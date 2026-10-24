Tűz- és balesetveszélyes: 5 tárgy, amit soha ne rakj a radiátor közelébe

Ahogy beköszönt a hideg, egyre több helyen kapcsolják be a radiátorokat, előveszik a hősugárzókat, és mindenki igyekszik a lehető legotthonosabbá tenni a lakását. Vajon biztonságosan teszik mindezt?
A fűtési szezon nemcsak magasabb számlákat hoz magával, hanem a lakástüzek szempontjából is fokozott kockázatot jelent.
„A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek meghibásodásából lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet” – figyelmeztet közleményében az Országos Belügyminisztériumi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ennek apropóján utánajártunk, mire figyeljünk oda, ha a fűtőtestek közelében pakolászunk!
Mivel a radiátor és környéke kihasználatlan térnek tűnik, sokan úgy gondolják, tökéletesen alkalmas a különböző holmik tárolására. A fűtőtest közelébe helyezve azonban rengeteg hétköznapi tárgy élettartamát rövidítjük meg, és komoly tűzveszélynek is kitesszük az otthonunkat. Mutatjuk, mely tárgyaknak kéne messze elkerülniük a radiátorokat!
A fűtőtest nem szárító állvány! A ruhák, törölközők és ágyneműk kerülnek talán a leggyakrabban a radiátorra. Habár praktikus lehet, hogy így felgyorsíthatjuk a száradási időt, a felhalmozódó hő növeli a tűzveszélyt, főleg akkor, ha az anyag közvetlenül eltakarja a fűtőtestet vagy akadályozza a hő távozását. Emellett a radiátor hatékonyságán is ronthat, hiszen a meleg levegő nehezebben tud szabadon áramolni a helyiségben.
Sokan tárolnak magazinokat, könyveket vagy kisebb kartondobozokat a radiátor közelében, kiváltképp a szűkösebb panellakásokban. Ez sem jó ötlet, a papír ugyanis igen gyúlékony anyag, ráadásul a folyamatos hőhatás kiszárítja, ami tovább növeli a tűzveszély kockázatát. Az újságokat, könyveket és egyéb papíralapú tárgyakat mindig kellő távolságban tároljuk a fűtőtesttől!
Ha egy kanapé, fotel vagy komód közvetlenül a radiátor elé kerül, az nemcsak a fűtés hatékonyságát rontja, hanem a bútor anyagát is károsíthatja. A fa kiszáradhat és deformálódhat, a kárpitok kifakulhatnak, a műanyag elemek pedig megvetemedhetnek. A grennyplace szakértői általában legalább 15-30 centiméter távolságot javasolnak.
A dezodorok, hajlakkok, légfrissítők és egyes tisztítószerek is aeroszolos flakonban kerülnek forgalomba. Ezek nyomás alatt álló tartályok, amelyek nem szeretik a magas hőmérsékletet. Ha túl közel kerülnek egy fűtőtesthez, a bennük lévő nyomás megnövekedhet, ami szélsőséges esetben szivárgáshoz vagy akár a flakon sérüléséhez vezethet. Az általános balesetveszély mellett tartsuk szem előtt, hogy több ilyen termék is gyúlékony összetevőket tartalmaz, ezétr kifejezetten fontos, hogy mindig hűvös, jól szellőző helyen tároljuk azokat.
A lakástüzek jelentős részének hátterében valamilyen elektronikai probléma áll. A telefonok, tabletek, laptopok, routerek vagy más elektronikai eszközök sem rajonganak a radiátor közelségéért. A túlzott hő károsíthatja az alkatrészeket, csökkentheti az akkumulátorok élettartamát, és hosszú távon akár meghibásodásokat is okozhat. Ügyeljünk rá, hogy körülöttük mindig legyen elegendő szellőző tér, és ne közvetlenül a fűtőtest mellé kerüljenek!
További fűtési tippekért nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.