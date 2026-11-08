Halálos betegséget idézett elő az influenza egy fiatal nőnél - mindössze 25 évesen életét vesztette

Egy 25 éves nő alig több mint egy hónappal azután halt meg, hogy elkapta az influenzát, ami beindított nála egy súlyos betegséget.

Influenza idézte elő a fiatal nő halálos betegségét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Amikor Rachel Catterall lánya, Daisy, egy reggel felhívta az anyját, és arra panaszkodott, hogy megduzzadtak a nyirokcsomói a nyakában, egyikük sem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Azonban alig több mint egy hónappal később a 25 éves nő meghalt. Influenzaszerű tünetei egy életveszélyes állapotot, úgynevezett hemofagocitás limfohisztiocitózist (HLH) váltottak ki, amely során a túlműködő immunrendszer megtámadja a szervezet saját szerveit és vérsejtjeit.

Sokként érte a családot a fiatal nő hirtelen halála - influenza idézte elő a halálos betegséget

Rachel, aki soha nem hallott erről a lánya halála előtt, most próbálja felhívni mások figyelmét a halálos betegségre.

Éppen az orvosokat néztem, ahogy dolgoznak rajta, amikor azt mondták, hogy nem lehet megmenteni. Tudtam, hogy igazuk van. A testét teljesen felőrölte ez a szörnyű betegség. Alapvetően a saját teste ölte meg

- mondta a háromgyermekes cirencesteri anyuka.

Daisy a helyi önkormányzatnál dolgozott, és nemrég vette meg első közös otthonát párjával, a most 27 éves Mattyvel. Miközben együtt utazták be a világot, már a házasságot és a családalapítást tervezgették. Daisy imádott edzőterembe járni, rendkívül fitt volt - 55 éves édesanyja úgy emlékszik vissza rá, mint egy olyan lányra, aki egész életében egyáltalán nem volt beteg. Egészen 2025 januárjáig.

Az orvosok azt mondták neki, hogy vírusos fertőzése van, és felírtak neki valamilyen antibiotikumot. A következő néhány hétben folyamatosan járt vissza hozzájuk. A nyirokcsomó-duzzanaton már túl volt, de aztán elkezdtek fájni az ízületei, és kiütések is megjelentek rajta. Mindannyian azt mondták, hogy ez ugyanaz a betegség, és nincs miért aggódnia. Bár nem volt teljesen jól, én mégsem aggódtam, hiszen egy huszonéves, fitt és egészséges nő volt.

Egy héttel azelőtt, hogy Rachel és férje, a szintén 55 éves Sam elutaztak volna egy kambodzsai és vietnámi útra, a legkisebb gyermeküket kórházba szállították.

A véreredményei nem olyanok voltak, mint amilyennek lenniük kellett volna; a vérképe eltérést mutatott. A következő néhány napban bent ültem vele a kórházban. Nem tűnt súlyos betegnek – sőt, teljesen a szokásos formáját hozta. Volt egy kis megingásom az utazással kapcsolatban, de mivel ő maga is annyira szeretett utazni, hajthatatlan volt, hogy mennünk kell

- idézte fel az édesanya, hozzátéve, hogy egy nappal indulásuk előtt kiengedték Daisyt, és járóbeteg lett.