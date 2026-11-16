Téli hétvége Belgrádban: ezeket a helyeket kár lenne kihagyni

Belgrád látnivalói télen is jó alapot adnak egy néhány napos kiruccanáshoz. A hidegebb hónapokban érdemes rövidebb sétákra osztani a város felfedezését, közéjük pedig múzeumlátogatást és kényelmes ebédszünetet iktatni. Első alkalommal érdemes a történelmi belvárosból indulni, majd szánjunk időt a Vračar városrészre is. A Knez Mihailova sétálóutcáját és a Kalemegdan környékét egy útvonalra fűzhetjük fel. A szabadtéri nézelődést időzítsük a világos órákra, hogy a folyók találkozásánál se maradjunk le a pazar kilátásról.
Kezdjük a városnézést a belgrádi várnál, a Kalemegdannál, vagyis a magyar történelemből ismert Nándorfehérvárnál! Az erődítmény a Száva és a Duna összefolyása fölötti magaslaton áll, környezetéhez a komplexum parkja is hozzátartozik. A várfalaktól a folyókra, Újbelgrádra és Zimonyra nyílik kilátás. Keressük meg a város jelképének számító Győztes-emlékművet (Pobednik) és az óratornyot is; a kapuk és erődítések bejárására hagyjunk időt.
Innen folytassuk az utat a Knez Mihailova felé. A belváros gyalogosövezetében kedvünk szerint rövidíthetjük a sétát, ha inkább beülnénk valahová melegedni. A téli programtervbe ne zsúfoljunk túl sok szabadtéri megállót: kellemesebb úgy nézelődni, ha nem kell végigsietnünk a következő utcán a hideg miatt.
A Vračar-dombon álló Szent Száva-templomot külön állomásként tervezzük be. A világ legnagyobb ortodox templomai közé tartozó épület monumentális kupolájával már messziről feltűnik. Odabent az aranyszínű mozaikok miatt is érdemes elidőzni: a külső megtekintése után hagyjunk időt a belső tér részleteire.
A téli városnézésbe a Belgrádi Egyetemhez tartozó Jevremovac botanikus kertet is beilleszthetjük. Egyik különlegessége a 2004-ben kialakított japánkert, ahol a kövek, a víz és a növények együttese követi a japán kertépítés hagyományait. Havas időben a kert egészen más arcát mutatja, mint a tavaszi virágzáskor, ezért egy rövid téli sétára is érdemes felkeresni.
Hideg időben jó választás lehet a Nikola Tesla Múzeum. A feltaláló személyes tárgyai és dokumentumai mellett találmányainak működő modelljeit is bemutatják. A körülbelül háromnegyed órás vezetéshez angol nyelven is csatlakozhatunk, így a látogatás a műszaki kérdésekben kevésbé jártas útitársaknak is követhető program lehet.
Az estét töltsük Skadarlijában, a macskaköves utcáiról és vendéglőiről ismert bohémnegyedben. A környék a XIX-XX. század fordulóján színészek, írók és festők találkozóhelyévé vált. Éttermeiben ma hagyományos szerb fogások és régi városi dalok idézik ezt a múltat. Egy zenés vacsorára hagyjunk több időt: a téli városnézés végén jólesik úgy asztalhoz ülni, hogy aznap már nincs újabb kipipálandó látnivaló.
Nézd meg a videót is a téli Belgrádról:
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