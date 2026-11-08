„Úgy csináltam végig, hogy nem voltak határok” – Brasch Bence a Sztárban Sztár döntőjéről vallott

Vasárnap végre kiderül, ki nyeri a Sztárban Sztárt idén, így az énekesek még az eddigieknél is komolyabban készülnek. A döntőben Ádám Szofi, Takács Nikolas, Dr. Mátyás és Brasch Bence csapnak majd össze egy-egy egyéni produkcióval és egy-egy sztárduettel. Az előadóknak persze nincs könnyű dolguk, de Bence szerint ez nem is lehetne másképp, hiszen ez már a finálé. A színész lapunknak árulta el, hogyan készül az utolsó megmérettetésre.

Brasch Bence is esélyes a Sztárban Sztár 2026-os évadának győztese címre (Fotó: TV2)

Brasch Bence Sztárban Sztáros menetelése előtt mindenki megemelheti a kalapját, hiszen a színész a műsor mellett végig játszott az Erkel Színházban, sőt olyan is előfordult, hogy a vasárnapi előadásokról épphogy csak beesett a stúdióba. Ráadásul a döntő hete sem telik könnyebben, hiszen pénteken és szombaton a Kuplung koncerten kell helytállnia.

„Hétfőtől szerdáig a színházban játszottam napi kétszer, pénteken és szombaton pedig Kuplung koncert van az Arénában, és úgy jöhet vasárnap az élő adás, szóval nem nagyon tudok rápihenni a döntőre. A legjobb, amit tehetek, hogy fejben mindig ott vagyok, ahol éppen kell. Magam sem tudom, hogy bírtam végig, de ez jó is, mert nagyon szeretem csinálni, különösen, ha jó a végeredmény” – vallotta be Bence.

Szokták kérdezni, hogy de akkor mikor gyakorlok? És igazából amikor csak tudok, zuhanyzás közben, autóban ülve, éjszaka, vagy ha előadások között van nagyobb szünetem, akkor ott tanulok szöveget, úgyhogy megpróbálok minden kis 20-30 percet is kitölteni a felkészüléssel

– magyarázta.

Brasch Bence Presser Gábor produkciója elképesztőre sikerült, így most a Zorán előadásától is hasonlót várnak a nézők (Fotó: Ladóczki Balázs)

Brasch Bence a Sztárban Sztár döntőjéhez méltó feladatokat kapott

Az énekes azt is elárulta, hogy ezen a héten Zoránt, majd Kökény Attila oldalán Zsédát fogja alakítani.

„Nagyon sok energiát és munkát fordítottam eddig is a műsorra, de most különösképpen, mert Zorán egyszerűen annyira ikonikus, és annyira az emberek fülében van a hangja, illetve a dalai, hogy ezt nagyon jól kell megcsinálni ahhoz, hogy tényleg hiteles legyen. Azt gondolom, hogy ez egy döntőhöz méltó kihívás, és itt valóban ilyen nehéz feladatokat kell megugrani ahhoz, hogy valaki kiérdemelje a győzelmet. Úgyhogy tényleg a legnagyobb alázattal és tisztelettel készülök erre a produkcióra” – árulta el.

Az nagyon inspiráló számomra, hogy egyszer esetleg elé kerülhet a felvétel, és elmondhatná, hogy tetszett-e neki, jól sikerült-e, és persze valahol egy nyomást is jelent, de megpróbálom ezeket most nem a hátamra venni

– folytatta.