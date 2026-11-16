Téli hétvége Belgrádban: ezeket a helyeket kár lenne kihagyni

Belgrád látnivalói télen is változatos programot kínálnak a várnegyedtől a Szent Száva-templomig.

A Tesla Múzeum és a Jevremovac japánkertje is helyet kaphat a városnézésben.

A napot Skadarlija hagyományos szerb fogásaival és zenés vacsorával zárhatjuk.

Belgrád látnivalói télen is jó alapot adnak egy néhány napos kiruccanáshoz. A hidegebb hónapokban érdemes rövidebb sétákra osztani a város felfedezését, közéjük pedig múzeumlátogatást és kényelmes ebédszünetet iktatni. Első alkalommal érdemes a történelmi belvárosból indulni, majd szánjunk időt a Vračar városrészre is. A Knez Mihailova sétálóutcáját és a Kalemegdan környékét egy útvonalra fűzhetjük fel. A szabadtéri nézelődést időzítsük a világos órákra, hogy a folyók találkozásánál se maradjunk le a pazar kilátásról.

Belgrád látnivalói, mint a Kalemegdan-erőd, télen is festői panorámát kínálnak a szerb fővárosra.

Fotó: Shutterstock

Melyek Belgrád látnivalói, amelyeket télen is érdemes felkeresni?

Kezdjük a városnézést a belgrádi várnál, a Kalemegdannál, vagyis a magyar történelemből ismert Nándorfehérvárnál! Az erődítmény a Száva és a Duna összefolyása fölötti magaslaton áll, környezetéhez a komplexum parkja is hozzátartozik. A várfalaktól a folyókra, Újbelgrádra és Zimonyra nyílik kilátás. Keressük meg a város jelképének számító Győztes-emlékművet (Pobednik) és az óratornyot is; a kapuk és erődítések bejárására hagyjunk időt.

A Kalemegdan-erőd látványos Zindan kapuja, amelyen belépve igazi időutazásban lehet részünk.

Fotó: Shutterstock

Innen folytassuk az utat a Knez Mihailova felé. A belváros gyalogosövezetében kedvünk szerint rövidíthetjük a sétát, ha inkább beülnénk valahová melegedni. A téli programtervbe ne zsúfoljunk túl sok szabadtéri megállót: kellemesebb úgy nézelődni, ha nem kell végigsietnünk a következő utcán a hideg miatt.

Belgrád belvárosában egymást váltják a hangulatos éttermek, kávézók, ahová érdemes a hideg elől beülni egy ebédre, vagy egy forró teára.

Fotó: Shutterstock

A Vračar-dombon álló Szent Száva-templomot külön állomásként tervezzük be. A világ legnagyobb ortodox templomai közé tartozó épület monumentális kupolájával már messziről feltűnik. Odabent az aranyszínű mozaikok miatt is érdemes elidőzni: a külső megtekintése után hagyjunk időt a belső tér részleteire.

A Szent Száva-székesegyház azon a helyen épült, ahol az oszmánok 1595-ben elégették Szent Száva ereklyéit.

Fotó: Shutterstock

A téli városnézésbe a Belgrádi Egyetemhez tartozó Jevremovac botanikus kertet is beilleszthetjük. Egyik különlegessége a 2004-ben kialakított japánkert, ahol a kövek, a víz és a növények együttese követi a japán kertépítés hagyományait. Havas időben a kert egészen más arcát mutatja, mint a tavaszi virágzáskor, ezért egy rövid téli sétára is érdemes felkeresni.