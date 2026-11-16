Szívmelengető fotó: Michael J. Fox családja kíséretében jelent meg az idei Parkinson-gálán

Ritka családi pillanatnak lehettek szemtanúi a Vissza a jövőbe rajongói: Michael J. Fox hosszú idő után ismét együtt mutatkozott feleségével és három lányával. A 65 éves színész, aki közel 35 éve küzd a Parkinson-kórral, büszkén pózolt családjával az idei Parkinson-gála vörös szőnyegén. Felesége, Tracy Pollan pedig megható vallomást tett arról, hogyan birkóznak meg a betegséggel a mindennapokban.
Michael J. Fox november 14-én, szombaton rendezte meg az éves Parkinson-gálát New Yorkban, a Waldorf Astoriában. A Vissza a jövőbe sztárját a jótékonysági eseményre felesége, Tracy Pollan, valamint három lánya, Esmé, Aquinnah és Schuyler is elkísérte. A közös megjelenés azért is számít különlegesnek, mert a 65 éves színész az utóbbi években egyre ritkábban vállal nyilvános szerepléseket betegsége miatt.
A Parkinson-gálán a családi összetartás mellett Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan is őszintén megnyílt arról, hogyan tartják magukban a lelket férjével a hosszú évek óta tartó küzdelem során. A 66 éves színésznő szerint a legfontosabb, hogy ne próbáljanak egyszerre minden nehézséggel megbirkózni, hanem mindig csak az adott napra koncentráljanak:
Azt hiszem, egyszerűen napról napra kell haladni. Arra kell figyelni, ami éppen előttünk van, és a jelen pillanatban kell maradni. Ha pedig az adott pillanat éppen rendben van, akkor meg kell próbálni megélni és értékelni azt.
Michael J. Foxot már 1991-ben diagnosztizálták Parkinson-kórral, ő azonban csak 7 évvel később hozta nyilvánosságra betegségét. De ahelyett, hogy csak a saját küzdelmére koncentrált volna, úgy döntött, másoknak is segíteni szeretne. Éppen ezért 2000-ben létrehozta a Michael J. Fox Alapítványt, amely azóta a Parkinson-kór kutatásának egyik legjelentősebb támogatója lett. Az idei gála pedig immár 26. alkalommal hívta fel a figyelmet a betegség kutatására és a gyógymód megtalálásának fontosságára.
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