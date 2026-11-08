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Kocogás közben késeltek meg egy fiatal nőt, az apja talált rá a vérző áldozatra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors késelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 08:00
New Yorktámadás
Életveszélyes állapotban, lélegeztetőgépen van egy 28 éves nő, akit futás közben többször nyakon szúrtak Brooklynban. A New York-i rendőrség szemtanúk jelentkezését várja, mert egyelőre nem találták meg a késelő támadót.
Bors
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A késelés áldozata, Katie Suarez október 30-án, péntek este a Brooklyn vízpartján húzódó Shore Parkway Greenway kerékpárúton kocogott. Este nyolc óra körül még telefonon beszélt az édesapjával, és elmondta, hogy már nagyjából egy kilométerre van az otthonától.

Eltűnt férfit keresnek a rendőrök.bírság, késelés
A késelőt még keresik a rendőrök - Illusztráció
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A nő azonban nem érkezett haza, így szülei keresni kezdték.

Végül az apja talált rá vérző nyakkal az úton heverve.

A rendőrség szerint a nőt több késszúrás érte a nyakán, és a támadás rendkívül erőszakos volt. A nyomozók egyelőre véletlenszerű támadásként kezelik az esetet, mivel sem a telefonját, sem az ékszereit nem vitték el, és szexuális indítékra utaló jelet sem találtak. A környéken nincsenek térfigyelő kamerák, ezért a nyomozás különösen nehéz – írja az ABC News.

A rendőrség most szemtanúkat keres, és akár 10 ezer dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos jutalmat is felajánlottak a nyomozást elősegítő információkért.

Halálra késeltek egy idős asszonyt

Gyilkosság gyanújával állítottak elő egy 48 éves férfit Japánban. Yohei Ogawát azzal vádolják, hogy halálra késelte 74 éves édesanyját, akinek a támadás során sikerült felhívnia a rendőrséget, és elmondania nekik, hogy a fia késsel rontott rá.

 

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