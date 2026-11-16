Megdöbbentő vallomást tett Kim Kardashian: az apja halálát okozó rák fenyegeti

Kim Kardashian elmondása szerint ijesztő és felkavaró számára, hogy a nyelőcsövét annak a ráknak a jelei miatt kell figyelnie, amely az édesapja, Robert Kardashian halálát is okozta.
A 46 éves üzletasszony néhány pozitív hírt kap a The Kardashians című sorozat november 11-i epizódjának elején. A rész a kórházban indul, közvetlenül Kim endoszkópiás vizsgálata után, ahol a sztár azzal lepi meg édesanyját, Kris Jennert, hogy szeretné megcsináltatni a szemöldökét. A szépségápolásról szóló csevegésüket azonban félbeszakítja az orvos, aki belép, hogy megossza Kimmel a diagnózist és a kilátásokat.
A hírek elsőre kedvezőnek tűnnek, mivel az orvos szerint a gyulladása gyógyultnak látszik.
Pontosan ebben reménykedtünk. Van egy kisebb rekeszizomsérve, ami rendkívül gyakori
- mondta az orvos.
Erre Kim elmesélte, hogy az édesapjának is rekeszizomsérve volt - ez az az állapot, amikor a gyomor felső része kitüremkedik a rekeszizmon keresztül.
Az évad korábbi részében Kimnél nyelőcsőgyulladást állapítottak meg, amely a nyelőcsövet bélelő szövetek duzzanatát és irritációját, azaz gyulladását okozza. Ennek egyik leggyakoribb kiváltó oka a gastrooesophagealis reflux betegség, közismert nevén GERD vagy reflux, de okozhatja a fehérvérsejtek felhalmozódása a nyelőcsőben, vagy akár valamilyen gyógyszer is.
A diagnózis és a folyamatos kezelés komoly aggodalommal tölti el a valóságshow-sztárt, akinek édesapja, Robert Kardashian 2003-ban, 59 éves korában hunyt el nyelőcsőrákban. Ahogy Kim az egyik korábbi részben elmondta, az apja nem dohányzott, viszont refluxban szenvedett.
Azt mondták, ha apámat megműtötték volna a rekeszizomsérvével, nem alakult volna ki nála a nyelőcsőrák
- magyarázza az orvosnak, utalva arra, hogy a rekeszizomsérv refluxot okozhat.
Bár a nyelőcsőgyulladás és a nyelőcsőrák nem ugyanaz, Kim állapota a daganat kialakulásának magasabb kockázatával járhat együtt. A Washingtoni Egyetem gasztroenterológiai osztálya szerint minden tizedik refluxos betegnél kialakulhat az úgynevezett Barrett-nyelőcső, amelynek során a nyelőcső normál nyálkahártyáját egy rákos elváltozásra hajlamos szövet váltja fel.
Az orvos megnyugtatta Kimet, hogy az általa szedett gyógyszer nagyon hatékony, és nem teszi szükségessé a sérvműtétet, ugyanakkor hozzátette, hogy szemmel fogják tartani a Barrett-szövet egy részét.
Bár Kim azt mondja, hogy most már megnyugodott, egy külön interjúban bevallotta, hogy aggasztja a tünetek folyamatos figyelésének kényszere.
Ez egy olyan dolog, amire mindig oda kell figyelnem, és ez önmagában is ijesztő és felkavaró. De ilyen az élet. Igyekszem a lehető legelővigyázatosabb lenni
- idézte szavait a People.
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