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Műfenyő vagy igazi? Örök vita tárgya, de az árak most mindent eldönthetnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors karácsonyfa
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 18:30
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A karácsonyi ünnepkör egyik örökzöld vitatémája, hogy a hagyományos vágott fenyő vagy a modern műfenyő jelenti-e a jobb választást. A fenyőfajták mindegyike „megér egy misét”, ugyanis megvannak a maguk vitathatatlan előnyei.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az igazi fenyő természetes illatával, hagyományőrző hangulatával és lebomló mivoltával hódít.
  • A hosszú éveken át használt műfenyő csökkenti az ismételt vásárlásból és szállításból eredő környezeti terhelést.
  • A tudatos karácsonyfa-választásban a tartósság, az újrahasznosítás és a megfelelő hulladékkezelés egyaránt fontos szerepet kap.

Van, akinél szinte válóok, ha a karácsonyfa műfenyő, míg mások évek óta előveszik a jól bevált, élethű 3D fenyőt. A fenyőfajták közötti választás nemcsak ízlés, hanem praktikum, pénztárca és környezettudatosság kérdése is. Vajon melyik tábornak van igaza, és mennyit fizetünk idén egy igazi fáért? Cikkünkben felfedjük!

Fenyőfajták – fenyőfát díszítő család
Fenyőfajták: mű legyen vagy igazi? Az igazi fenyő varázsa a megismételhetetlen érzékszervi élményben rejlik, de a műfenyőnek is számos előnye van. Forrás: 123RF

Műfenyő vagy igazi?  Fenyőfajták

A karácsonyfa kiválasztása nem csupán ízlés kérdése: mindkét megoldásnak megvannak a maga előnyei, legyen szó illatról, praktikumról vagy éppen környezetvédelemről.

A valódi fenyő varázsa és előnyei

Az igazi fenyőfa legnagyobb vonzereje az összetéveszthetetlen, friss fenyőillat. Nem véletlen, hogy sok házasságban válóok lehet, ha valaki ki merészeli ejteni a száján a műfenyő szót. A legtöbben még mindig ragaszkodnak a közös faválasztás rituáléjához. 

Őket a legtöbbször az a kritika éri, hogy erdőket irtanak ki miattuk, pedig a karácsonyfának szánt fenyőket jellemzően erre a célra kialakított ültetvényeken nevelik.

A vágott fenyő teljes mértékben természetes és biológiailag lebomló anyag. Az ünnepek után könnyedén komposztálható, mulcsként újrahasznosítható, vagy a települési zöldhulladék-gyűjtés keretében energiatermelésre használható fel. 

A műfenyő vitathatatlan előnyei

Nem hullajtja a tűleveleit, nem igényel öntözést, és már november végén felállítható anélkül, hogy az ünnep végére kiszáradna. Az allergiával küzdők számára is ideális, mivel nem bocsát ki polleneket vagy illóolajokat, amelyek irritációt okozhatnak. A technológia fejlődésével ma már nem kell kompromisszumot kötni az esztétika terén sem. A mai kínálatban számos különböző kialakítású modell közül választhatunk. 

Műfenyő díszítése
A modern műfenyők egyáltalán nem csúnyák. Élethűek, az ágaik pedig jól bírják a terhelést. Forrás: 123RF

A 3D műfenyő például különösen élethű megjelenést biztosít: a háromdimenziós, formázott ágak a valódi fenyő természetes ágrendszerét idézik. Egy minőségi élethű műfenyő első pillantásra is megtévesztően hasonlíthat az eredetire, így azoknak is jó választás lehet, akik szeretik a klasszikus karácsonyi látványt, de a praktikumról sem szeretnének lemondani.

Hogyan járul hozzá a műfenyő a környezetvédelemhez?

Habár a műanyagból készült fák gyártása energiaigényes és karbonlábnyommal jár, hosszú távon képesek hozzájárulni a környezet megóvásához. A kulcs a tartósságban és a többszöri felhasználásban rejlik. 

Életciklus-elemzések szerint ha egy családban ugyanazt a fát legalább nyolc-tíz éven keresztül használják, a környezeti terhelése alacsonyabbá válik, mintha minden évben új vágott fenyőt vásárolnának és szállíttatnának el.

Ezzel elkerülhető az évenkénti szállításból fakadó károsanyag-kibocsátás, valamint a felesleges hulladéktermelés is.

Egy macska és egy műfenyő
A macskás háztartásban a legpraktikusabb a műfenyő. Forrás: 123RF

Újrahasznosítás és fenntartható megoldások

A fenntarthatóság jegyében a gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az alapanyagokra. Egyre több élethű műfenyő készül részben vagy egészben újrahasznosított műanyagból, például visszagyűjtött PE- és PVC-elemekből. 

Amikor egy régi műfenyő vagy egy elhasználódott 3D műfenyő eléri az élettartama végét, a fém vázszerkezet és bizonyos műanyag részek szelektív hulladékgyűjtő udvarokban leadva ismét bekerülhetnek a körforgásos gazdaságba.

Vágott fenyő − árak 2026-ban fenyőfajta és méret szerint 

Vágott fenyő vásárlása esetén a végösszeget nagyban befolyásolja, hogy közvetlenül termelőtől, áruházi parkolóból vagy online házhozszállítással vásárolsz-e. A mindmegette.hu által végzett 2026-os termelői előrejelzés alapján a(z)

  • lucfenyő egy átlagos, 1,5-2 méteres példányáért nagyjából 7 500-12 000 forintot kell fizetni, míg közvetlenül termelői hirdetésekből kisebb darabok már 4 000 forint körül is elérhetők;
  • ezüstfenyő ára a középkategóriába esik, méterenként kb. 8 000 forinttal érdemes számolni az idei szezonban. Egy 1,5-2 méteres fa így jellemzően 12 000-16 000 forintba kerül a vásárokon.
  • a legnépszerűbb típus, a nordmann fenyő akár 15 000 forintot is kóstálhat. Házhozszállítással egy 1-1,5 méteres fa ára kb. 10 000 forinttól indul, a 1,5-2 méteresek kb. 17 000-20 000 forintba kerülnek, a 2,5 méter feletti óriásfák pedig a 35 000-80 000 forintos sávban mozognak. 

Műfenyő − árak 2026-ban méret és kidolgozottság szerint

A műfenyők ára Magyarországon meglehetősen széles skálán mozog, elsősorban a mérettől, az alapanyagtól és a kidolgozás minőségétől függően. 

  • Az egyszerűbb, kisebb modellek már 10-20 ezer forintért is beszerezhetők, míg egy átlagos, 150-180 centiméter magas műfenyő ára jellemzően 20-35 ezer forint között alakul.
  • Ha igazán természetes hatásút szeretnél, akkor érdemes a 3D műfenyők között körülnézned. Ezek ára általában 30-60 ezer forint között mozog. A prémium, különösen élethű, full 3D műfenyőkért akár 60-120 ezer forintot vagy még többet is elkérhetnek. 

Habár egy minőségi műfenyő elsőre nagyobb kiadást jelenthet, hosszú távon megtérülhet a befektetés. Ha például egy 50 ezer forintos modellt tíz karácsonyon keresztül használsz, az évente mindössze 5000 forintos költséget jelent.

Fenyőfa vásárlása
A fenyőfa-vásárlás sokak számára az adventi időszak egyik legmeghittebb élménye, amely igazán elindítja az ünnepi ráhangolódást. Forrás: 123RF

A bevásárlóközpontok előtti standokon és a házhozszállítást kínáló webshopokban a szállítási és bérleti díjak miatt magasabbak az árak. 

Ha már karácsonyi előkészület, akkor a dekoráció témaköre sem maradhat el. Inspirálódj az alábbi videóból:

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