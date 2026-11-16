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Téli hétvége Belgrádban: ezeket a helyeket kár lenne kihagyni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 12:00
téli hangulatSzerbiavárosnézésBelgrád
Induljunk téli városnézésre a szerb fővárosba, ahol várfalak, különleges múzeumok és zenés vendéglők között tervezhetjük meg a hétvégét! Fedezzük fel, mit tartogatnak Belgrád látnivalói, ha a szabadtéri sétákat tartalmas beltéri programokkal váltogatjuk!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Belgrád látnivalói télen is változatos programot kínálnak a várnegyedtől a Szent Száva-templomig.
  • A Tesla Múzeum és a Jevremovac japánkertje is helyet kaphat a városnézésben.
  • A napot Skadarlija hagyományos szerb fogásaival és zenés vacsorával zárhatjuk.

Belgrád látnivalói télen is jó alapot adnak egy néhány napos kiruccanáshoz. A hidegebb hónapokban érdemes rövidebb sétákra osztani a város felfedezését, közéjük pedig múzeumlátogatást és kényelmes ebédszünetet iktatni. Első alkalommal érdemes a történelmi belvárosból indulni, majd szánjunk időt a Vračar városrészre is. A Knez Mihailova sétálóutcáját és a Kalemegdan környékét egy útvonalra fűzhetjük fel. A szabadtéri nézelődést időzítsük a világos órákra, hogy a folyók találkozásánál se maradjunk le a pazar kilátásról.

Belgrád látnivalói közé tartozik a Kalemegdan-erőd, ahonnan naplemente idején is gyönyörű dunai panoráma nyílik.
Belgrád látnivalói, mint a Kalemegdan-erőd, télen is festői panorámát kínálnak a szerb fővárosra. 
Fotó: Shutterstock

Melyek Belgrád látnivalói, amelyeket télen is érdemes felkeresni?

Kezdjük a városnézést a belgrádi várnál, a Kalemegdannál, vagyis a magyar történelemből ismert Nándorfehérvárnál! Az erődítmény a Száva és a Duna összefolyása fölötti magaslaton áll, környezetéhez a komplexum parkja is hozzátartozik. A várfalaktól a folyókra, Újbelgrádra és Zimonyra nyílik kilátás. Keressük meg a város jelképének számító Győztes-emlékművet (Pobednik) és az óratornyot is; a kapuk és erődítések bejárására hagyjunk időt.

A Kalemegdan-erőd Zindan kapuja télen.
A Kalemegdan-erőd látványos Zindan kapuja, amelyen belépve igazi időutazásban lehet részünk. 
Fotó: Shutterstock

Innen folytassuk az utat a Knez Mihailova felé. A belváros gyalogosövezetében kedvünk szerint rövidíthetjük a sétát, ha inkább beülnénk valahová melegedni. A téli programtervbe ne zsúfoljunk túl sok szabadtéri megállót: kellemesebb úgy nézelődni, ha nem kell végigsietnünk a következő utcán a hideg miatt.

Belgrádi kávézó este, karácsonyi díszítéssel.
Belgrád belvárosában egymást váltják a hangulatos éttermek, kávézók, ahová érdemes a hideg elől beülni egy ebédre, vagy egy forró teára. 
Fotó: Shutterstock

A Vračar-dombon álló Szent Száva-templomot külön állomásként tervezzük be. A világ legnagyobb ortodox templomai közé tartozó épület monumentális kupolájával már messziről feltűnik. Odabent az aranyszínű mozaikok miatt is érdemes elidőzni: a külső megtekintése után hagyjunk időt a belső tér részleteire.

A Szent Száva-templom Belgrádban téli környezetben.
A Szent Száva-székesegyház azon a helyen épült, ahol az oszmánok 1595-ben elégették Szent Száva ereklyéit.
Fotó: Shutterstock

A téli városnézésbe a Belgrádi Egyetemhez tartozó Jevremovac botanikus kertet is beilleszthetjük. Egyik különlegessége a 2004-ben kialakított japánkert, ahol a kövek, a víz és a növények együttese követi a japán kertépítés hagyományait. Havas időben a kert egészen más arcát mutatja, mint a tavaszi virágzáskor, ezért egy rövid téli sétára is érdemes felkeresni.

A Jevremovac Botanikus Kert japánkertje télen.
A Jevremovac Botanikus Kert japánkertje a téli hótakaró alatt is fotóra kívánkozik. 
Fotó: Shutterstock

Tesla találmányaitól a zenés vacsoráig

Hideg időben jó választás lehet a Nikola Tesla Múzeum. A feltaláló személyes tárgyai és dokumentumai mellett találmányainak működő modelljeit is bemutatják. A körülbelül háromnegyed órás vezetéshez angol nyelven is csatlakozhatunk, így a látogatás a műszaki kérdésekben kevésbé jártas útitársaknak is követhető program lehet.  

Az estét töltsük Skadarlijában, a macskaköves utcáiról és vendéglőiről ismert bohémnegyedben. A környék a XIX-XX. század fordulóján színészek, írók és festők találkozóhelyévé vált. Éttermeiben ma hagyományos szerb fogások és régi városi dalok idézik ezt a múltat. Egy zenés vacsorára hagyjunk több időt: a téli városnézés végén jólesik úgy asztalhoz ülni, hogy aznap már nincs újabb kipipálandó látnivaló.

A szerbiai Skadarlija bohám negyed egyik utcája.
Skadarlija romantikus utcái és élőzenés vendéglői tökéletes zárása lehet egy belgrádi városnézésnek. 
Fotó: Shutterstock

Nézd meg a videót is a téli Belgrádról:

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