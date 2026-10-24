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Tűz- és balesetveszélyes: 5 tárgy, amit soha ne rakj a radiátor közelébe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fűtési szezon
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 17:30
tűzveszélytippek-tanácsokradiátor
Elindult a fűtési szezon! Ezzel együtt megnőtt a lakástüzek kockázata, amelyek nagy hányada egészen hétköznapi helyzetekből alakul ki. Legyünk elővigyázatosak, mert sok olyan tárgy van, amelyről nem is gondolnánk, de tűzveszélyes a radiátor közelébe helyezni!
K.B.
A szerző cikkei
  • Öt hétköznapi tárgy komoly tűzveszélyt jelenthet, ha túl közel kerül a radiátorhoz.
  • Sokan elkövetik ezt a hibát, pedig sok eszköz megsínyli a fűtőtest közelségét.
  • Néha elég egy rossz helyre tett flakon vagy bútor, és meg is van a baj: mutatjuk, mit érdemes biztonságos távolságban tartani a radiátortól.

Ahogy beköszönt a hideg, egyre több helyen kapcsolják be a radiátorokat, előveszik a hősugárzókat, és mindenki igyekszik a lehető legotthonosabbá tenni a lakását. Vajon biztonságosan teszik mindezt?

Radiátor fölötte egy polccal és ablakkal
Bizonyos tárgyakat sose pakolj közel a radiátorhoz, ha nem akarod, hogy tönkremenjenek a fűtésszezon során. Fotó: 123RF

A fűtési szezon nemcsak magasabb számlákat hoz magával, hanem a lakástüzek szempontjából is fokozott kockázatot jelent.

„A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek meghibásodásából lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet” – figyelmeztet közleményében az Országos Belügyminisztériumi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ennek apropóján utánajártunk, mire figyeljünk oda, ha a fűtőtestek közelében pakolászunk!

5 tárgy, amit tilos a radiátor közelében tartani

Mivel a radiátor és környéke kihasználatlan térnek tűnik, sokan úgy gondolják, tökéletesen alkalmas a különböző holmik tárolására. A fűtőtest közelébe helyezve azonban rengeteg hétköznapi tárgy élettartamát rövidítjük meg, és komoly tűzveszélynek is kitesszük az otthonunkat. Mutatjuk, mely tárgyaknak kéne messze elkerülniük a radiátorokat!

1. Törölközők és egyéb textilek

A fűtőtest nem szárító állvány! A ruhák, törölközők és ágyneműk kerülnek talán a leggyakrabban a radiátorra. Habár praktikus lehet, hogy így felgyorsíthatjuk a száradási időt, a felhalmozódó hő növeli a tűzveszélyt, főleg akkor, ha az anyag közvetlenül eltakarja a fűtőtestet vagy akadályozza a hő távozását. Emellett a radiátor hatékonyságán is ronthat, hiszen a meleg levegő nehezebben tud szabadon áramolni a helyiségben.

2. Könyvek, újságok, kartonok

Sokan tárolnak magazinokat, könyveket vagy kisebb kartondobozokat a radiátor közelében, kiváltképp a szűkösebb panellakásokban. Ez sem jó ötlet, a papír ugyanis igen gyúlékony anyag, ráadásul a folyamatos hőhatás kiszárítja, ami tovább növeli a tűzveszély kockázatát. Az újságokat, könyveket és egyéb papíralapú tárgyakat mindig kellő távolságban tároljuk a fűtőtesttől!

3. Bútorok

Ha egy kanapé, fotel vagy komód közvetlenül a radiátor elé kerül, az nemcsak a fűtés hatékonyságát rontja, hanem a bútor anyagát is károsíthatja. A fa kiszáradhat és deformálódhat, a kárpitok kifakulhatnak, a műanyag elemek pedig megvetemedhetnek. A grennyplace szakértői általában legalább 15-30 centiméter távolságot javasolnak.

4. Aeroszolos flakonok

A dezodorok, hajlakkok, légfrissítők és egyes tisztítószerek is aeroszolos flakonban kerülnek forgalomba. Ezek nyomás alatt álló tartályok, amelyek nem szeretik a magas hőmérsékletet. Ha túl közel kerülnek egy fűtőtesthez, a bennük lévő nyomás megnövekedhet, ami szélsőséges esetben szivárgáshoz vagy akár a flakon sérüléséhez vezethet. Az általános balesetveszély mellett tartsuk szem előtt, hogy több ilyen termék is gyúlékony összetevőket tartalmaz, ezétr kifejezetten fontos, hogy mindig hűvös, jól szellőző helyen tároljuk azokat.

5. Elektronikai kütyük

A lakástüzek jelentős részének hátterében valamilyen elektronikai probléma áll. A telefonok, tabletek, laptopok, routerek vagy más elektronikai eszközök sem rajonganak a radiátor közelségéért. A túlzott hő károsíthatja az alkatrészeket, csökkentheti az akkumulátorok élettartamát, és hosszú távon akár meghibásodásokat is okozhat. Ügyeljünk rá, hogy körülöttük mindig legyen elegendő szellőző tér, és ne közvetlenül a fűtőtest mellé kerüljenek!

További fűtési tippekért nézd meg ezt a videót:

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