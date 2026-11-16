Szívmelengető fotó: Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg az idei Parkinson-gálán

Ritka családi pillanatnak lehettek szemtanúi a Vissza a jövőbe rajongói: Michael J. Fox hosszú idő után ismét együtt mutatkozott feleségével és három lányával. A 65 éves színész, aki közel 35 éve küzd a Parkinson-kórral, büszkén pózolt családjával az idei Parkinson-gála vörös szőnyegén. Felesége, Tracy Pollan pedig megható vallomást tett arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban.

Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg alapítványa jótékonysági eseményére, a Pakinson-gálára (Fotó: imageSPACE/Northfoto)

Michael J. Fox felesége és három lánya oldalán jelent meg az idei Parkinson-gálá n

felesége és három lánya oldalán jelent meg az idei n Tracy Pollan az eseményen őszintén megnyílt arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban

az eseményen őszintén megnyílt arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban A Vissza a jövőbe Marty McFly-ja közel 35 éve küzd a Parkinson-kórral.

Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg az idei Parkinson-gálán

Michael J. Fox november 14-én, szombaton rendezte meg az éves Parkinson-gálát New Yorkban, a Waldorf Astoriában. A Vissza a jövőbe sztárját a jótékonysági eseményre felesége, Tracy Pollan, valamint három lánya, Esmé, Aquinnah és Schuyler is elkísérte. A közös megjelenés azért is számít különlegesnek, mert a 65 éves színész az utóbbi években egyre ritkábban vállal nyilvános szerepléseket betegsége miatt.

Tracy Pollan megható vallomást tett Michael J. Fox betegségéről

A Parkinson-gálán a családi összetartás mellett Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan is őszintén megnyílt arról, hogyan tartják magukban a lelket férjével a hosszú évek óta tartó küzdelem során. A 66 éves színésznő szerint a legfontosabb, hogy ne próbáljanak egyszerre minden nehézséggel megbirkózni, hanem mindig csak az adott napra koncentráljanak:

Azt hiszem, egyszerűen napról napra kell haladni. Arra kell figyelni, ami éppen előttünk van, és a jelen pillanatban kell maradni. Ha pedig az adott pillanat éppen rendben van, akkor meg kell próbálni megélni és értékelni azt.

Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan megható vallomást tett arról, hogyan birkóznak meg a Parkinson-kórral a mindennapokban (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Michael J. Fox Parkinson-kórral folytatott küzdelme

Michael J. Foxot már 1991-ben diagnosztizálták Parkinson-kórral, ő azonban csak 7 évvel később hozta nyilvánosságra betegségét. De ahelyett, hogy csak a saját küzdelmére koncentrált volna, úgy döntött, másoknak is segíteni szeretne. Éppen ezért 2000-ben létrehozta a Michael J. Fox Alapítványt, amely azóta a Parkinson-kór kutatásának egyik legjelentősebb támogatója lett. Az idei gála pedig immár 26. alkalommal hívta fel a figyelmet a betegség kutatására és a gyógymód megtalálásának fontosságára.