppen azért, ami végül a legnehezebb része is lett a kalandnak: rettegtem attól, hogy milyen higiéniai körülmények lesznek majd. Nekem ez volt az egyik kihívás, a másik pedig a szállásért kuncsorgás. Tudtam, hogy ez a fiataloknak jobban fog menni. Nekem nem ment, nagyon megviselt, de nem a kérés része, hanem az a szívfacsaró, megdöbbentő szegénység, amivel nap mint nap találkoztunk. Felfoghatatlan! És tudod, mi az érdekes? Hogy volt család, akinek szinte semmije nem volt, mégis megosztották velünk, amijük volt! Szóval hiába jártunk gyönyörű tájakon, mégsem tudtam élvezni!

„Ő egy faltörő kos”

Frigyes azt mondja, hogy Tischler Petrával a Séfek séfe forgatásán már összecsiszolódtak, így számára nem volt meglepetés a párja elképesztő energiája, ahogy a versenyben ment előre.

„Mindenhez így áll hozzá, nagyon elszánt tud lenni. Nem ismeri a lehetetlent: ha kell, ő egy faltörő kos. Szerintem ez is volt a mi párosunk titka, hogy két nagyon különböző ember küzdött együtt. Nemcsak olyan értelemben különböző, hogy egy nő meg egy aggastyán férfi, hanem az eltérő temperamentumunk miatt is. Ő fejjel a falnak át akarja törni az ajtót, míg én azt mondom, hogy várjunk, mert előbb-utóbb úgyis kinyitják, nem kell elkapkodni, mert többre megyünk, gondoljunk át mindent alaposan. Ő ráadásul sokat beszél, én keveset, tehát kiegészítettük egymást. Persze láttuk egymást a forgatáson olyan helyzetben, ahogy eddig nem, mindketten kívül voltunk a komfortzónánkon, de szerencsére elmondhatom, hogy nem változott meg a barátságunk.”