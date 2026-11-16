Meglepő kijelentést tett a James Bond-filmek sztárja: ő lenne az ideális 007-es?

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a világ nagy része azt találgatja jelenleg, vajon ki játssza el legközelebb James Bond szerepét a soron következő filmben. Az ikonikus karaktert korábban Daniel Craig testesítette meg, majd a 2021-es Nincs idő meghalni című film után visszavonult a szereptől. Jelenleg több fiatal, ígéretes színész is versenyben van a szerepért: többek közt Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Harry Styles és Theo James, nemrég pedig Robert Pattinson és Nicholas Hoult neve is felmerült. Egy interjú során a szerinte legideálisabb választásról faggatták Judi Dench színésznőt, aki húsz év alatt nyolc filmben játszotta el M szerepét, aki a brit titkosszolgálat vezetője és Bond főnöke.

Judi Dench szerint ő lenne az ideális James Bond / Fotó: NurPhoto via AFP

Judi Dench szerint ő lenne az ideális James Bond

Egy fiatal színész, akiről még nem hallottunk

- jelentette ki a színésznő, aki korábban arról is beszélt, mennyire élvezte M eljátszását.

Imádtam M szerepét: nagyszerű érzés volt megmondani ezeknek a férfiaknak, hol a helyük. Megrészegültem a hatalomtól. Emellett nagyon szép öltönyöket viselhettem, úgy tehettem, mintha tudnám, miről beszélek, és babrálhattam a kütyükkel, miközben a való életben még a vasalódeszkával sem tudok mit kezdeni

- mondta el Judi Dench.

Az Amazon MGM Studios által forgalmazott új film - amelyet Denis Villeneuve rendez -, a tervek szerint 2028-ban debütál a mozikban. James Bond karakterét az évek során számos nagyszerű színész eljátszotta: Daniel Craig mellett Sean Connery, Roger Moore és Pierce Brosnan is - írja a Page Six.

Dame Judi Dench weighs in with surprising opinion on who should play the next James Bond https://t.co/aKvwFhJTPi https://t.co/l8OtR2VjvJ — New York Post (@nypost) November 15, 2026

M karakterének sorsa a 2012-es Skyfallban pecsételődött meg, amikor lelőtték, és Bond karjai közt meghalt. Judi Dench a memoárjában azt állítja, állítólag Daniel Craig ötlete volt, hogy a karakterét megöljék, és bár a sajtóban megjelentek olyan híresztelések, hogy könnyekben tört ki emiatt, a valóság egészen más volt.

Természetesen nem sírtam. Miért sírtam volna húsz nagyszerű év és nyolc Bond-film után? Ami egyébként eggyel több, mint Roger Moore-é, a mai napig leghosszabb ideje futó 007-esé

- emelte ki a színésznő.

