Tűz- és balesetveszélyes: 5 tárgy, amit soha ne rakj a radiátor közelébe

Öt hétköznapi tárgy komoly tűzveszélyt jelenthet, ha túl közel kerül a radiátorhoz.

Sokan elkövetik ezt a hibát, pedig sok eszköz megsínyli a fűtőtest közelségét.

Néha elég egy rossz helyre tett flakon vagy bútor, és meg is van a baj: mutatjuk, mit érdemes biztonságos távolságban tartani a radiátortól.

Ahogy beköszönt a hideg, egyre több helyen kapcsolják be a radiátorokat, előveszik a hősugárzókat, és mindenki igyekszik a lehető legotthonosabbá tenni a lakását. Vajon biztonságosan teszik mindezt?

Bizonyos tárgyakat sose pakolj közel a radiátorhoz, ha nem akarod, hogy tönkremenjenek a fűtésszezon során. Fotó: 123RF

A fűtési szezon nemcsak magasabb számlákat hoz magával, hanem a lakástüzek szempontjából is fokozott kockázatot jelent.

„A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek meghibásodásából lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is lehet” – figyelmeztet közleményében az Országos Belügyminisztériumi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ennek apropóján utánajártunk, mire figyeljünk oda, ha a fűtőtestek közelében pakolászunk!

5 tárgy, amit tilos a radiátor közelében tartani

Mivel a radiátor és környéke kihasználatlan térnek tűnik, sokan úgy gondolják, tökéletesen alkalmas a különböző holmik tárolására. A fűtőtest közelébe helyezve azonban rengeteg hétköznapi tárgy élettartamát rövidítjük meg, és komoly tűzveszélynek is kitesszük az otthonunkat. Mutatjuk, mely tárgyaknak kéne messze elkerülniük a radiátorokat!

1. Törölközők és egyéb textilek

A fűtőtest nem szárító állvány! A ruhák, törölközők és ágyneműk kerülnek talán a leggyakrabban a radiátorra. Habár praktikus lehet, hogy így felgyorsíthatjuk a száradási időt, a felhalmozódó hő növeli a tűzveszélyt, főleg akkor, ha az anyag közvetlenül eltakarja a fűtőtestet vagy akadályozza a hő távozását. Emellett a radiátor hatékonyságán is ronthat, hiszen a meleg levegő nehezebben tud szabadon áramolni a helyiségben.

2. Könyvek, újságok, kartonok

Sokan tárolnak magazinokat, könyveket vagy kisebb kartondobozokat a radiátor közelében, kiváltképp a szűkösebb panellakásokban. Ez sem jó ötlet, a papír ugyanis igen gyúlékony anyag, ráadásul a folyamatos hőhatás kiszárítja, ami tovább növeli a tűzveszély kockázatát. Az újságokat, könyveket és egyéb papíralapú tárgyakat mindig kellő távolságban tároljuk a fűtőtesttől!