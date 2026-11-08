Kocogás közben késeltek meg egy fiatal nőt, az apja talált rá a vérző áldozatra

A késelés áldozata, Katie Suarez október 30-án, péntek este a Brooklyn vízpartján húzódó Shore Parkway Greenway kerékpárúton kocogott. Este nyolc óra körül még telefonon beszélt az édesapjával, és elmondta, hogy már nagyjából egy kilométerre van az otthonától.

A késelőt még keresik a rendőrök - Illusztráció

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A nő azonban nem érkezett haza, így szülei keresni kezdték.

Végül az apja talált rá vérző nyakkal az úton heverve.

A rendőrség szerint a nőt több késszúrás érte a nyakán, és a támadás rendkívül erőszakos volt. A nyomozók egyelőre véletlenszerű támadásként kezelik az esetet, mivel sem a telefonját, sem az ékszereit nem vitték el, és szexuális indítékra utaló jelet sem találtak. A környéken nincsenek térfigyelő kamerák, ezért a nyomozás különösen nehéz – írja az ABC News.

NYC jogger stabbed in neck in random attack remembered as family-oriented woman https://t.co/jJqaANni3R https://t.co/kx2VyMc5G3 — New York Post (@nypost) November 1, 2026

A rendőrség most szemtanúkat keres, és akár 10 ezer dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos jutalmat is felajánlottak a nyomozást elősegítő információkért.

Halálra késeltek egy idős asszonyt

Gyilkosság gyanújával állítottak elő egy 48 éves férfit Japánban. Yohei Ogawát azzal vádolják, hogy halálra késelte 74 éves édesanyját, akinek a támadás során sikerült felhívnia a rendőrséget, és elmondania nekik, hogy a fia késsel rontott rá.