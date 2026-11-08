Kocogás közben késeltek meg egy fiatal nőt, az apja talált rá a vérző áldozatra

A késelés áldozata, Katie Suarez október 30-án, péntek este a Brooklyn vízpartján húzódó Shore Parkway Greenway kerékpárúton kocogott. Este nyolc óra körül még telefonon beszélt az édesapjával, és elmondta, hogy már nagyjából egy kilométerre van az otthonától.
A nő azonban nem érkezett haza, így szülei keresni kezdték.
Végül az apja talált rá vérző nyakkal az úton heverve.
A rendőrség szerint a nőt több késszúrás érte a nyakán, és a támadás rendkívül erőszakos volt. A nyomozók egyelőre véletlenszerű támadásként kezelik az esetet, mivel sem a telefonját, sem az ékszereit nem vitték el, és szexuális indítékra utaló jelet sem találtak. A környéken nincsenek térfigyelő kamerák, ezért a nyomozás különösen nehéz – írja az ABC News.
A rendőrség most szemtanúkat keres, és akár 10 ezer dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos jutalmat is felajánlottak a nyomozást elősegítő információkért.
Gyilkosság gyanújával állítottak elő egy 48 éves férfit Japánban. Yohei Ogawát azzal vádolják, hogy halálra késelte 74 éves édesanyját, akinek a támadás során sikerült felhívnia a rendőrséget, és elmondania nekik, hogy a fia késsel rontott rá.
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