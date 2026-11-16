JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívmelengető fotó: Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg az idei Parkinson-gálán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Parkinson-kór
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 17:30
Michael J. Foxjótékonysági gálaalapítványVissza a jövőbe
Ritka családi pillanatnak lehettek szemtanúi a a Vissza a jövőbe rajongói. Michael J. Fox feleségével és lányaival együtt jelent meg az éves Parkinson-gálán.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Ritka családi pillanatnak lehettek szemtanúi a Vissza a jövőbe rajongói: Michael J. Fox hosszú idő után ismét együtt mutatkozott feleségével és három lányával. A 65 éves színész, aki közel 35 éve küzd a Parkinson-kórral, büszkén pózolt családjával az idei Parkinson-gála vörös szőnyegén. Felesége, Tracy Pollan pedig megható vallomást tett arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban.

Michael J. Fox több évtizede küzd a betegséggel.
Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg alapítványa jótékonysági eseményére, a Pakinson-gálára (Fotó: imageSPACE/Northfoto)
  • Michael J. Fox felesége és három lánya oldalán jelent meg az idei Parkinson-gálán
  • Tracy Pollan az eseményen őszintén megnyílt arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban
  • A Vissza a jövőbe Marty McFly-ja közel 35 éve küzd a Parkinson-kórral. 

Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg az idei Parkinson-gálán

Michael J. Fox november 14-én, szombaton rendezte meg az éves Parkinson-gálát New Yorkban, a Waldorf Astoriában. A Vissza a jövőbe sztárját a jótékonysági eseményre felesége, Tracy Pollan, valamint három lánya, Esmé, Aquinnah és Schuyler is elkísérte. A közös megjelenés azért is számít különlegesnek, mert a 65 éves színész az utóbbi években egyre ritkábban vállal nyilvános szerepléseket betegsége miatt. 

Tracy Pollan megható vallomást tett Michael J. Fox betegségéről

A Parkinson-gálán a családi összetartás mellett Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan is őszintén megnyílt arról, hogyan tartják magukban a lelket férjével a hosszú évek óta tartó küzdelem során. A 66 éves színésznő szerint a legfontosabb, hogy ne próbáljanak egyszerre minden nehézséggel megbirkózni, hanem mindig csak az adott napra koncentráljanak:

Azt hiszem, egyszerűen napról napra kell haladni. Arra kell figyelni, ami éppen előttünk van, és a jelen pillanatban kell maradni. Ha pedig az adott pillanat éppen rendben van, akkor meg kell próbálni megélni és értékelni azt. 

Michael J. Foxot mindenben támogaja felesége.
Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan megható vallomást tett arról, hogyan birkóznak meg a Parkinson-kórral a mindennapokban (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Michael J. Fox Parkinson-kórral folytatott küzdelme

Michael J. Foxot már 1991-ben diagnosztizálták Parkinson-kórral, ő azonban csak 7 évvel később hozta nyilvánosságra betegségét. De ahelyett, hogy csak a saját küzdelmére koncentrált volna, úgy döntött, másoknak is segíteni szeretne. Éppen ezért 2000-ben létrehozta a Michael J. Fox Alapítványt, amely azóta a Parkinson-kór kutatásának egyik legjelentősebb támogatója lett. Az idei gála pedig immár 26. alkalommal hívta fel a figyelmet a betegség kutatására és a gyógymód megtalálásának fontosságára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu