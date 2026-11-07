JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felismered a periódusos rendszer elemeit? Többet tudsz, mint egy hetedikes? Teszteld kvízünkkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kémia
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 16:30
periódusos rendszerkémiaoktatásMengyelejev
A kémiai elemek vegyjelei között vannak olyanok, melyek könnyen beazonosíthatók, de olyanok is, amelyekről elsőre nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit takarnak. Ezúttal pont egy kémia kvízt hoztunk, amelynek fókuszában a periódusos rendszer áll. Vajon eléred a maximum pontszámot? Akkor startolj rá!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Hogyan segít eligazodni a periódusos rendszer a kémiai elemek világában?
  • Miért különleges a gallium, és hogyan olvadhat meg akár a tenyerünkben?
  • Miért tartják a fluort az egyik legreaktívabb és legveszélyesebb kémiai elemnek?

Az elemek tulajdonságainak ismerete nemcsak a természettudományos tájékozottságot bővíti, hanem a környezetünkben zajló folyamatok megértését is segíti. Magyarországon a diákok hivatalosan általános iskola 7. osztályában ismerkednek meg a periódusos rendszer alapjaival, a felnőttek pedig... kémia kvízt töltenek ki a Borson. Te is készen állsz?

Tanár az iskolában - periódusos rendszer és kémia kvíz
Kémia kvíz: mennyit tudsz a periódusos rendszer elemeiről?
Forrás: 123RF

Kémia kvíz és periódusos rendszer

A periódusos rendszer alapjait Dmitrij Mengyelejev orosz kémikus fektette le, rendszerezve az addig ismert elemeket, és olyan összefüggéseket tárva fel, amelyek ma is meghatározzák a kémiai gondolkodást. A periódusos rendszer valójában egy gyönyörű logikai térkép: megmutatja, miért rozsdásodik a vas, miért vezeti az áramot a réz, vagy miért alapja a földi életnek a szén. Segít megérteni az olyan globális folyamatokat is, mint a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés.  Ha megértjük a kémiai alapokat, többek között azt is tudni fogjuk, miért veszélyes (és életveszélyes!) gázt képezve keverni a klórtartalmú fehérítőt a vízkőoldóval (savval). 

Két figyelemre méltó elem

A jelenleg hivatalos periódusos rendszerben 118 kémiai elem található. Hogy lássuk a varázsát, íme két elem, amelyek rendkívüli tulajdonságokkal bírnak:

Gallium (Ga) – A kézben olvadó fém

A gallium egy ezüstösen fénylő fém, amely a periódusos rendszerben az alumínium alatt található. Legmeghökkentőbb tulajdonsága az extrém alacsony olvadáspontja, amely mindössze 29,76 Celsius-fok. Ez azt jelenti, hogy míg a szobában szilárd állapotú, 

ha a tenyeredbe veszed, az emberi test melegétől pillanatok alatt folyékonnyá válik, akár a higany. Ennek ellenére nem mérgező.

Egy klasszikus tudományos tréfa szerint régebben galliumból készítettek teáskanalakat a gyanútlan vendégeknek, akik dörzsölhették a szemüket, amikor a kanaluk egyszerűen elolvadt és eltűnt a forró teában.

Fluor (F) – A periódusos rendszer T-Rexe

Míg a fogkrémekből ismerős fluorid a fogainkat védi, addig a tiszta fluor gáz a periódusos rendszer legagresszívabb eleme. Szinte mindennel reakcióba lép, amivel csak érintkezik, és a folyamat gyakran hatalmas robbanással vagy tűzzel jár. 

Olyan anyagokat is képes lángra lobbantani, mint a víz, az üveg, a homok vagy az azbeszt, amelyeket egyébként tűzoltásra vagy tűzállóságuk miatt használunk. 

Elkülönítése és tiszta formában való tárolása a vegyészettörténet egyik legveszélyesebb feladata volt, felfedezése során több tudós is súlyos sérüléseket szenvedett.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik elem nélkülözhetetlen a csontok és a fogak megfelelő fejlődéséhez

Végezetül íme némi atomtudás:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu