Ázsia Expressz: Kiara Lord káromkodva osztotta ki Dávid Petrát: „Mehetünk haza a f*szba!”

Ahol Kiara Lord megjelenik, ott egy idő után kő kövön nem marad. A fiatal híresség ugyanis vagy szándékoltan, vagy ösztönszerűen, de tény, hogy mindig és mindenben szembemegy másokkal, és láthatóan cseppet sem érdekli, hogy ki és mit vár el tőle. Ilyen például az a sértegetés és jelző cunami, amit minden ellenfelére rázúdított a forgatás alatt. Dávid Petra egészen mostanáig partner volt ebben a talán tudatosan felépített stratégiában, de a legutóbbi hajsza előtt történtek arra késztették, hogy bocsánatot kérjen azoktól, akiket megbántottak az Ázsia Expressz kezdete óta. Vagyis mindenkitől. Ezzel pedig olyan messzire rúgta Kiaránál azt a bizonyos pöttyöslabdát, hogy…
Az Ázsia Expressz hétfői adása megint egyfajta hétösszegzőssel, és persze a hajszán történtek átbeszélésével kezdődik. Ördög Nóra pedig, a tőle megszokott rutinnal feszegette a legkínosabb kérdéseket is. Így merült fel Kiara Lord és Dávid Petra viselkedése is, amely elérte azt a szintet, ami már nem teszi lehetővé, hogy a témát a szőnyeg alá söpörjék. Gondolunk itt a lányok és a Mirigyes srácok között lezajlott csörtére, melynek során Kiara kisöprésre megérett „szemétként” aposztrofálta a hajszán résztvevő ellenfeleiket, erre Papp Feri takarítónőhöz hasonlította mindkettőjüket. És, hogy mit tett Dávid Petra? Nos, megcsillogtatta a belátó énjét és belevágott egy rövid, de velős bocsánatkérésbe.
Szeretnénk bocsánatot kérni a társaságtól! Mert szerintem rosszul jöttek ki szavak a szánkon, amiket egyáltalán nem úgy értettünk.
„Nem szerettünk volna degradálni senkit sem. Ilyen tekintetben szeretnénk elnézést kérni, mert nem jól céloztunk…” – ostorozza magát az Ázsia Expressz hétfői epizódjában Petra, akivel Kiara láthatóan nagyon nem tudott azonosulni. Ki is mondta, mit gondol: „Nem vagyok annak a híve, hogy utólag bocsánatért esedezzek. Vállalom a következményeket. Mondtam, amit mondtam!” – replikázott. Pepp Feri pedig így reagált az ellentmondásos bocsánatkérésre: „Petrától nagyon aranyos, hogy elnézést kért! Kiaráról pedig tudtuk, hogy a természetében nem biztos, hogy benne van, hogy szeret elnézéseket kérni. Ettől még nincs harag! Kiszavazzuk őket a francba és ennyi!” – ütötte el egy poénnal a történések élét Feri.
A mesének ugyanakkor ezen a ponton korántsem lett vége. Kiara Lord ugyanis a személye elleni nyílt támadásként értékelte Dávid Petra szavait: „Igazából baromi nagy csalódás ez a Petrától, hogy fogta magát és bocsánatot kért a többiektől azért, amilyenek mi vagyunk. Hosszútávon ez biztos nem fog működni.”
Úgyhogy nagyon-nagyon haragszom Petrára, amiért így viselkedik! Ráadásul úgy, hogy nem is beszélte meg velem
„Nem is akarok hozzászólni egy darabig…” – magyarázta dühösen az Ázsia Expressz kamarájának a fiatal híresség, aki végül be is olvasott párjának: „Látom rajtad, hogy lesz*rod! Mérlegeld, hogy mi a fontos neked! Az, hogy a többiek előtt jófejnek tűnj vagy mégiscsak a mi egységünk. Nem fenyegetésnek szánom, de ha úgy van, nem fogok igyekezni egyáltalán. És mehetünk haza a f*szba!” – támadja le az adás egy pontján barátnőjét Kiara Lord.
Hogy ez a csörte végül végérvényesen éket ver -e a két lány közé, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.
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