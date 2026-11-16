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Meglepő kijelentést tett a James Bond-filmek sztárja: ő lenne az ideális 007-es?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors színész
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 14:00
James Bond-filmekJudi DenchJames Bondfilm
Meglepő választ adott a James Bond-filmek korábbi sztárja, amikor a következő 007-es ügynök megformálójáról faggatták. Judi Dench - aki összesen nyolc filmben játszotta el M szerepét -, úgy vélte, egy fiatal, még fel nem fedezett színész jó választás lenne az ikonikus karakter megtestesítőjeként.
H. A.
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Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a világ nagy része azt találgatja jelenleg, vajon ki játssza el legközelebb James Bond szerepét a soron következő filmben. Az ikonikus karaktert korábban Daniel Craig testesítette meg, majd a 2021-es Nincs idő meghalni című film után visszavonult a szereptől. Jelenleg több fiatal, ígéretes színész is versenyben van a szerepért: többek közt Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Harry Styles és Theo James, nemrég pedig Robert Pattinson és Nicholas Hoult neve is felmerült. Egy interjú során a szerinte legideálisabb választásról faggatták Judi Dench színésznőt, aki húsz év alatt nyolc filmben játszotta el M szerepét, aki a brit titkosszolgálat vezetője és Bond főnöke.

Judi Dench szerint ő lenne az ideális James Bond
Judi Dench szerint ő lenne az ideális James Bond / Fotó: NurPhoto via AFP

Judi Dench szerint ő lenne az ideális James Bond

Egy fiatal színész, akiről még nem hallottunk

- jelentette ki a színésznő, aki korábban arról is beszélt, mennyire élvezte M eljátszását.

Imádtam M szerepét: nagyszerű érzés volt megmondani ezeknek a férfiaknak, hol a helyük. Megrészegültem a hatalomtól. Emellett nagyon szép öltönyöket viselhettem, úgy tehettem, mintha tudnám, miről beszélek, és babrálhattam a kütyükkel, miközben a való életben még a vasalódeszkával sem tudok mit kezdeni

- mondta el Judi Dench.

Az Amazon MGM Studios által forgalmazott új film - amelyet Denis Villeneuve rendez -, a tervek szerint 2028-ban debütál  a mozikban. James Bond karakterét az évek során számos nagyszerű színész eljátszotta: Daniel Craig mellett Sean Connery, Roger Moore és Pierce Brosnan is - írja a Page Six.

M karakterének sorsa a 2012-es Skyfallban pecsételődött meg, amikor lelőtték, és Bond karjai közt meghalt. Judi Dench a memoárjában azt állítja, állítólag Daniel Craig ötlete volt, hogy a karakterét megöljék, és bár a sajtóban megjelentek olyan híresztelések, hogy könnyekben tört ki emiatt, a valóság egészen más volt.

Természetesen nem sírtam. Miért sírtam volna húsz nagyszerű év és nyolc Bond-film után? Ami egyébként eggyel több, mint Roger Moore-é, a mai napig leghosszabb ideje futó 007-esé

- emelte ki a színésznő.
 

 

 

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