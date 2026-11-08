Halálos betegséget idézett elő az influenza egy fiatal nőnél - mindössze 25 évesen életét vesztette

Egy 25 éves nő alig több mint egy hónappal azután halt meg, hogy elkapta az influenzát, ami beindított nála egy súlyos betegséget.
Amikor Rachel Catterall lánya, Daisy, egy reggel felhívta az anyját, és arra panaszkodott, hogy megduzzadtak a nyirokcsomói a nyakában, egyikük sem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Azonban alig több mint egy hónappal később a 25 éves nő meghalt. Influenzaszerű tünetei egy életveszélyes állapotot, úgynevezett hemofagocitás limfohisztiocitózist (HLH) váltottak ki, amely során a túlműködő immunrendszer megtámadja a szervezet saját szerveit és vérsejtjeit.
Rachel, aki soha nem hallott erről a lánya halála előtt, most próbálja felhívni mások figyelmét a halálos betegségre.
Éppen az orvosokat néztem, ahogy dolgoznak rajta, amikor azt mondták, hogy nem lehet megmenteni. Tudtam, hogy igazuk van. A testét teljesen felőrölte ez a szörnyű betegség. Alapvetően a saját teste ölte meg
- mondta a háromgyermekes cirencesteri anyuka.
Daisy a helyi önkormányzatnál dolgozott, és nemrég vette meg első közös otthonát párjával, a most 27 éves Mattyvel. Miközben együtt utazták be a világot, már a házasságot és a családalapítást tervezgették. Daisy imádott edzőterembe járni, rendkívül fitt volt - 55 éves édesanyja úgy emlékszik vissza rá, mint egy olyan lányra, aki egész életében egyáltalán nem volt beteg. Egészen 2025 januárjáig.
Az orvosok azt mondták neki, hogy vírusos fertőzése van, és felírtak neki valamilyen antibiotikumot. A következő néhány hétben folyamatosan járt vissza hozzájuk. A nyirokcsomó-duzzanaton már túl volt, de aztán elkezdtek fájni az ízületei, és kiütések is megjelentek rajta. Mindannyian azt mondták, hogy ez ugyanaz a betegség, és nincs miért aggódnia. Bár nem volt teljesen jól, én mégsem aggódtam, hiszen egy huszonéves, fitt és egészséges nő volt.
Egy héttel azelőtt, hogy Rachel és férje, a szintén 55 éves Sam elutaztak volna egy kambodzsai és vietnámi útra, a legkisebb gyermeküket kórházba szállították.
A véreredményei nem olyanok voltak, mint amilyennek lenniük kellett volna; a vérképe eltérést mutatott. A következő néhány napban bent ültem vele a kórházban. Nem tűnt súlyos betegnek – sőt, teljesen a szokásos formáját hozta. Volt egy kis megingásom az utazással kapcsolatban, de mivel ő maga is annyira szeretett utazni, hajthatatlan volt, hogy mennünk kell
- idézte fel az édesanya, hozzátéve, hogy egy nappal indulásuk előtt kiengedték Daisyt, és járóbeteg lett.
A pár azzal a gondolattal indult útnak a nyaralására, hogy lányuk biztonságban van. Az utazásuk két napja után azonban kaptak egy hívást, hogy Daisy ismét kórházba került.
FaceTime-on beszéltem vele, amikor a konzultáns bejött, és megkértem, hogy hagyjon engem a vonalban, hogy hallhassam, mit akar mondani. Azt mondta, csontvelő-biopsziát akar végezni, amit nem tesznek meg, hacsak nem valami komoly bajt keresnek. Azonnal elkezdtem keresni a legelső hazafelé tartó járatot. Daisy folyton azt hajtogatta, hogy nem kell hazajönnünk - de az anyai megérzésem valami egészen mást súgott.
Mire hazaértek a fiatal nő már az intenzív osztályon van.
Másnap hajnali kettőkor a szülők telefonhívást kaptak, hogy a lányukat dialízisre kell kapcsolni, mert leállnak a veséi. Ezt követően Daisyt mesterséges kómába helyezték, hogy segítsék a szervezete felépülését.
Megmondtuk Daisynek, hogy el fogják altatni, és amikor felébred, utazhat a Fülöp-szigetekre. Miközben ezt mondtam neki, próbáltam pozitív maradni, de belül teljesen összetörtem. Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha tettem.
Néhány órával később a nőnek leállt a szíve, és 2025. február 22-én, reggel kilenc órakor Daisy életét vesztette. Halála óta Rachel, valamint a családtagok és a barátok mindent megtesznek azért, hogy felhívják a figyelmet a betegségre, abban a reményben, hogy senkinek sem kell majd úgy szenvednie, mint Daisynek - írja a Mirror.
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