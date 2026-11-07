Felismered a periódusos rendszer elemeit? Többet tudsz, mint egy hetedikes? Teszteld kvízünkkel

Hogyan segít eligazodni a periódusos rendszer a kémiai elemek világában?

Miért különleges a gallium, és hogyan olvadhat meg akár a tenyerünkben?

Miért tartják a fluort az egyik legreaktívabb és legveszélyesebb kémiai elemnek?

Az elemek tulajdonságainak ismerete nemcsak a természettudományos tájékozottságot bővíti, hanem a környezetünkben zajló folyamatok megértését is segíti. Magyarországon a diákok hivatalosan általános iskola 7. osztályában ismerkednek meg a periódusos rendszer alapjaival, a felnőttek pedig... kémia kvízt töltenek ki a Borson. Te is készen állsz?

Kémia kvíz: mennyit tudsz a periódusos rendszer elemeiről?

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Kémia kvíz és periódusos rendszer

A periódusos rendszer alapjait Dmitrij Mengyelejev orosz kémikus fektette le, rendszerezve az addig ismert elemeket, és olyan összefüggéseket tárva fel, amelyek ma is meghatározzák a kémiai gondolkodást. A periódusos rendszer valójában egy gyönyörű logikai térkép: megmutatja, miért rozsdásodik a vas, miért vezeti az áramot a réz, vagy miért alapja a földi életnek a szén. Segít megérteni az olyan globális folyamatokat is, mint a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés. Ha megértjük a kémiai alapokat, többek között azt is tudni fogjuk, miért veszélyes (és életveszélyes!) gázt képezve keverni a klórtartalmú fehérítőt a vízkőoldóval (savval).

Két figyelemre méltó elem

A jelenleg hivatalos periódusos rendszerben 118 kémiai elem található. Hogy lássuk a varázsát, íme két elem, amelyek rendkívüli tulajdonságokkal bírnak:

Gallium (Ga) – A kézben olvadó fém

A gallium egy ezüstösen fénylő fém, amely a periódusos rendszerben az alumínium alatt található. Legmeghökkentőbb tulajdonsága az extrém alacsony olvadáspontja, amely mindössze 29,76 Celsius-fok. Ez azt jelenti, hogy míg a szobában szilárd állapotú,

ha a tenyeredbe veszed, az emberi test melegétől pillanatok alatt folyékonnyá válik, akár a higany. Ennek ellenére nem mérgező.

Egy klasszikus tudományos tréfa szerint régebben galliumból készítettek teáskanalakat a gyanútlan vendégeknek, akik dörzsölhették a szemüket, amikor a kanaluk egyszerűen elolvadt és eltűnt a forró teában.